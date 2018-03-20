霍金教你怎樣有意義地工作

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史蒂芬·霍金（Stephen Hawking）留下的遺產已經遠遠超出學術範圍，霍金這個名字已經成為電影、暢銷書等流行文化的一部分。

他對科學的熱情以及對宇宙奧秘的探索激勵著世界各地千百萬讀者對宇宙的好奇心。

2010年，美國ABC電視台世界新聞欄目記者戴安娜·索耶（Diane Sawyer）在採訪霍金時，問他會給子女哪些建議。霍金說："工作會給你的生活意義和成就感。如果不去工作，你的生活就是空虛的。"

這種工作理念對於所有人是否都適用？如果不工作養家糊口，實現自我價值，那麼我們的生活是否會空洞乏味？

"如果你熱愛自己的職業，那麼一般性的小問題就不會困擾到你，讓你心懷退意。這對個人和組織都大有好處，"牛津大學組織行為及領導力學科教授薩莉·麥特里斯（Sally Maitlis）表示。"但是，如果工作變成了你理解你自己的核心，以及你對世界的貢獻僅限於自己的工作，那失去工作就會帶來嚴重後果。"

去年，麥特里斯與華盛頓大學管理學教授基拉·沙布拉姆（Kira Schabram）對北美地區50名動物救助站工作人員進行了調查：大多數人在這裏工作的原因都是由於孩童時期喜歡動物，或者他們相信自己有足夠能力改變這裏動物的命運。

由此，動物救助者們不惜加班加點工作，自願從事艱苦時段的工作，並且不斷分享彼此的觀點。但是，很多人最終卻耗盡了熱情或者開始感到失望。他們會定期看到動物被安樂死，以及接受困擾很多救助站的資源貧乏、管理混亂局面的現實。最終有些人辭職了。

麥特里斯和其他專家仍然認可，從事能夠給你成就感的工作會對你的人生起到積極的促進作用。這一觀點也受到很多研究的支持。

Image copyright Getty Images Image caption 史蒂芬·霍金的職業範圍從學術界擴展到了電影等更多行業，他與納爾遜·曼德拉合影（圖片來源: Getty Images）

上個月,美國心理學協會發佈了一篇文章，對這個早在1993年就開始出現的話題進行了綜述。哈佛大學教授特蕾莎·阿瑪貝爾（Teresa Amabile）研究發現，"無論目標大小，無論是治癒癌症還是幫助同事，明確工作的意義，並且感到進步都會讓你在工作中活得快樂。"

然而，很多人都沒有從事有意義的工作。

紐約大學管理學教授阿那特·萊西那（AnatLechner）稱，重要的是首先要知道你喜歡做什麼。當你做一件工作時感到非常輕鬆愉快時，可以說你已經把愛好和工作緊密地結合在了一起。"埃隆·馬斯克（Elon Musk）和他所從事的事業密不可分，"她說。

儘管很多人都知道自己的興趣所在——能夠像磁石一樣吸引他們廢寢忘食去做的事情——但很多時候他們也沒辦法把它作為職業。

"他們寧願選擇去摩根大通，把它當成安穩的職業，"萊西那表示。"他們選擇那些能賺大錢的工作。"

工作的藝術

耶魯大學組織行為學教授艾米·沃讚聶維斯基（Amy Wrzesniewski）表示，可以通過一種名為"定制工作"的方法解決這個矛盾：提取出你當前職業中的有趣部分，然後把它融入報酬更高的職業。

這一點適用於沙布拉姆和麥特里斯所研究過的那類職場人士：這些人拿到了夢想職業，但真正從事這項職業後卻感到失望。

"有沒可能從事與音樂有關的工作，或其它任何類似工作，讓你真正感覺到工作的意義？"沃讚聶維斯基問道。"而不是簡單地重覆？"

沙布拉姆和麥特里斯的某些研究對象這樣做了：他們離開了動物救助站，但繼續從事與動物有關的工作，例如寵物美容和訓練。

沃讚聶維斯基還指出，有一種不鼓勵人們尋找自己所喜愛事物的世界觀很有害。

有些人認為"你要知道，就像了解世界上其他客觀事實一樣，了解自己也需要費盡九牛二虎之力才能做到，"沃讚聶維斯基說。"這會給人們很大的焦慮感。"事實上，這其實就是試錯的過程。

知道自己真正熱愛什麼是實現職業和愛好完美結合的基礎，它會讓你感受到工作真正的意義，而不是簡單地去追求晉升機會和更高的薪酬。

"當你對所從事的工作如癡如醉時，你就和它合二為一了，"萊西那說。"霍金就是這種人。"

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