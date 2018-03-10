富人多有錢？你若知道「肯定暴亂」

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"如果窮人知道富人有多富，肯定會發生暴亂。"

演員克里斯·洛克（Chris Rock）曾在2014年接受《紐約雜誌》（New York）採訪時針對貧富差距給出這樣一段耐人尋味的評論。這番話也無意間道出了不平等研究領域面臨的關鍵挑戰。

不平等的最佳衡量方式是什麼？

多數不平等研究都著眼於收入——這項指標可以廣泛獲取。然而，貧富與否並不在於一年的收入，而在於長期的財富積累。以往，想要量化財富一直都很困難。

富人可能不願讓我們知道他們有多富，想必是為了避免上文提到的暴亂。但像我這種專門研究這個課題的人卻總在尋找更多數據，以及更好、更精確的方式來衡量貧富差距。雖然我不會鼓勵暴亂，但我的確認為，公民應該全面了解自己所在社會的不平等程度。

在我看來，最能揭示這一點的就是財富差距。

Image copyright Getty Images Image caption 不平等仍然是一個世界性的問題，富人似乎越來越富，而窮人似乎越來越窮（圖片來源：Getty Images）

差距有多大？

有幾種方式可以衡量不平等狀況。

其中最流行的就是看收入。這主要是因為收入數據較為豐富，也比較容易衡量。但這只能算是一張快照。

另一方面，財富是一種積累，不僅受到目前收入的影響，還體現了之前幾年和之前幾代的積累。只有通過研究財富不平等狀況，學者、政策制定者和其他人才能設計最深入、最廣泛的措施來衡量富人與其他所有人之間的差距。

一個人擁有多少財富也可以更好地說明他享受的生活質量高低，以及掌握的機會多寡。這決定了投資於教育、金融資產和舒適生活的能力，以及退休之後的安全感。財富還可以降低對薪水波動或意外支出的擔憂。如果你擁有財富，面對更換熱水器或支付醫藥費這些意外花費時，你承擔的壓力肯定不像窮人那麼大。

差距越來越大

美國的財富不平等現狀非常明顯，令其他發達國家相形見絀。

保守派哈德遜研究所（Hudson Institute）在2017年發佈報告稱，最富有的5%的美國家庭在2013年持有大約62.5%的美國資產，高於30年前的54.1%。因此，另外95%的美國人的佔比從45.9%下滑到37.5%。

Image copyright Getty Images Image caption 美國的不平等狀況比其他很多發達國家更加嚴重（圖片來源：Getty Images）

因此，高收入家庭2013年的中位數財富（平均為63.94萬美元）達到中等收入家庭（9.65萬美元）的7倍，創至少30年來最大差距。

更值得注意的是，不平等學者伊曼紐爾·賽資（Emmanuel Saez）和加布里爾·祖克曼（Gabriel Zucman）發現，在2012年，0.01%收入最高的人控制了22%的財富，而1979年這一比例僅為7%。

但如果你只看收入不平等數據，就會看到另一幅圖景。例如，在2013年，收入最高的5%的家庭只獲得了美國所有收入的30%（相比之下，他們卻擁有將近63%的財富）。

雖然美國不是唯一一個在過去30年財富不平等狀況愈發嚴重的發達國家，但它的情況確實比較突出。美國最富有的5%的家庭的財富幾乎是美國中產家庭的91倍，在全世界18個最發達國家中最差距最大。位居其次的是荷蘭，但比例還不到美國的一半。

最近通過的美國減稅和就業法案將導致該問題進一步惡化。

這些法律的主要條款包括將個人納稅人的標凖扣減額增加一倍，暫時把最高邊際稅率從39.6%下調到37%，大幅減少符合房產稅徵收要求的家庭數量，並把公司最高稅率從35%降低到21%。

然而，主要的影響仍然向富人傾斜。例如，收入最低的20%的家庭平均可以享受40美元的減稅，而收入最高的五分之一的家庭則享受5,420美元。與此同時，最富有的0.1%的家庭將節省61,920美元稅收。到2025年，最富有的人獲得的利益將增加到15.22萬美元，而其他人不會看到太多的變化。所有的個人減稅計劃將於2026年到期。

較富有的納稅人也將從新法律的其他主要條款中獲益。例如，研究顯示，降低營業稅最有利於富人，而適用於遺產稅的房地產減少則意味著財富累積將會增加。

稅法的支持者聲稱，此舉不會加劇不平等的程度，因為富人節約下來的錢會"涓滴"到其他美國家庭，也會抬高他們的水位。

然而，經驗證據表明並非如此。具體來說，通過減稅，將更多的錢輸送給富人，並不能改善經濟增長，反而會降低美國窮人的教育機會，甚至降低預期壽命——這一數字在2017年連續第二年下降。

Image copyright Getty Images Image caption 收入不平等仍是一個全球性問題——中國的不平等也很嚴重（圖片來源：Getty Images）

提高意識

那麼，克里斯·洛克的說法是否正確？美國人只是沒有意識到社會的不平等狀態嗎？

調查顯示他所言不虛。例如，在2011年的一項全國性調查中，受訪者"嚴重低估"了美國的財富不平等程度。

這項調查和其他的研究也部分證實了他的另外一半觀點，即美國人確實關心財富的不平等現狀，希望差距能夠縮小。

美國現有的財富不平等狀況在社會或道德層面是否可以持續下去——或者是否會引發克里斯·洛克設想的騷亂——仍是一個懸而未決的問題。

無論發生什麼，我們首先還是需要知道，並理解美國的財富不平等有多嚴重。之後怎麼辦，則取決於我們所有人。

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