在家工作面臨的最大問題

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在家工作的人越來越多，有的一天到晚在家，有的偶爾在家。這種靈活性似乎是個好主意，但很多人卻發現這種模式很難管理時間。在家獨自工作可能導致一個人無法參與日常工作中的人際互動——這種活動有助於提升創造力，還能改善我們的心理健康。

時間是我們最寶貴的資產，時間就使金錢。我自己針對浪費時間這一課題展開的研究顯示，在進行時間管理時，需要應對複雜的關係和我們自身的衝突——以及與他人的衝突。

在常規的職場，由於不容易接觸各種誘惑，所以時間管理相對容易。我們不必時刻監督自己，因為同事和老闆可能會代勞。雖然我們可能嘆息自己對所做的事情和做事的時間缺乏選擇——例如要參加兩小時的會議——但同時也會因為不必親自決定接下來要做什麼而如釋重負。

Image copyright Alamy Image caption 如果沒有人監督你的時間，你可能發現自己會吃一兩次零食，甚至三次，四次（圖片來源：Alamy）

但在家裏工作時，各種誘惑會佔用我們的時間。食物就放在冰箱裏，就算沒有，可以很快去附近的超市買一些回來。各種社交媒體、網站或遊戲很容易就誘惑我們遠離該做的工作，這些誘惑佔用我們大量的時間。對某些人來說，"浪費"時間是很誘人的事情，在網上尤其如此。在任何時候，我們體內都有一種微妙的力量平衡：一邊的我們富於創造性和建設性，另一邊的我們則會尋求更容易獲得的滿足感和無意識。

真正的工作往往是可怕的，責任也會令人生畏。如果我們不真正開始，困難的任務仍會模糊不清。拖延不是應對焦慮的好方法，但卻是個很常見的選擇。把事情拖延下去當然會讓人感到焦慮，但也能把未來某個時刻好好完成任務的可能性保留下來。

在辦公室，時間管理的壓力主要來自其他人。雖然我們可以怨恨別人的專橫或疏忽，但卻仍能把事情做完。正是因為能以這種方式受到嚴密的管理，才促使我們這樣去做。在家裏，我們自己管理自己的時間，我們既是"老闆"又是"員工"，所以這時的衝突轉移到內部，管理的難度大大增加。

Image copyright Alamy Image caption 在家辦公面臨各種誘惑，還要伺候你的寵物貓（圖片來源：Alamy）

如果幸運的話，我們內心會有一個友善且酷似父母的聲音，引導我們做出有幫助的選擇，同時也讓我們有時間去享受快樂。然而，我們許多人的內心都有一個嘮叨的聲音，責備我們沒有做應做之事，或者增加我們對是否有能力完成手頭任務的焦慮。某些人腦海里的老闆比他們職場的老闆更挑剔，更不友好。這可能會導致他們採用破壞性的方式來逃避或保護自己：他們更有可能靈活處理和屈服於誘惑。

虛擬互動不能代替面對面交流

在辦公室，我們與他人接觸的方式可以帶來直接的幫助——當我們陷入狹隘的思維或表達對工作的感激之時，就可以直接向其徵求意見。但是，即使我們與他人發生衝突或關係不好時，他們也可能以另一種方式幫助我們。除了可以通過這些爭論來定義和提煉自己的想法外，如果能讓這些衝突不只是發生在自己的頭腦裏，我們的內心也會因此減少很多煩惱。

在家工作的時也可以通過虛擬方式做到這一點，但通過電子郵件、聊天服務或社交媒體與他人交流，與面對面交流是截然不同的。與同事之間的虛擬互動不太可能會給我們帶來生動的互動感，而恰恰是這種互動感使得這些過程得以發揮作用。很多人其實都需要通過與其他人接觸的機會，在他們的工作和創意生活中感受到成功，增強內心的幸福感——所採用的方式超越了他們對友誼的需求或對孤獨的迴避。

所以，如果你發現在家工作很有挑戰性，也不要擔心，很多人都是這樣，這並不是因為你有某種特別的缺陷。請認真對待這種可能性：你需要在自己家裏重新創造一些更像工作場所的東西，在休閒區之外專門開闢一片地方，給自己指定有限的工作時間。想想你需要做些什麼來重新為工作建立外部約束，讓別人幫助你按時完成任務，安排進度會議。最重要的是，你應該在一天中關閉一段時間的互聯網，避免受到干擾。

除了互聯網之外，還要重視與同事和朋友之間良好的人際關係。我們天生就不適合孤立地管理自己的情感生活，而是需要與別人聯繫起來——聯繫的方式不僅限於友誼和親密關係。

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