水管屋能解決香港的住房危機嗎？

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香港人口密集——具體來說，大約有740萬人聚集在一片106平方公里（41平方英里）的土地上。與此同時，那裏的房價也在急速飆升，導致很多人都無法承受居高不下的住房成本。

正因如此，一位當地設計師才希望把巨大的水泥水管變成迷你公寓，在空地上把它們堆積起來。遠遠望去，那裏很像一個建築工地——但這或許是解決香港住房問題的一個獨創方案。

這是一個亟待解決的問題。

Image copyright Getty Images Image caption 接近10年以來，香港的很多人都很難追趕飆升的房價，迫使很多人居住在籠子裏（圖片來源：Getty Images）

為了價格低廉的住房，人們已經轉向一些尺寸更小，甚至十分怪異的選擇。有的建築師嘗試一種不可思議的小公寓，名為"納米房屋"。一套這樣的房子還不如一個停車位大，只有121平方英尺，但最近卻在香港賣出了193萬港元（242,805美元）的天價。之所以出現這種怪相，都是因為人們絶望地尋找一個名叫"家"的地方。

香港建築師羅發禮表示，在公寓或商業樓宇裏面分割出來的小公寓已經令香港臭名昭著——這些建築本身就已經進行過分割。"見不到陽光，通風不好，空間逼仄，隔間面積大約只有50平方英尺。" 羅發禮說，"因為人們租不起正常的公寓，房東只能將房子分割成很多隔間。"

不僅如此，人們甚至開始住進籠子。

Image copyright OPod/James Law Cybertecture Image caption 建築師羅發禮希望用水泥水管建房子，然後把它們堆疊起來（圖片來源：OPod/James Law Cybertecture）

成千上萬的人別無選擇，只能租用16平方英尺左右的空間，而各種建築材料將居住空間變成了真正的籠子。

"標凖的籠屋有三層牀。為了提供安全和隱私，四周還有波紋網。有點像監獄。"羅發禮說，"這絶對是一種悲慘的居住形式。"

人們甚至還要為這種住房付費。羅發禮說，一套50到100平方英尺的隔間公寓每月租金大約300至600英鎊（418至837美元）。而籠屋也並沒有便宜多少：大約每月300英鎊。

所以，羅發禮想出了一種可能的解決方案。

像他這樣的建築師正在嘗試各種方法來利用現成的空間（但餘地並不大）。他目前正在嘗試的一種方法是OPod——使用巨大的水泥水管建造微型房屋，然後將其堆疊在閒置的城市空間。這是一種建設公寓樓的快捷方式。

"巨大水泥水管通常在地下充當排水設施。"他說，"我們從承包商那裏低價採購了這些水管，因為每年的產量都會過剩。他們用最低價賣給我們，避免了浪費。我們隨後投入一些資金，在裏面放置家具，安裝一個洗手間，配有淋浴和小廚房，還有沙發牀，你立刻就能有一個家。"

Image copyright OPod/James Law Cybertecture Image caption OPod內部（圖片來源：OPod/James Law Cybertecture）

OPod採用了現代化的工業風格，可以由未來的居民自行定制。

羅發禮承認，這其實並不是香港住房危機的長期解決方案，但他從來也沒想過達到這種目的。

"我從來不認為OPod能完全解決這個問題，因為這其中還摻雜著很多其他問題。"他說，"單靠一棟建築根本不可能一勞永逸。"

創造OPod還有另外一個原因：那就是香港人對空間的誤解。羅發禮認為，雖然人們常常把房價飛漲歸咎於土地緊缺，但這只是部分原因。

"香港是個人口密集的城市。然而，'我們沒有足夠的土地'這種說法並不完全正確。我們沒有大片的土地來建造大型住房，需要通過人工填海來獲得這樣的土地。但如果認真看看如今的城市，你就會發現還有很多空閒的地方。在天橋底下、大樓頂上、大樓之間往往有很多地方常年閒置。"

羅發禮希望城市規劃者能夠橫向思考城市開發方式，將OPod這樣的住房塞進各種縫隙和空餘的空間。

隨著香港房價上漲，工資的上漲幅度卻不足以匹配房價漲幅，必須採取更多措施來解決這一問題。在那之前，仍然會有很多人在晚上爬進籠子過夜。

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