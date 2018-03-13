孟買憑什麼成為外籍人士薪酬最高的城市

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過去幾個月，我和我的合伙人一直在孟買班達爾（Bandra）郊區的高檔社區尋找一套舒適的小公寓。

我們經常碰到"涉外住房"這個詞，指的是每月租金在20萬至100萬盧比（3,000至1.5萬美元）的房子。這個數字對多數當地人來說都太高了：在班達爾，一套一居室的公寓租金約為5萬至10萬盧比（750至1,500美元）。但在班達爾、維裏（Worli）和Breach Candy等地，這卻並不罕見——這些都是孟買西海岸的高檔社區，有很多咖啡廳、餐館、商場和酒吧。

孟買的這些一流社區的居民都是全世界薪水最高的外籍人士。

Image copyright Alamy Image caption 班達爾殖民風格的小屋——這是孟買郊區的一片高檔社區，那裏住滿了外國人（圖片來源：Alamy）

"我聽一些外國人每月光是住房補貼就高達100萬至120萬盧比（1.55萬至1.85萬美元）"最近剛剛搬回紐約的前銀行家科林·沃爾克（Colin Walker）說，他之前在印度的兩家跨國銀行工作過7年。"擔任高管職位的外國人期望能獲得跟祖國一樣標凖的房子。"

孟買的外國人要拿到多高的工資才能住的起這麼貴的房子？根據匯豐銀行最新的調查數據，答案是：20萬美元。他們甚至發現，孟買的外國人獲得的薪水位居全球頂尖水平。

本周，匯豐銀行發佈了《2017外籍人士探索者調查》（2017 Expat Explorer Survey）的最新工資數據，這是針對159個國家或地區的2.7萬外籍勞動者展開的調查。結果發現，孟買的外國人平均收入高達21.7165萬美元。而同期的全球外籍人士平均收入為99,903美元，舊金山和倫敦分別為207,227美元和107,863美元。

孟買的外國人平均收入怎麼會比全球平均水平高出這麼多？

年齡更大、經驗更豐富

匯豐外籍人士調查項目負責人迪恩·布萊克伯恩（Dean Blackburn）表示，孟買的外籍人士中，被僱主外派來的比例最高（44%）。"這些外籍人士經常可以獲得安家費，這可以從一定程度上解釋他們在這裏享受的高工資。"他說。他還補充道，孟買的外籍人士就業率極高（高達89%，全球平均為78%），很多人都從事工程類工作。

年齡可能也是重要因素。例如，該調查發現，倫敦有52%的外籍人士是千禧一代。孟買的外籍勞動力年齡較大：35至54歲年齡段的佔比為54%，而全球平均比例為45%。很顯然，孟買的外籍人士年齡更大，更有經驗。

跨國獵頭公司Egon Zehnder合伙人威尼特·赫姆拉賈尼（Vineet Hemrajani）感覺，這很可能是孟買在該調查中領先的原因。"我們經常看到外國人身居高級管理職位，例如CEO，或者直接向CEO匯報工作，這都大幅拉高了平均數。"

Image copyright Getty Images Image caption 對世界各地許多行業的外籍人士展開的調查發現，孟買的外國人薪水位居全球頂尖水平（圖片來源：Getty Images）

有人認為生活困難

人力資源專業人士普遍認為，從發達國家來到印度的外籍勞動者需要因為"艱苦"而獲得補償。

所謂的"艱苦津貼"包括住房成本、配有專職司機的汽車、高端醫療補助、俱樂部會員和教育費用。Ecole Mondiale World School和Ascend International School等印度國際學校一年的學費高達200萬盧比（3萬美元）。

Image copyright Sakshi Parikh Image caption 孟買吸引了各行各業的外籍人士——艾利克斯·桑切斯就是一名來自舊金山的行政總廚（圖片來源：Sakshi Parikh）

隨著企業逐步壓縮成本，很多地方的這種外籍人士薪酬包都已經成為過去。戰略性人力資源諮詢公司Banner Global Consulting首席執行官維斯迪·巴納吉（Visty Banaji）表示，孟買終極職位也是如此。"然而，大型跨國公司的高級管理層不太可能出現這種情況。一家海外銀行的印度負責人很有可能像過去一樣在外派薪酬包裏包括'住房、司機、孩子學費'。"

但巴納吉表示，孟買的外籍人士平均薪酬可能被某些人大幅拉高，例如某些獲得長期股票期權獎勵的首席執行官。

他認為，為了反映更加實際的情況，這項調查應該提供中位數，而不是平均數。"孟買的調查數據之所以比較高，可能是因為其中的首席執行官、首席某某官和高級技術崗位比例過大。而按照政策，跨國公司可能仍有可能繼續外派這些員工。到了這個級別，在孟買租一套豪華的新房子可能就會將平均薪酬數據大幅推高。"

但並非所有外國人都是拿著豐厚的待遇被跨國公司派到孟買。越來越多的獨立創業者來到這裏的餐飲行業擔任廚師，或者加入寶萊塢的電影公司；有的人甚至開辦了自己的咖啡廳、瑜伽中心和文化空間。

例如，亞歷克斯·桑切斯（Alex Sanchez）7年前就來到印度，在備受讚譽的The Table餐廳擔任行政總廚。他之前在舊金山和紐約擔任廚師。"我不覺得這份調查能夠代表餐飲行業。只有5星級酒店有這樣的預算。我還沒有在美國賺得多。但我有機會對這個行業產生影響。舊金山有100萬家餐館，還有100萬位一流廚師。我在那裏沒有能力實現突破。"

Image copyright Getty Images Image caption 與其他國家或地區的其他城市相比，孟買吸引了年齡較大、經驗較豐富的外籍員工（圖片來源：Getty Images）

一些藝術和文化領域的專業人士不喜歡被人統一貼上外籍人士的標籤——從某種意義上講，這個詞專指富裕、傲慢的白人。在房地產行業，"涉外住房"代表富裕和奢華。

不光經紀人把外國人視作機會。對孟買教育創業公司Clap Global來說，這座城市流動的外國人提供了文化交換的資源。模式很簡單：他們找到來印度的外國人，幫助他們跟附近的學校聯繫，請他們前去介紹自己的國家和文化。

該公司聯合創始人史音·喬哈里（Shiryn Johari）感覺，兒童會在成長過程中不知不覺地吸收很多關於海外文化的刻板印象。這些偏見隨後會成為成見。"當我跟世界各地像我這樣20多歲的人交朋友時，我學會了去掉腦海里的預設。但孩子們為什麼要像我一樣等這麼久再去根除偏見？"她說。

作為南孟買一家協作辦公空間的聯合創始人，荷蘭人馬里斯·布羅門達爾（Marlies Bloemendaal）並不把自己當做外國人。"我來這裏不是為了錢，我沒有與外界隔離，我來這裏是因為我喜歡這座城市。借助好奇心和街頭智慧，我學會了這裏的一切。"

"事實上，我現在看到來這裏創辦自己公司的年輕企業家比以前多了很多，他們不再像以前那樣進入企業擔任員工。"

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