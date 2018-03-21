完美的工作真的存在嗎？

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24歲時，蘇菲·布朗（Sophie Brown）終於得到了自己夢想的工作，成為了一家頂尖國際新聞網站的記者。她在那裏努力工作，沿著既定的職業道路循規蹈矩地發展——從老師到父母，所有人都給她提供同樣的建議。只不過，還有一個小問題：她討厭這份工作。

"我討厭這份工作，討厭那裏的人。"她說，"我原以為我會不停地向上爬，而等到我獲得晉升後就會更加幸福，或者當我加薪時，情況會好轉。"但現實並非如此。

"深夜、清晨、周末……我和我的同事都像夜行船一樣。我好幾年沒跟家人在一起了。我發現，這個夢想的工作，這個我為之努力奮鬥的工作，其實根本不是我想要的。"

所以，她做了一件令人意想不到的事情：她辭職了。

談到工作在一個人的生活中扮演的角色，如今的人們都面臨巨大的壓力。光是認真工作已經不夠了，你還應該熱愛工作，充滿激情。你應該追隨夢想，遠方的星辰才是你的目標。但完美的工作真的存在嗎？這是不是一種不可實現的理想主義，不過是為了讓你多些努力，少些抱怨？

幸福諮詢師薩曼莎·克拉克（Samantha Clarke）就是這樣一個堅信能夠獲得夢想工作的人——她的工作是幫助企業讓員工快樂起來。

"我們都是自己職場幸福的經紀人。"她說，"我們應該自己走出去，尋找哪些東西適合我們，哪些不適合我們。你應該真正開始掌控自己的生活。"

克拉克試圖重新構建企業及其員工對職場幸福的理解方式。職場幸福不是在Instagram上面曬一些免費啤酒照片那樣的"小確幸"。"而是要思考你如何才能展開更好的對話；我們能否創造各種各樣的環境或區域，讓人們可以更好地工作。"

她提倡人們學著去了解自己在什麼情況下、通過什麼方式才能實現最好的工作效果。錯時工作或遠程工作的方式可以給人們帶來自主感——在這種情況下，只要你覺得能夠提高生產率，就能在早晨自由地練習瑜伽，然後再回來查看電子郵件。

那麼，僱主能做些什麼呢？克拉克認為有很多可做的事情。當一家公司培育了自己的職場幸福模式後，便可衡量生產率和效率。但從本質上講，克拉克承認，她所合作過的很多公司最終還是看重利潤。更幸福的員工應該生產率更高，進而創造更多利潤。

儘管如此，還是有研究支持這樣一種理論：當你感覺能夠更好地控制工作，而不只是工資的奴隸時，感受也最為幸福。在家工作就是這樣一個例子。

Image copyright Getty Images Image caption 一些求職專家表示，最終還要靠自己去發現夢想的工作（圖片來源：Getty Images）

英國卡迪夫社會科學學院教授阿蘭·菲爾斯泰德（Alan Felstead）進行的研究發現，遠程工作的人對職業滿意度更強。他們對自己的工作更加熱心，對自己所在的組織也更加效忠。

"人們往往持有這樣一種假設，認為在家工作的人逃避責任，拖拖拉拉。"菲爾斯泰德說，"但實際證據表明，這些人反而會更加努力地工作。例如，從自稱經常加班的比例來看，他們就比普通職場人士高出15個百分點。而從努力程度來看，則要高出6個百分點。"

但過程不會一帆風順——這項研究還發現，在家工作會加大人們停止工作的難度。無法清晰界定工作與家庭之間的界限，就可能導致加班工作。那麼，如果在完全控制自己的生活之後，還要更早起牀、更晚下班，甚至凌晨3點查看電子郵件，這種控制力還有什麼用？

布里斯托大學認知科學教授史蒂芬·萊萬多斯基（Stephen Lewandowsky）也心存疑慮：雖然讓人們可以自己控制工作與生活之間的平衡似乎能夠減少壓力，但卻未必能給他們帶來真正的幸福。

他表示，人們往往會把幸福等同於工作上的成功。"你開始越來越努力地工作，"他說，"直到你突然發現，如果不工作就會心懷愧疚。這時，工作與生活之間的平衡以及家庭責任都會受到衝擊。"

Image copyright Getty Images Image caption 讓員工完全控制自己的工作未必意味著他們就能做好決策（圖片來源：Getty Images）

在工作上給予人們更多的控制力未必意味著他們就能做好決策。只要問問那些直到半夜才做完報告，或者要在周末給客戶發郵件的人，就知道了。

創造力的夢想又該如何實現呢？很多人都夢想著能創造偉大的藝術品——繪畫、雕塑、寫作，甚至希望把這變成自己的工作。這確實是對理想職業的定義。

但如果你想從事創造性工作，那就面臨兩種選擇。要麼為別人工作一整天，等到晚上再去搞創作，要麼找到那些出錢讓你一直搞創作的人。作家、演員兼播客主播羅斯·薩瑟蘭（Ross Sutherland）就這樣做過。

"我大約15歲的時候就看過《X一代》，這大概是最適合讀這本書的年齡。"他指的是道格拉斯·柯普蘭（Douglas Coupland）創作的小說，書中還杜撰了"McJob"一詞，專門指代收入和地位低下的工作，往往來自服務行業。"我肯定記得那個時候，比如，我要做一份工作來維持生計，但隨後還要憑借興趣追求內心喜歡的工作，後者會給你帶來動力。"

薩瑟蘭顯然也做過很多McJob，包括：在酒吧和文具倉庫裏工作，擔任摔跤賽主持人，在監獄裏教創意寫作，教小學生學說唱音樂，幫助賭場發送郵件，從而鼓勵人們花掉退休金（他認為這是他職業生涯的低谷）。

但他並沒有對早期的職業路徑感到絶望，而是認為這是創作靈感不可或缺的因素。

Image copyright Getty Images Image caption 從教學到酒吧服務員，有些人一生都在追求夢想的工作（圖片來源：Getty Images）

"所以，人們早期的工作往往最為重要，因為這是他們步入社會、尋找自己真正的位置、實現自己的人生價值並爭得大家認可的突破。有多少偉大的說唱歌手第一張專輯令人驚嘆，第二張專輯就完全跟巡迴演唱會和成功有關了，這就說明他快速地得到了滿足、開始變得平庸。"

很多人會終其一生追求夢想的工作。但真正完美的工作會不會只是一種幻覺？

文章開頭那位痛苦的記者蘇菲·布朗，現在成了一名可以自由安排時間的自由職業者，還是一位很有志向的糕點廚師。她在家裏工作，還養了兩條狗，晚上則會參加烘焙課程。

"我見到了一些比以前更加喜歡的人，我的生活也比以前更快樂。"她說，"我現在意識到，總有一些能讓你快樂的賺錢方式。"

她似乎抄了近路，提前做到了很多人直到四、五十歲才能做到的事情：看透了夢想工作的海市蜃樓，開拓了一條屬於自己的道路。

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