富豪與精英們享受的頂級專人服務

試想,如果你想在巴黎凱旋門頂上吃一頓私人早餐,想在最後一分鐘訂到The French Laundry的晚餐,甚至想在托馬斯·凱勒(Thomas Keller)的家裏品嚐他為你凖備的私人菜餚。

這種獨一無二的體驗並非普通大眾所能享受。但對於少數特權階級(例如那些收入高但時間少的"空中飛人")來說,卻有一批專門滿足他們每個奇思妙想的"專人服務團隊",形成了一個完整的產業。

這些俱樂部的頂級會員擁有專門的"生活方式管理"團隊,團隊成員跨越多個大洲,為他們提供各種服務,包括安排旅行、引薦重要人士以及邀請其參加熱門社會活動。

對豪華旅行公司Sienna Charles創始人賈克林·西恩納·尹迪亞(Jaclyn Sienna India)來說,拒絶客戶的要求,對客戶說"不",會讓她的公司徹底完蛋。

她經常收到很多看似無法實現的要求。例如,預訂早在幾個月前就被搶訂一空的熱門酒店,安排法國頂尖時裝設計師陪同客戶進行私人購物。這只是她工作的一部分而已。

"如果我需要坐飛機才能完成客戶交付的任務,或者要跳上出租車跟某人當面對話,我肯定會這麼做。"她說,"在我的世界裏,任何事情都有可能。"

她曾經為美國前總統喬治·HW·布什(George HW Bush)安排了一趟埃塞俄比亞之旅,並且親自在行李箱裏放了一些不含酒精的啤酒和花生醬,確保布什出國時也能用合適的佐料製作自己喜歡的零食。

"這些事情根本沒法提前凖備,我們收到要求後,無論是什麼任務,都必須想辦法完成任務。"

好在很多客戶都財大氣粗。"很顯然,如果你足夠有錢,任何事情都有可能實現。"她說。

豪華旅行專人服務正在逐漸增加,而尹迪亞的公司只是其中的一家。他們的客戶都在花費更多的資金追求體驗,而非物質。而2017年的一項研究也表明,豪華旅行行業的年增速超過整個旅行市場。

《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)上發表的一項引人關注的研究發現,花錢請人完成任務,騰出時間去好好體驗,可以減輕壓力,提升幸福感。

這就難怪有錢人開始花錢買時間了。

無微不至

作為奢侈手袋設計公司Mulberry的全球視覺營銷負責人,布拉德利·泰勒(Bradley Taylor)經常出差。

他5年前一時興起加入了一家高端專人服務,立刻就被深深吸引。

泰勒表示,他多數時間都出門在外,往來於辦公室和機場之間,所以如果能讓人幫助其處理後勤事務,有助於他的生活一帆風順。

他使用這個專人服務來預訂可以攜帶寵物入住的酒店,給他的狗配備專用的牀鋪和服務;或者把他喜歡的那些很難找到的伏特加送到他在世界各地下榻的酒店裏。

"我感覺他們已經提前打電話把一切安排妥當。當我到達某個地方時總會有一點驚喜,他們會在我之前想到許多事情。"他說。

珍妮·格雷厄姆(Jenny Graham)是倫敦高端專人服務Quintessentially Travel的負責人——泰勒就是這家倫敦公司的會員。

客戶不需要成為會員也可以使用這些服務,但不同等級的會員可以獲得不同程度的關注。入門級會員獲得的服務與旅行社類似:例如,對比機票價格,在需要改變旅行計劃時更新行程,另外還能享受遍布世界的"專人服務網絡"帶來的額外利益。

這種服務有什麼缺點呢?它的花費遠超過常規的訂票代理。專人服務的入門級會員年費起價約5000英鎊(6737美元),最高的"精英會員"年費可達1.5萬英鎊。此外,定制服務的價格各有不同,但企業通常不願披露具體價格有多高。

格雷厄姆負責管理洛杉磯、紐約、倫敦、迪拜和香港等地的辦公室,她的工作沒有一定之規。

例如,最近有客戶給她兩天時間,不計成本地在加州納帕穀(Napa Valley)組織一場奢華的60歲生日慶典,還要讓一位米其林星級主廚在葡萄園裏凖備一場郊遊會餐。

但她表示,最有挑戰的還是緊急任務。

有一次,她的一個客戶因為飛機延誤被困在香港。他需要到倫敦參加一場重要會議,這關係到他公司的銷售業務,所以一旦錯過,後果非常嚴重。

"30分鐘內,我們就在香港機場給他找了一架私人包機,讓他可以提前到達目的地。"

"從機場開始"

尹迪亞對客戶表示,體驗其實是從機場開始的。去過一些公眾難得一見的高級機場休息室後,她就不願再回到常規渠道了。

洛杉磯、倫敦、巴黎和加勒比海的聖基茨島(St Kitts)有一些專享的私人機場休息室。無法使用常規的航班積分項目享受那裏的服務,因此完全獨立於正常的機場體驗之外,需要付費才能使用。

洛杉磯國際機場今年早些時候開設的私人休息室(The Private Suite)就是這樣一個休息室。

最少支付500英鎊(678美元),就會有專門的豪華汽車從指定地點接送客人和行李,把他們帶到私人休息室。通過私人安檢程序進入,從而與其他旅客隔離開來。他們之後可以在豪華房間裏休息,然後乘車到達停機坪後,通過特殊的梯子登上飛機。

隨著豪華旅行公司越來越多,似乎任何事情都有可能實現——當然,前提是你得有錢。

