破解成功CEO的五個迷思

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安德魯·西爾沃內爾（Andrew Silvernail）在美國緬因州（Maine）的一個小鎮長大，當地的造紙廠是那一地區為數不多的企業之一。

他從沒想過成為一家跨國公司的CEO；他原本想當一名醫生。"我當時甚至連企業是什麼都不知道。"他說，"我沒開玩笑。"

西爾沃內爾在大學期間發現了自己在商業方面的不足。他當時剛剛幫助一名當地商人發起了一場競選活動，那人是一個家族建築公司的CEO。"他是個無比看重價值的人。"他說，"他很有使命感，希望改善人們的生活。"

後來，在一家金融公司擔任分析師的時候，他遇到了另外一家公司的CEO，那人建議他應該有朝一日自己運營企業。他當時並沒在意——他知道很多著名CEO在領導風格上都很專制，可他不喜歡那樣。

但一段時間之後，西爾沃內爾意識到一件事情，人們對成功的CEO所應具備的特質有時理解得並不正確。他現在是IDEX Corporation的CEO，這是一家市值86億美元的公司，專門為農業、消防安全和醫療行業開發各種跟液體有關的產品。無論你是內向還是外向，或者充滿非凡魅力，其實都不重要。真正重要的是你對待員工的方式、你工作的目的以及你是否為人謙遜。

"提起究竟是什麼造就了優秀的CEO，存在很多錯誤觀念。"西爾沃內爾說，"有些觀念至今仍然深入人心，但有的已經開始被人摒棄。"

他並不是唯一一個曾經質疑自己是否能當好領導者的成功高管。根據芝加哥管理諮詢公司ghSMART的一項研究，人們對於哪些因素造就了一個優秀的領導者存在很多誤解——該公司的研究揭穿了很多真相——這也導致許多擁有領導潛力的人在追求管理職位前猶豫不決。

"你或許認為沒人會覺得你能在10年或20年內當上CEO。"ghSMART合伙人艾琳娜·利特吉娜·博特爾霍（Elena Lytkina Botelho）說。她還是"CEO基因組項目"（The CEO Genome Project）的創始人，這個歷時10年的項目調查了數千名CEO，希望找出究竟是什麼造就了一名成功的領導者。"我們發現了一件令人鼓舞的事情，出身平凡的人也可以到達高層。"

誤解一：CEO必須有超凡魅力

關於怎樣才是一個優秀的公司領導者，目前最流行的觀念之一就是他們需要充滿超凡魅力。想想通用電氣前CEO傑克·韋爾奇（Jack Welch）或蘋果的史蒂夫·喬布斯（Steve Jobs），他們都擁有英雄般的個性，可以號令一批忠實的跟隨者。很多獵頭或董事會在尋找CEO時往往也很看重這一點。"我跟一些董事會成員聊過，他們喜歡某個CEO人選，但又擔心此人有點內向。"博特爾霍說。

Image copyright Getty Images Image caption 博特爾霍表示，比爾·蓋茨（Bill Gates）自稱是個內向的人——但這個特質卻可以幫助領導者超出預期（圖片來源：Getty Images）

但實際上，超凡魅力的作用被誇大了。當利特吉娜·博特爾霍研究哪一類CEO能夠超出董事會的預期時，她發現，內向的人反而表現略好於外向的人。雖然很多公司都會招聘表面上很自信的人，部分原因在於他們在面試中表現優秀，但他們或許犯了個錯誤。"惹人喜愛、彰顯自信可以提高你應聘這個職位的概率，但這都跟業績無關。"博特爾霍說。

誤解二：CEO不應承認錯誤

很多CEO都不願承認可怕的錯誤。有的人把錯誤視作軟弱的信號，還有人擔心股東和董事會的反應。

但失敗乃成功之母。博特爾霍發現，幾乎所有CEO都犯過嚴重錯誤，其中有45%把事情做的非常糟糕，甚至因此丟掉工作，或者對企業構成了嚴重傷害。在那些要麼丟掉工作，要麼幾乎毀掉企業的候選人中，有78%最終當上了CEO。

如果不承認自己的錯誤，並從中吸取教訓，那就無法獲得最優異的表現。"這些人會說，'當時進展不好，確實是一場災難，但事後看來，我可以給你解釋原因。'"她說，"表現糟糕的候選人往往會埋怨他人，或者搪塞過去，這會導致他們更加難以吸取教訓。"

Image copyright Getty Images Image caption 重大錯誤未必會阻礙成功——對於深陷困境的製藥公司Theranos的伊利莎白·霍爾姆斯（Elizabeth Holmes）來說，這或許是個很受歡迎的觀點（圖片來源：Getty Images）

誤解三：CEO需要擁有特定領域的經驗

南安普頓Executive Headhunters公司客戶服務總監阿里森·瑞恩（Alison Ryan）表示，單純因為某人沒有在某個行業工作過，並不妨礙他擔任這個行業的高管。"董事會通常認為，一名CEO需要擁有他們所在行業的經驗。但實際上，如果他們來自其他行業，反而是件好事。"她說。

在很多情況下，來自另外一個行業的人反而可以引入新鮮視角、新的技能和不同觀念。"他們可以將其付諸實踐，而不會帶有預設觀念。"她說。

她表示，專業知識可以事後補充。擁有豐富的經驗和強大的軟技能（例如管理員工的優秀技能和解決問題的可靠能力），比了解某個領域的具體細節更加重要。

誤解四：CEO必須獨裁

很多人都認為CEO應該冷酷無情，這也是通用汽車的韋爾奇倡導的一種理念。他每年都會把員工分成3類：20%表現最好的員工會得到嘉獎，中間的70%要參加培訓，墊底的10%則會被無情解僱。

Image copyright Getty Images Image caption 傑克·韋爾奇倡導的冷酷無情的CEO理念未必放之四海皆凖（圖片來源：Getty Images）

在擔任財務分析師和新生代高管的過程中，西爾沃內爾逐漸意識到，專制的管理層會對企業的成功構成傷害。"多數人都不像傑克·韋爾奇那麼有能力，所以當人們只抓住他性格中的某些元素，或者不顧自身所在的環境而採取某些行為時，就會產生巨大破壞。"他說，"有一種觀念認為，恐嚇也是一種領導力。"

雖然成功的CEO都很果斷——ghSMART發現，那些被認為決策果斷的人成為高績效高管的概率達到普通人的12倍——制定決策時也很自信，但他們通常不會依據高層的指示制定這些決策。最成功的CEO都會努力贏得員工、董事會和股東的認同。

雖然他們既不能太軟弱，也不能太強硬——你不能取悅所有人，也不能成為獨裁者——但卻有一種快樂的媒介能產生最好的結果。"把CEO看作是樂隊指揮，"博特爾霍說，"你必須有能力讓利益相關者從公司的整體利益出發，而不是過於極端。"

誤解五：CEO應該擁有一流的教育背景

另一個誤區是，你需要從哈佛或牛津畢業，才能成為一名成功的CEO。事實上，在"CEO基因組項目"的研究中，只有7%的高績效CEO擁有常春藤聯盟的本科學歷，有8%的人甚至沒有大學畢業。

私募股權公司凱雷集團（Carlyle Group）的負責人吉爾·懷特（Jill Wight）為她投資的公司招募過多位CEO，她認為，頂尖學校的學位本身並不決定業績。她說：成功的先決條件是"強大的知識馬力"，而不是你畢業的學校。"有學位固然很好，但沒有學位本身並不是壞事。"她說。

Image copyright Getty Images Image caption 很多人認為，最好的CEO都是世界頂尖大學的畢業生。這其實是一種誤解（圖片來：Getty Images）

瑞恩說，頂尖學校的學位在英國的作用甚至更小，因為誰能進入最好的大學通常是由社會階層而非智力因素決定的。人們知道你從哪裏畢業並不反映你有多聰明或水平有多高。

"在英國，從來都不是因為你有一定的智力水平，你就能按照特定的路線接受高等教育。"她說，"還有很多其他因素決定著人們的去向。"

對於西爾沃內爾來說（博特爾霍認為他也是一名高績效CEO），能否成為一名成功的高管，取決於三件事情：改善利益相關者（包括股東、員工和整個社區）的生活、真正理解所在的行業、以人為本。

"我想變得偉大。"他說，"這是我的工作——創造一個環境，讓人們每天都能做到最好。"

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