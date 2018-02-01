下一個被淘汰的商品是什麼？

Image copyright Getty Images

千禧一代去年消滅了很多東西。我們幾乎每天能都通過新聞了解到某個行業或機構成為「Y一代」顛覆力量的犧牲品。

這股趨勢已經十分普遍，以至於"千禧一代正在殺死XXX"現在都成了一個永不過時的梗。這裏說的是年輕一代消費模式的轉變使得某些行業、某些產品走入歷史。這種令趨勢今年是否仍會延續？還有什麼等待他們去"殺死"（淘汰）的東西嗎？

我們請教了調研和營銷領域的專家，讓他們預測2018年還有可能出現哪些由千禧一代推動的炒作熱潮。他們找到了一些明顯容易吸引點擊率的標題（儘管真實性存疑），並且透過炒作，探尋這些消費趨勢背後的真正推動力。

「傳統餐館將被淘汰」

現實狀況：我們已經知道，有一些連鎖餐館很難與時俱進，但這並不意味著整個行業正在消亡。美國諮詢公司Futurecast總裁傑夫·弗洛姆（Jeff Fromm）表示，如果一家連鎖餐館擁有強大的品牌，而且關注年輕群體引導的趨勢，那就不用太擔心。"千禧一代並沒有讓星巴克倒閉。"

"移動技術和這代人的規模都加快了變化速度。"世代動力學中心（Center for Generational Kinetics）總裁兼千禧一代首席研究員詹森·多西（Jason Dorsey）說，"很多傳統行業躲在嬰兒潮一代身後，他們已經不能繼續躲藏了。"

不過，還是有一些餐館沒能適應消費者口味的變化——他們失敗的地方，恰恰是別人的成功之處。例如，多西預計，"雜貨餐館"將會增加，這其實是一種雜貨店，但卻可以提供用健康的方式凖備的飯菜，或者易於製作的飯菜，方便人們在家中享用。我們還預計會目睹"幽靈餐館"的出現，這其實是一種專營外賣的餐廳，除了網上，根本找不到它的存在。"它只通過手機應用提供外賣。"多西解釋道，"三到五家概念上的餐館共用一個商用廚房。"

Image copyright Getty Images Image caption 多西表示，食品趨勢的變化一定會催生一些贏家和輸家，但也會孕育新型餐館（圖片來源：Getty Images）

「千禧一代不買奢侈品」

現實狀況：多西表示，千禧一代對鑽戒和豪車等炫耀性消費都持牴觸情緒。但這並不意味著年輕人不會花錢——事實上，他的研究發現，千禧一代去年的開支打破歷史記錄，他們喜歡短期的放縱體驗，例如周末旅行、溫泉度假和紅酒之旅。而當他們需要閃亮的物品時，更多人選擇租賃汽車和設計師服飾等奢侈品。

英國研究和諮詢公司Millennial Mindset創始人亞當·亨德森（Adam Henderson）預計會看到更多針對體驗、自我成長和自我提升展開的投資——換句話說，就是為了學習而進行的投資。但他預計，他們未必會參加傳統的學術化學習，這種成本往往很高。相反，他認為千禧一代會轉向價格更低廉、更容易接觸到的"商品化學習"，包括在線課堂，以及由世界各地的專家領導的研討會。

Image copyright Getty Images Image caption 炫耀性消費正在改變——但這並不意味著年輕人不買東西（圖片來源：Getty Images）

「健身房不再熱門」

現實狀況："千禧一代要殺死傳統健身房，這一點毫無疑問。"多西說，但運動健身比以往更加重要。"對千禧一代來說，這正是應該進行體育鍛煉的時候，因為我們的身體開始衰弱。死亡意識開始浮現。"他說。

負重訓練和循環訓練不再是重點，未來屬於有針對性的健身課程，可以提供社區、友情甚至競爭。傳統健身房想要不被淘汰，就需要調整服務，包括課程和以社區為中心的設施，還要提供兒童看護和果汁吧等便利服務。

Image copyright Getty Images Image caption 多西表示，健身的未來是有針對性的健身課程（圖片來源：Getty Images）

誰的錯？

那麼，千禧一代真的要為一些行業的消亡負責嗎？

"真正的問題不是千禧一代殺死某些行業或企業，而是企業無法適應新趨勢。"多西說。

"從趨勢上講，千禧一代是未來消費趨勢的先鋒，每個行業都必須要創新適應。"弗洛姆說，"我們必須仔細觀察，從'嬰兒潮一代'到'X一代'，再到現在的千禧一代，消費購買模式出現什麼變化。"

請訪問 BBC Capital 閲讀 英文原文。