創新趨勢：年輕科技人才去哪裏創業？

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2006年夏天，蒂博·德雷森（Timbo Drayson）收拾行裝離開了牛津大學，前往谷歌任職。他先是到倫敦，開發一款快速發展的視頻產品，並最終因此到了美國。但到2013年，德雷森卻離開谷歌，來到了地球另一邊的肯尼亞首都。究竟發生了什麼？

"我在谷歌工作期間，負責開發我們在中東和非洲的開發者生態系統。"德雷森說，"我真的很喜歡這樣的內容，所以決定休假來到非洲中西部進行一場科技旅行。我一路上獲得很多啟發，認為可以通過科技解決很多重大問題。"

內羅畢擁有西非最發達的科技社區，可以媲美開普敦、拉各斯和開羅。對於像德雷森這樣的創業者來說，這算得上是一個明智的戰略選擇。不到一年，這個英國人就共同創辦了OkHi，這是一家為肯尼亞所有人提供地址的服務。

Image copyright Alamy Image caption 在KICC大樓頂上拍一張自拍照，那裏可以俯瞰整個內羅畢（圖片來源：Alamy）

然而，世界多數地方的人仍然不了解內羅畢。 "那裏不是很危險嗎？""那裏的人是不是住在泥棚裏？"——內羅畢的外國人經常聽到全球各地的家人提出類似的問題。當聽說內羅畢是非洲增速最快的城市之一，而且擁有300多萬居民時，他們都感覺非常驚訝。

八年時間，這裏已經變成了一個四海一家的大城市，吸引了來自非洲各地的年輕人，現在還有很多印度和中國來的年輕人。這裏有摩天大樓，有購物中心，有酒店和公寓，還有電影院、酒吧、餐廳甚至溜冰場。

自從2008年以來，大量的孵化器、加速器和基金相繼湧現，推動很多創業公司實現盈利。例如，肯尼亞的首家應需快遞服務Sendy在Safaricom Spark Fund和XL Africa加速器的支持下實現了200萬美元的融資目標，XL Africa還獲得了世界銀行的資助。

《顛覆非洲》（Disrupt Africa）報告顯示，整個非洲的創業公司在2016年融資1.29億美元，同比增長17%，肯尼亞吸引的投資額僅次於南非，位居非洲第二。Moringa便是其中的受益者之一。這是一家位於內羅畢的編程學校，他們為非洲培養了許多科技人才，並且在獲得財務支持後面向全球擴張，2014年以來，他們已經在中國香港、加納、巴基斯坦開設了辦事處。

Image copyright Alamy Image caption Humbeo將內羅畢列為全球交通狀況第二糟糕的城市，僅好於印度加爾各答。內羅畢人平均每天花在交通上的時間為62.44分鐘（圖片來源：Alamy）

不過，對於年輕的外國人來說，內羅畢並不是一個顯而易見的選擇。可以肯定的是，外國人在這裏面臨一些明顯的缺陷和文化上的挑戰，例如，同性戀在肯尼亞仍然是違法的。犯罪也是一個令人擔憂的問題，白天在城市裏散步沒有問題，但不推薦在夜間步行。女性可以獨自在城市裏旅行，她們可以隨意穿著，但在城市之外的一些地區，推薦穿著保守服裝。部落和政治方面的緊張局勢有時會滋生並引發暴力行為，尤其是在選舉期間。然而，首都的大多數人都認為自己是"內羅畢人"，他們樂於談論自己國家的歷史、部落以及他們的世界觀。

在美世公司2017年的生活質量排行榜上，內羅畢僅排名第186位。該報告著重強調的問題包括當地的交通擁堵、匱乏的公共交通、犯罪率、住房、一流學校和電力供應的不足——首都的供電都有可能斷斷續續。隨著人口和二手汽車的增長，加之當地人使用火爐來燃燒垃圾和木頭，導致內羅畢的空氣污染已經成為一個嚴重的問題。

然而，30歲的蒂亞·彭（Tia Peng）認為，內羅畢的吸引力在於，這裏蘊含著機遇，而且氣候宜人，居民友好。她來自中國廣東，效力於深圳的一家電子商務公司，這家公司在中非兩地之間從事商品貿易。"我計劃在內羅畢待上很長時間，至少5年。這座城市很好，我特別喜歡這裏的天氣，全年大約都是25度，而且陽光明媚，當地人也都很友好。"

當被問及她的家人如何看待她在肯尼亞的生活時，蒂亞·彭說:"我的家人認為我來肯尼亞發展事業是件好事，中國人相信非洲擁有光明的未來。年輕人的機會非常多，而且肯尼亞的工資比中國高。"

32歲的尤斯塔夫·米斯蒂（Utsav Misty）是個印度人，他在內羅畢的手機遊戲公司Vuclip工作。他也是因為這裏的機會而來到內羅畢："我來自印度孟買，那裏的市場競爭非常激烈。[在內羅畢]印度人可以更容易地施展我們在祖國使用的技能和技術。肯尼亞市場反響不錯，他們喜歡我們帶來的技術。"

Image copyright Harriet Constable Image caption 奶酪和葡萄酒這樣的奢侈品可能很貴，但Expatisan.com表示，在內羅畢的生活費比南非的約翰內斯堡便宜17%（圖片來源：Harriet Constable）

這裏有什麼吸引力？高速互聯網、全球知名的創新、大型基金以及孵化器和中心的存在，都吸引著科技人才紛至沓來。"人們集中了很多腦力來克服類似的挑戰。新公司的進入門檻很低，因為一切都很集中——如果合適的人才和足夠的資金都集中在一個地方，那就會容易很多。"薩米爾·易卜拉欣（Samir Ibrahim）說，這個29歲的美國人是SunCulture公司的首席執行官，該公司為當地農民提供太陽能灌溉服務。與許多千禧一代一樣，曾經在紐約大學就讀的他也想要一份有意義的工作，他認為，在肯尼亞創辦一家科技創業公司就提供了這樣的機會。

肯尼亞正在投資建設基礎設施——從新建一條連接肯尼亞和埃塞俄比亞的柏油路，再到內羅畢與海濱城市蒙巴薩之間新建的標凖軌距鐵路。"肯尼亞是一個英語國家，它通常都很安全，西方的投資進入這個國家已經很長時間，這裏還是旅遊中心。這都是一個優秀的中心城市的基礎。"易卜拉欣說。

Image copyright Alamy Image caption 內羅畢是全世界唯一一個擁有野生動物保護區的城市。內羅畢國家公園是一個保存完好的生態系統，你可以在那裏看到野生動物在它們的自然棲息地內生存繁衍（圖片來源：Alamy）

去處

Ngong是內羅畢的一條東西主幹道，路邊的皮埃蒙特廣場（Piedmont Plaza）的四層坐落著Nairobi Garage，這是一個專為創業企業、技術人員和創業者服務的共享空間，如今已成為一個頗受歡迎的工作場所。"這裏有幾個主要的去處，因為外籍人士之間的關係很緊密——你剛到這裏時，年長的外國人會邀請你一起去。在這裏，一切都有可能，他們的心態是：'天空才是極限'。"29歲的漢娜·克利福德（Hannah Clifford）說。

另一個最受歡迎的項目是內羅畢的第一個孵化器iHub，它位於基利馬尼（Kilimani），是內羅畢郊區的中心地帶。這裏的露台可以欣賞城市美景。許多外國人經常在Wasp & Sprout這樣的咖啡廳裏工作。這間波西米亞風格的小咖啡廳提供冷泡咖啡和色彩斑斕的沙發。工作過後，很多人都喜歡到Brew Bistro（位於Westlands的一間屋頂酒吧，裏面配有野餐桌子、人工草皮和自釀啤酒）、The Alchemist（一間露天酒吧，每周的大部分夜晚都有現場音樂表演）和J's（一家餐廳和酒吧，有戶外座位，還有一個DJ播放派對音樂，周末會一直營業到凌晨）聚會飲酒。

Westlands一直以來都是外國人居住和聚會的熱門地點，因為這裏位于城市中心，而且靠近商店、餐館和卡羅拉森林（Karura Forest）——那是一片設有遠足線路的巨大森林，還有一個名叫River Café的露天餐廳。這裏有各種各樣的住處，從單身公寓到家庭大宅。Kilimani、Kilileshwa和Lavington在綠樹葱葱的郊區也很受歡迎，但沒有車輛前往中央商務區。住在這裏的外國人通常喜歡豪華的現代公寓，裏面配有健身房和游泳池。

Image copyright Getty Images Image caption 肯尼亞的人口組成非常多元化（圖片來源：Getty Images）

消費能力

在肯尼亞，科技行業的不同公司之間的工資差別很大，幾乎沒有什麼信息可以對比不同組織之間的狀況。例如，一家創業公司可能給IT項目負責人開出4萬美元的薪水，但根據Glassdoor.com的數據，其他公司的薪水可能要低得多（大約為1.5萬至2萬美元）。雖然與英國或美國相比，這裏的工資水平並不高，但這份收入足以在內羅畢過上舒適的生活。新鮮的食物很便宜，而在基利馬尼這個受到外國人歡迎的地區，一套沒有家具的兩居室公寓每月的房租大約是9萬肯尼亞先令（874美元）。酒吧裏的啤酒平均售價為200肯尼先令（1.90美元），上網套餐的價格大約是每月4,000肯尼亞先令（38美元）。像奶酪和葡萄酒這樣的外來奢侈品可能很貴，但是根據Expatisan.com網站的數據，內羅畢的生活費用比南非約翰內斯堡便宜17%。

當德雷森第一次來到這裏時，被緊密團結的社區、社會場景和戶外活動深深吸引。內羅畢似乎是一個他很樂於居住的地方。 "我想，如果我打算在一個舉目無親的國家裏創業，我必須要快樂，我覺得我可以在這裏獲得快樂。"德雷森說，"超市裏能買到Ribena和Haribo這些家鄉味，肯尼亞也很有幽默感。作為一個英國人，這裏給我賓至如歸的感覺。我也喜歡戶外運動和野營，這個國家很適合做這些事情。"

德雷森希望看到更多志同道合的谷歌前員工離開硅谷，前往硅草原。"只要有重要問題需要解決，就肯定蘊含機會。企業每年都在增長，每年都在招聘和培訓人才。"

27歲的肯尼亞人莫里斯·奧提諾（Maurice Otieno）是Metta創業者俱樂部的總經理。他也相信，內羅畢的科技行業將繼續吸引全球各地的人才。他認為，農業可能是一個特別有吸引力的領域。農業是肯尼亞經濟的重要組成部分，在未來幾年急需通過科技創新來推動其發展。"我們希望2018年及以後的時間裏，能夠在農業科技領域看到重大進步，人們現在都很樂觀。我們仍將共同努力，把人們聚集在一起，讓外國人感到賓至如歸。我們肯尼亞人都很熱情！"

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