看看世界各地上班族吃的午餐

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通過人們吃午餐的方式，可以很好地了解一個國家的工作文化。但世界各地的午餐休息時間都是什麼樣子？我們詢問了各個地方的人，了解他們如何利用午餐時光。下面就是7種截然不同的午餐方式。

穆庫爾·帕裏克，印度孟買

Image copyright Mayank Soni Image caption 胡蘿蔔沙拉、麵餅和土豆（圖片來源：Mayank Soni）

Image copyright Mayank Soni Image caption 午餐配送員達巴瓦拉（圖片來源：Mayank Soni）

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外送午餐

穆庫爾·帕裏克（Mukul Paraekh）經常會在下午花半個小時的時間在辦公桌前吃午餐，他表示，孟買如今的午餐時間變少了。帕裏克是一家會計公司的辦公室經理，他抱怨交通堵塞和城市員工壓力加大，導致時間匱乏。快速吃完午餐成了首要任務。

儘管他經常從家裏帶午餐，但在孟買還有其他獨特的方式可供選擇。裝有熱飯熱菜的飯盒（當地人稱作tiffin）是由被稱為達巴瓦拉（dabbawalas）的配送員從餐廳或人們家中送到辦公室的。

達巴瓦拉使用一種獨特的識別碼來追蹤數十萬的午餐，使得每百萬筆交易的錯誤率還不到3.4次。

"這套秘密識別碼世代相傳，多年以來都是家族產業。"63歲的帕裏克說。

莎拉·基莫諾，烏干達姆巴萊

Image copyright Lior Sperandeo Image caption 用薄餅與雞蛋製成的卷餅（圖片來源：Lior Sperandeo）

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街頭午餐車

另外一個非常重視午餐速度的地方是烏干達的姆巴萊（Mbale），莎拉·基莫諾（Sarah Gimono）在那裏擔任一家非盈利組織的項目經理。她表示，盡可能加快速度能夠給人們騰出更多工作時間，而不吃午餐的情況很少見。

"在烏干達，晚餐沒有午餐那麼重要，人們午餐時候還需要停下手中的工作。"27歲的基莫諾說，她通常會花30分鐘吃午餐，而且會在附近的餐館裏解決。"烏干達的工作文化非常多元，午餐的時候，有的人在辦公室裏吃飯，還有的人到附近的餐館裏聚餐。"

基莫諾經常在烏干達各地從事各種項目，她很幸運，因為很容易買到製作迅速、價格低廉、美味可口的街頭小吃。卷餅就是其中之一，把雞蛋與炸過的洋葱和西紅柿混在一起，再放到薄卷餅裏製作而成。

萬尼撒·蒙羅伊（Vanessa Monroy），美國紐約

Image copyright Mark Abramson Image caption 精挑細選的多種零食（圖片來源：Mark Abramson）

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不是午餐的午餐

40歲的職業遛狗師萬尼撒·蒙羅伊（Vanessa Monroy）表示，紐約人整個午餐休息時間都有可能在排隊購買莎拉或三明治。相反，她選擇在午餐時吃條狀零食和其他不易損壞的食物。

"對我來說，更方便的做法是早晨在家裏好好吃一頓飯，然後在包裏放一些零食。"她認為，少食多餐比三頓大餐更加健康。而且可以避免飽餐一頓之後的慵懶感。

"快餐更方便，但快餐對你不好。"她說。

在美國，人們午餐休息時間通常比其他國家更短。例如，企業服務公司Edenred在2016年對其員工進行的一項調查顯示，有51%的美國受訪者午餐時間在15至30分鐘之間，只有3%能超過45分鐘，遠低於法國——那裏有43%的受訪者午餐時間達到或超過45分鐘。

菲斯·拉加斯，菲律賓馬卡蒂城

Image copyright Jericho San Miguel Image caption 在街頭午餐車買的魷魚絲、海鮮飯和咕嚕肉（圖片來源：Jericho San Miguel）

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街頭午餐車

在一家投資管理公司擔任經理的菲斯·拉加斯（Faith Ragaas）表示，街頭午餐車「Jollijeep」是一種半永久性餐車，大約五年前開始作為街頭商販規範項目的一部分出現在馬卡蒂（Makati）。她最喜歡的Lirios距離她的辦公室只需要步行三分鐘。

"除了街頭用塑料飯盒出售的普通油膩食物外，還有一些不錯的Jollijeep可以提供健康的家庭式午餐，讓員工有了另外的選擇，而不必非要去餐館和食堂。"她說。

拉加斯表示，菲律賓很看重一天的三頓正餐，午餐時間甚至受到法律保護，讓員工每工作八小時就能享受一小時的午餐時間。

弗朗索瓦·佩蘭，法國巴黎

Image copyright Andrea Neri Image caption Le Robinet餐廳的鱈魚配蔬菜（圖片來源：Andrea Neri）

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餐館午餐

法國以慷慨的工作午餐文化而著稱。例如，Edenred的調查發現，有43%的法國受訪者午餐時間達到或超過45分鐘，72%至少每周在餐館吃一頓飯。

巴黎產品設計師兼插畫師弗朗索瓦·佩蘭（Francois Pellan）經常從當地超市買吃的，然後在工作室的廚房裏跟同事們共進午餐。

但他們每周至少會去一次位於20區的餐館，時間大約為1小時。工作時，他和同事"會聊很多事情，了解他人對某個東西的觀點，相互交流想法。這種對話還會延伸到用餐時間，這是法國人社交生活中很重要的一個方面。"35歲的佩蘭說。

法國還有另外一項午餐福利，那裏的人2014年消耗的紅酒在全球佔比達到11.3%。"到了周五，我們會更加放鬆，於是就會到餐館裏聚餐，午餐時喝杯啤酒或紅酒。"

塔馬·卡薩畢安，埃及開羅

Image copyright Yehia El Alaily Image caption 赫利奧波利斯美食廣場的一家餐館裏的雜豆飯，這是用米飯、扁豆、意大利面、番茄醬、鷹嘴豆、油炸洋葱和杜卡（dukkah ）製作的一道菜（圖片來源：Yehia El Alaily）

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在美食廣場吃午餐

"我不吃快餐或垃圾食品。要麼自己帶午餐，要麼在附近的餐館簡單買點吃的。"31歲的塔馬·卡薩畢安（Tamar Kassabian）說，她在Citystars Heliopolis擔任經理，那是開羅最大的商場之一。

由於早餐通常是豐盛的一餐，且早晨吃得比較晚，卡薩畢安說，午餐往往要推遲到下午3點或4點，晚餐可能在晚上9點或更晚。

"很多公司都會把下午1點到2點作為午餐時間，但人們會使用這段時間喝杯咖啡，吃點早餐剩下的東西，然後到了下午晚些時候再用半小時吃午餐。"她說。

卡薩畢安表示，過去一年左右，員工開始使用Yumamia等公司的服務（該公司把自己標榜為一家"非垃圾食品外賣服務" ）來購買更健康的外賣食品。

艾麗莎·裏納爾迪，巴西聖保羅

Image copyright Thiago Zanato Image caption 素食者的午餐：冬南瓜、鷹嘴豆、混合沙拉、葵花籽、番茄和一個用微波爐製作的雞蛋。（圖片來源：Thiago Zanato）

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自製午餐

艾麗莎·裏納爾迪（Eliza Rinaldi）在家裏凖備好健康的配料，然後在辦公室裏製作午餐。她在聖保羅中部的一家內容機構任職，擔任溝通和內容總監。她的業務伙伴娜塔莎（Natascha）也跟她一樣，"因為這樣能省錢，而且很健康。"34歲的裏納爾迪說。

裏納爾迪表示，她的這種習慣在聖保羅並不典型，那裏的午餐通常都是一天的主餐。"多數公司都提供餐券，將此作為工作福利的一部分，所以員工往往會出去吃午餐。"

"聖保羅人工作時間通常很長（經常從早上9點到晚上7點），所以花一個小時到辦公室外去吃午餐就很有意義。人們試圖打破長時間工作的習慣，但傳統思維認為，如果你不在場，那就表示工作不努力。"她說。

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