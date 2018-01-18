谷歌街景地圖如何揭示收入水平

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汽車一直是地位的象徵：人們會認為坐擁豪車的人都是富人。

儘管在他人面前炫耀奢華物品通常會顯得高人一等，但一項最新研究發現，某個社區擁有的汽車類型可能會非常真實地反映當地的收入水平、人口結構和不平等現象。

例如，社區中外國汽車越多，人們的平均收入也就越高。這聽起來可能並不太令人意外，但令人驚訝的是，所有這些信息並非由人工採集，而是谷歌街景地圖外加各種算法得來的。這種新方法對未來收入大規模數據採集將產生重大影響。

Image copyright Getty Images Image caption 2017年7月維也納谷歌街景地圖中的汽車（圖片來源：Getty Images）

這項研究結果是加州斯坦福大學在上個月發佈的。其中，研究人員建立了一種算法，納入200個美國城市5000萬幅谷歌街景地圖。這些運算用於識別每幅圖片中每輛汽車的年份、型號和廠商，即使汽車被其他物體擋住，或者拍攝角度怪異也不例外。下一步，研究人員將這些結果與《美國社區調查報告》（American Community Survey）中的數據進行對比。該調查是一項耗資2.5 億美元的挨家挨戶調查，調查內容涉及性別、教育程度、失業率以及投票偏好等。

通過這種比較，研究人員可以凖確地預測出一系列人口統計數據，如收入、種族乃至政治觀點——所有這些信息都來自各個社區不同的汽車類型分佈。

研究發現，在家庭收入中值較高的地區，德國車和日本車（尤其是雷克薩斯，Lexus）居多。與此同時，美國國產車，尤其是別克（Buicks）、奧爾茲（Oldsmobiles）和道奇（Dodges），則與較低的家庭收入有關。

Image copyright Alamy Image caption 谷歌街景地圖能提供不同地點的現場視圖，而現在它可能會幫助研究人員預測相應街區的收入數據（圖片來源：Alamy）

研究人員借助強大的人工智能技術分析街景中的汽車圖像，可以更低代價更快捷地查明不平等現象可能最為嚴重的地方。例如，在芝加哥，廉價汽車和豪車分別位於不同居民收入水平截然不同的區域；而在佛羅里達州的傑克遜維爾（Jacksonville），從汽車的分佈來看，居民經濟水平隔離情況最不明顯。

這項研究發現意義重大，因為雖然通過調查和人口普查通常也會得到這些數據（如種族和政治傾向），但卻費力耗時，代價高昂。

這項研究的首席研究員蒂姆尼特·格布魯（Timnit Gebru）表示，自研究結果發表以來，已有不少政治學家聯繫團隊，希望使用這些數據。

她在一封電子郵件中表示，"利用這些信息，（他們）能加深對汽車以外的其他信息的了解，從而能獲得更及時、更凖確的結果，用於人口統計學研究。"

雖然這些發現證明，你的座駕類型可能會暗示關於你本人的某些信息，如財富或階級，但格布魯也給出一些警告。

她表示，"我認為，美國的這種汽車與人之間的相關性不是所有國家都有。在其他國家，著裝和其他文化表現形式之間可能存在密切的關係。"

Image copyright Getty Images Image caption 谷歌也僱傭真人"徒步者"在汽車無法到達的路上四處走動，拍攝街景地圖（圖片來源：Getty Images）

她表示，"我希望，從這項研究中獲得的並不一定是汽車和人之間的密切關聯，而是計算社會科學家能會利用街景地圖進行文化研究"。她和她的團隊所使用的這種機器學習方法，可作為現有人口統計調查研究的補充。

除了經濟和不平等問題，其他國家已經在使用像谷歌街景地圖這樣的公共圖像和人工智能技術來了解當地居民的更多情況，而這些情況原本要傳統調查或普查才能得到。例如，加拿大醫療衛生研究人員正在通過分析谷歌街景地圖，研究一些地區某些疾病與當地植被或污染水平之間的關係。

只要有科技公司拍攝記錄我們的生活、房子甚至汽車，我們的收入和秘密就更容易被人所知。

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