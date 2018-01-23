為什麼創業對女性更加困難？

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你的小項目能否最終在2018年變成搖錢樹？很可惜，對多數女性來說，這個夢想不太可能變成現實。英國銀行NatWest的研究發現，女性創辦公司的概率比男性低三分之一，對失敗的擔憂成為一個重要障礙。

究竟是什麼阻礙了我們的步伐？

博客寫手、播客主播兼作家艾瑪·加農（Emma Gannon）有這樣一套理論：她認為，女性面臨著集體信心危機。"我們有各種工具，我們有Wi-Fi網絡，我們周圍有各種勵志人物，我們也經常看到其他人在社交網絡上的各種行為。但還是有一個東西阻礙著我們。"

她表示，她們面臨的三大挑戰是：時間、金錢和信心。"我認為，如果我們能夠克服這些東西，就會創辦更多企業。"

歐特佳·烏格巴（Otegha Uwagba）是「Women Who」的創始人，這家組織專門為創意行業的女性提供關係和支持。與她合作的女性都經營著自己的企業，有的是兼職，有的是全職。

"關鍵是要找到一個小眾市場，找到其他人沒有從事的業務。"她說。如果你沒有從事全新的業務，那就要有獨特的賣點，需要對現有的想法進行調整。"這是取得成功的關鍵。"

Image copyright Emma Gannon Image caption 艾瑪·加農曾經從事社交媒體行業，現在則靠博客和播客為生（圖片來源：Emma Ganon）

拭目以待

勞拉·穆迪（Laura Mudie）對於如何尋找小眾市場了如指掌。在20歲時拿到護士證後，她在護士手表市場找到一個空白。

她注意到，常規的護士手表是"純銀色的，非常單調，所以我想，'為什麼不在其中增加一點樂趣。'"所以她開發了不同的設計，配有"花朵、貓咪、小狗、星星，和各種你能想到的東西。"

23歲時，她坐飛機去了一趟中國，跟一些工廠溝通了這些產品的生產事宜，於是就開始了創業歷程。

"這有點瘋狂。"她承認，"我沒受過商科教育。我當時很年輕，那時候的我無所畏懼，我已經去過亞洲了……所以在當時算不上什麼了不起的事情。現在，當我講起10年前的故事時，人們都很難相信。但在當時，這似乎是很自然的事情。"

"我們其實第一年就盈利了，這很不同尋常。"她說，"我覺得我們很幸運，因為人們購買我們的產品後就會在每天工作期間在其他潛在用戶面前佩戴。"

對於一家初出茅廬的創業公司來說，立刻盈利並非常態，那麼，你是否要擁有一些可供虧損的經濟基礎才能考慮創業呢？

烏格巴不這麼認為。"很顯然，有一張安全網，比如提前存點錢，真的可以在你勇往直前的時候起到幫助。很顯然，很多企業都不能立刻盈利。但我真的希望金錢不要成為女性創業的障礙。"

Image copyright Alamy Image caption 烏格巴和加農表示，在日常工作開始前，早起從事自己的項目比晚上加班效率高得多（圖片來源：Alamy）

如果你已經有了一份工作，那就可能面臨因為集中精力處理副業而辭職的風險。盡量不要把正常的工作時間浪費在個人項目上。這是烏格巴對那些試圖平衡副業的人提出的第一條建議：不要威脅到你的本職工作和主要收入來源。

"試試早點起牀，在工作開始前抽出幾個小時的時間。我創辦Women Who的時候就是這麼做的。工作開始前抽出一兩個小時來做副業，比晚上回家後加班的效率高得多。"

盈利問題

那麼，這些副業究竟能賺多少錢？

加農有很多收入來源，包括出版協議、參加活動和播客，但她並未披露自己的具體收入。但她表示，"最近的研究顯示，你可以額外賺到500至5,000英鎊（687至6870美元）。"她還補充道，大約五分之一的英國勞動者都有副業，所以這是一個不斷增長且符合人們意願的趨勢，在千禧一代中尤其如此。

她建議最開始要保持耐心。

"我不能直接辭職。我必須有一份工作，必須賺錢，必須支付各種帳單，必須付房租，所以要創辦這家公司，我需要從本職工作中擠出一點一滴的時間。我最終辭掉了原先的工作，但這不是一蹴而就的。"

穆迪找到了另外一種方式來平衡自己的本職工作和副業。她當初受僱於英國國民醫療保健制度（NHS），擔任助產士，兼職工作，每年有10個月的時間都是一周工作一天，所以她將其餘時間花費在兩家生產醫療配件的企業上——分別是Funky Medical Accessories和Rosa and Bo。

她兼職擔任助產士並非為了那份收入，但助產士的工作不僅可以宣傳自己的副業，還令她激情滿滿。"我很喜歡那份工作，助產士對我來說已經不再只是一份職業而已。"

加農則表示她想要糾正人們對自主創業的誤解。"人們會說，'哦，我想自己給自己當老闆'——實則不然，創業之後你可能就會有六個不同的老闆。你總是有老闆，只不過，有的老闆可能當一天，有的可能當一個小時——因為你要跟客戶打交道，所以不可能沒有老闆。"

烏格巴給那些想要離職創業的人提了一條建議："在腦海中形成一些明確的具體目標來激勵自己，給自己提供方向。即便是找到新的自由職業客戶，或者建立一個網站並使之運轉起來，也要給自己設定一個目標，確定一個你希望完成的日期。把目標告訴別人，這樣就能保持責任心。然後努力完成目標。"

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