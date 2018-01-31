怎樣才能在飛機上睡個好覺？

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在"空中飛人"這個群裏中，像布萊恩·凱利（Brian Kelly）這樣的人堪稱異類——他竟然喜歡在三萬英尺的高空入睡。

凱利的綽號是"積分大神"（The Points Guy），他是紐約的一名頗有影響力的博主。離開華爾街之後，他就一直撰寫各種跟航空里程積分項目有關的博文。他每年累積的飛行里程大約為30萬英里——其中很多都是令多數旅行者望而卻步的長途飛行。

"我在飛機上睡得很好。我喜歡坐頭等艙去亞洲和澳大利亞，因為我能在飛機上享受完整的睡眠週期，我大概會睡上八、九個小時。"凱利說。雖然他有時也乘坐美國國內航班的經濟艙，但國際航班都坐頭等艙或商務艙。

凱利表示，坐頭等艙可以獲得完全的隱私。"你可以把自己裹起來，而不必暴露在開放的座位上，那裏的機艙噪音大得多，旁邊的人還會闖進你的空間。在飛機上美美地睡一覺的新境界是看不到其他任何人。"

但多數人還是坐經濟艙，那就難免跟人爭奪扶手，還要在引擎的轟鳴聲中艱難入睡。即便如此，專家還是提供了一些技巧，可以幫助你像坐頭等艙的人一樣入睡。

Image copyright The Points Guy Image caption 布萊恩·凱利的綽號是"積分大神"，他每年累積的飛行里程大約為30萬英里（圖片來源：The Points Guy）

個人空間

斯坦福大學（Stanford University）行為學教授兼晝夜節律專家傑米·齊澤（Jamie Zeitzer）表示，經濟艙和豪華艙的差異很大——這不光體現在腿部空間上。

"不光座位能平躺——這肯定有幫助——而且沒有人能碰到你。你旁邊也沒有別人。當你可以放鬆身心的時候，由此產生的心理作用不容小覷，這確實有很大影響。"他說。

但如果"平躺"的體驗可望而不可及，又該怎麼辦？跟在陸地上相比，在飛機上入睡為什麼那麼困難？

對多數旅行者來說，缺乏隱私和個人空間、乾燥的循環空氣、亂流和噪音，都是導致他們難以入睡的幾大原因。但齊澤表示，有兩大入睡障礙其實都在我們的控制範圍內，那就是緊張和焦慮。

"人們要面臨社會壓力：你沒有空間，身體也很緊張；你被壓迫到自己的座位上。"他說。

焦慮的原因因人而異，但齊澤表示，除去對飛行的恐懼外，入睡壓力恰恰是多數人無法入睡的原因。每個人的睡眠狀況都不一樣，並不存在統一的入睡方式。但齊澤卻制定了兩種策略，至少有助於緩解失眠。

首先是盡量不要想它。

"當你擔心睡不著的時候，你可能就真的睡不著了。說起來容易做起來難，但如果你能找到一種方法讓自己不擔心睡不著覺，那就很容易解決。"他說。

第二個緩解焦慮的方法是讓自己昏昏欲睡，或者想像自己在其他地方。

"關鍵是讓自己擺脫在飛機上感受到的那種令人壓抑的幽閉恐懼症。"

齊澤建議獲得一些真實或想像的呼吸空間。"帶有降噪耳機的眼罩和一些音樂可以把你跟外面的世界隔離開來。"他說。

Image copyright Getty Images Image caption 買不起頭等艙？還可以通過其他方式獲得良好的睡眠，但不包括直接躺在地板上睡覺（圖片來源：Getty Images）

睡眠策略

可以通過各種方案來解決這些問題。有的人會帶著特製的枕頭和耳機。還有的人會攜帶褪黑素補充劑，這是睡眠週期中自然生成的一種激素，被普遍認為有助於提高睡眠質量。然而，齊澤建議還是保持一份警惕，因為這是一種不受監管的物質，並沒有太多可靠的研究來證實它的效果。

最後，很多人仍會通過喝酒來隔離周圍的環境，還有很多人選擇安眠藥。有的人會同時採用這兩種方式——但擁有30年飛行經驗的空乘貝蒂·澤斯基（Betty Thesky）警告稱，這種行為蘊含風險。她說："我見過有成年人躺在地板上，把頭貼在過道上。機艙裏很黑，有人會踩到你的臉。我經常看到這種事情。"

Image copyright Alamy Image caption 如果真的像2011年的電影《伴娘》（Bridesmaids ）裏演的那樣，把喝酒和吃藥混到一起可不是個好主意（圖片來源：Alamy）

"人們最終鋃鐺入獄，他們把衣服脫下來，試圖跟陌生人坐在一起，他們會幹各種瘋狂的事情，所以我的確認為這很危險。"

對澤斯基來說，事先考慮和細心觀察是更好的選擇。當她看到人們在經濟艙前面擠在一起，而後面一點往往還有座位的時候，總是感到很驚訝。

"當我是自己乘坐飛機的時候，我會四處打量，看看有沒有什麼能夠趕緊佔到的座位。你得快點行動，因為好座位很快就會被人搶走。"

她還會帶上毯子、旅行枕頭和香精油，"我還會喝一兩杯酒，我認為這有幫助——但別喝太多！我會看看電影，告訴自己我要去另一個地方，好讓自己忘記睡覺。"

凱利表示，提前了解你乘坐的飛機型號也有幫助。

"我喜歡A380。"他說，"這是最安靜的飛機。飛機的型號越新，就越安靜，也就越容易入睡。"

他建議在飛機中間位置找一個靠窗的座位，遠離引擎、廚房和廁所，這樣才能更安靜一些。

花幾千美元坐高等座位不能改變你跟幾百人擠在一起翱翔天際的事實。但如果你能創造一種隱私感，給自己留出空間，而且不再擔心睡覺的事情，或許就能直接睡著了。

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