讓人又愛又恨的「PowerPoint」

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在職業生涯的某個時候，所有人都曾有過這樣的經歷：坐在一間黑漆漆的屋子裏，盯著一個巨大的白色屏幕上面閃過一張張的幻燈片。

微軟PowerPoint是全世界使用最廣泛的演示工具。有數據表明，這款所向披靡的演示工具已經安裝到全球10億多台電腦上，每天製作的PowerPoint演示文稿達到驚人的3000萬份。

有的用戶對PowerPoint愛不釋手——即便是在業餘時間也不例外。

剛剛畢業不久的本·維爾茲安（Ben Velzian）刷Tinder（交友約會應用程序）時收到了一條約會請求。在決定見面地點時，他給對方發去了一份PowerPoint演示文稿，裏面羅列了各種各樣的選項。"我沒有事先提出任何警告，可能正因為這樣，他才沒有像我預期的那樣接受幻燈片……他什麼也沒說，直接把我屏蔽了。"維爾茲安說。

不可否認，這的確是一款功能強大、讓人上癮的工具——但是否像一些批評人士所說，它已經過了保質期？

Image copyright Getty Images Image caption 當微軟在1987年收購PowerPoint背後的Forethought公司時，比爾·蓋茨（Bill Gates）成了贏家（圖片來源：Getty Images）

價值連城

PowerPoint在上世紀80年代誕生於一家名叫Forethought的硅谷軟件公司。這款軟件最早名叫Presenter，是在1987年面向蘋果Macintosh發佈的。鮑勃·加斯金斯（Bob Gaskins）是它的發明人。

"我知道，在80年代初，美國每年要製作多達10億張演示幻燈片。"加斯金斯說，"但都是手工製作的，幾乎沒有人用電腦做這件事情。"

"在我看來，只要我們使用的電腦能夠迎來一場革命，就能在電腦上出現一款價值連城的應用軟件。"

加斯金斯開發了一款軟件，但那時候很難賣。那款軟件不能兼容當時已有的任何個人電腦。如果想要使用，就必須購買一台新機器。

《連線》雜誌（Wired）記者、科技寫手羅素·戴維斯（Russell Davies）表示，即便如此，人們還是為了能使用PowerPoint而購買自己的第一台電腦。

"電腦加上PowerPoint軟件的花費還是低於他們一年花在幻燈片上的費用。"

Image copyright Alamy Image caption PowerPoint發佈時，用戶不得不升級成Macintosh等性能強大的電腦來運行這款軟件（圖片來源：Alamy）

職場民主化

戴維斯解釋道，在PowerPoint出現之前，人們使用幻燈片、投影儀和膠片向一群人演示信息——但如果想要製作演示文稿，就必須尋找材料。這要花費很長時間，而且由於成本極其高昂，所以很難修改，只有組織內級別最高的人才能這麼做。

"PowerPoint讓組織內的所有人都可以站起來說兩句。"戴維斯說。

然而，雖然PowerPoint給我們的工作方式帶來了變革和民主，但也產生了另外一個意想不到的結果。

Image copyright Getty Images Image caption PowerPoint肯定在培育人們的演講技巧方面發揮了重要作用——但它真的總是很有效果嗎？（圖片來源：Getty Images）

倫敦大學金史密斯學院文化研究教授馬修·富勒（Matthew Fuller）表示，大約就在PowerPoint受到追捧的同時，中層管理人員則面臨廣泛批評。

富勒認為，這之間有一定的聯繫：由於PowerPoint讓更多人可以分享自己的想法，所以暴露了中層管理人員的缺點，而且無意間導致擔任這些職位的人大批離職。"從某種程度上講，他們的想法可以因為微不足道而被別人看見。"他說。

需要更多幻燈片

PowerPoint賦予我們力量——給辦公室和教師帶來了創造力，還把我們都變成了演示者——但也有人批評它過度簡化想法，令我們無法集中於清晰的思維方式。

薩拉·卡普蘭（Sarah Kaplan）是多倫多大學魯特曼管理學院管理學教授，也是一名人種志學者。她的一部分責任就是觀察人們的工作。她注意到，人們不再在會議上索要各種分析，而是索要更多的PowerPoint幻燈片。

"我發現多數人都通過製作PowerPoint演示文稿來制定戰略。"她說，"幻燈片本身變成了終極目標，人們不再關注它所蘊含的理念和分析。"

卡普蘭表示，有的CEO已經禁止使用PowerPoint，亞馬遜CEO傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）就是其中之一。"他感覺人們過於看重PowerPoint，反而忽視了幻燈片所蘊含的思考，這蘊含著風險。我認為很多人都感覺到這種現象的存在。"

悲劇性的後果

其中一項風險發生在1986年1月28日。當時，美國國家航空航天局（NASA）的"挑戰者"號航天飛機在發射73秒後解體，機上7名機組人員全部遇難。身為美國的一名統計學家和信息設計師，愛德華·塔夫特（Edward Tufte）是幻燈片演示模式最著名的批評者之一，他認為，這場悲劇以生動而可怕的方式展示了這種演講風格的危險性。

Image copyright Getty Images Image caption 美國"挑戰者號"航天飛機於1986年1月28日從肯尼迪航天中心的發射台升空72秒後爆炸，導致7名機組人員遇難（圖片來源：Getty Images）

導致航天飛機墜毀的主要問題就包含在任務開始前提交給NASA的演示幻燈片中。但它卻被大量的其他信息包圍，埋沒在一堆要點中。它幾乎被隱藏起來，導致無人注意。

羅素·戴維斯說，塔夫特的觀點是這樣的：幻燈片風格的視覺演示能夠讓非結構化的信息看起來內涵豐富，所以它看起來像一組要點，但可能只是一種表象而已。換句話說，它讓我們看起來知道自己在說什麼，但其實我們並不知道。

但對所有的批評者和高科技競爭來說，它似乎有相當大的生命力。PowerPoint是有史以來最成功、最持久、最具影響力的軟件之一。

所以，在世界各地的"黑屋"裏，我們將繼續傾聽健康和安全課程、推銷演示，以及會議和講座，在那裏，人們會勇敢地把他們所知道的東西濃縮成幾頁幻燈片，用為數不多的要點和奇怪的圖片讓人保持清醒。

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