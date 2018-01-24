是什麼在推動養生食品的繁榮？

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歡迎來到新的一年——你或許也要迎來"新的自己"。除了瘦身減肥之外，最新、最閃耀的詞就是"養生"——在Instagram上搜索這個詞會顯示出15,315,754個帖子，令人吃驚不已。

養生行業正在蓬勃發展，但背後真的有科學依據嗎？這個概念包羅萬象，既包括多吃蔬菜這種常見的方式，也涵蓋徹底摒棄某些食物並採取全新生活方式這種極端的行為。

這個行業裏的很多人不喜歡把"養生"限定為飲食這一個範疇，但歷史學家兼《2000年的節食歷史》（A History of Dieting Over 2000 years）一書的作者路易斯·福克斯克勞福特（Louise Foxcroft）卻持有不同觀點。

"普通大眾有很多飲食方式，而養生是一種獲得健康生活方式的更為全面的模式；無論他們是否承認這是飲食，這其實就是飲食。這是一種養生之道，他們認為人應該苗條一些，因為苗條就是健康，所以擺脫不了飲食。"

Image copyright Alamy Image caption 近來出現許多搭著養生列車銷售食品和飲料的趨勢（圖片來源：Alamy）

通過開發產品來迎合這一趨勢的企業不在少數。飲料公司Botanic Lab創始人兼首席執行官麗貝卡·霍爾（Rebekah Hall）曾經擔任了10年的投資銀行家，後來創辦了這家公司，希望通過這個新市場獲利。例如，Botanic Lab的Refuel是一種黑色液體飲料，標籤上顯示，這是"一種混合了醫用級木炭、原生藤草和生柚的張力亢進型飲料。"

那麼，人們會買這種飲料來喝嗎？就是因為喝這種飲料感覺起來比出門鍛煉更容易獲得健康嗎？

"所有人都希望加快速度，如果你能為某人提供一種方法來解決各種麻煩，那肯定很好，這也是我們所作的事情。"霍爾說，"但這種飲料也有一些實際功效，英國的很多運動隊都在使用。例如英超足球隊，他們希望在鍛煉之後給身體補充能量，但卻不希望加入精糖和經過加工的原料。"

當人們厭倦了"養生"，開始追求新的健身和健康趨勢時，會發生什麼事情？

"養生領域掀起了時尚浪潮。"霍爾說，"每個星期都有新的超級食物，但我認為，作為一個包羅萬象的詞匯，養生不會消失。人們希望長命百歲，'不老仙丹是什麼？我怎麼才能延長壽命？'這方面的追求也對我們在生活方式和飲食方面的選擇產生了影響。"

倫敦的Stylist Live生活方式展覽上共有200個展台，數十名演講嘉賓，還有大約20,000名參展者為那些關注養生產品的人展示各種令人難以置信的方式。其中一家名為LA Brewery的參展商是由路易斯·艾弗裏（Louise Avery）創辦的，該公司專門生產紅茶菌，這種飲料迅速成為養生圈新寵。

"紅茶菌有2000年的歷史，最早來自中國。這是一種健康的滋補品，我們開發了一種作為軟飲料出售的紅菌茶。"她說，"這種發酵過程意味著我們只需要添加茶葉這種非常簡單的作料，糖是在發酵過程中生成的，我之後還會添加新鮮水果。最終就得到了這種又酸又美味的汽水飲料。它很健康，裏面什麼都沒有，對你身體很好。"

其他公司也跟風從各自的產品中去除了某些配料。傑米·吉貝爾（Jamie Keeble）任職於Heck Sausages，該公司開發一種無麩質雞肉和豬肉香腸，他的很多客戶都患有乳糜瀉，這是一種因為對麩質的反應而引發的自體免疫性疾病。但其他人（包括吉貝爾自己）只是出於主觀意願選擇直接將其從飲食中去掉。

"我並不是耐受不了麩質，但我選擇不吃這種東西是因為這讓我感覺有點不一樣：大家都認為麩質不好，所以他們自然認為應該避開它。"他說。

Image copyright Alamy Image caption 2017年第一季度，有超過半數英國消費者購買了"無**"的產品，例如無乳製品或無麩質（圖片來源：Alamy）

養生經常與另外一個流行詞聯繫起來，那就是潔食，指的是我們吃東西時應該盡量減少加工程序。這似乎很明智，除非達到過猶不及的程度。

這個概念及其與健康的聯繫也引發了一些批評。丹妮拉·伊薩克斯（Daniella Isaacs）一直在倫敦表演頗受爭議的舞台劇，該劇名叫《Hear Me Raw》，講述了她吃潔食的經歷。

伊薩克斯曾經也是一個忠實的潔食粉，第一次受到這個趨勢吸引是因為這給她的生活帶來了"控制、結構、規律"，讓她可以從飲食中去掉麩質、乳製品、糖和肉。

她最終改變了軌跡，現在還把自己的經歷寫了下來："當然，養生裏面有很多好東西，但當養生成了一個驅動消費主義的行業時，那就無法提供我們想要的答案，無法為我們提供真正健康的生活。"

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