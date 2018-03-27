用虛擬貨幣建立國家經濟行得通嗎？

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加密貨幣創業者紛紛來到波多黎各，希望在那裏建設一個加密貨幣烏托邦——最初被稱作"波托邦"（Puertopia），現在更名為Sol——他們只希望在那裏繳納很少的稅。

加密貨幣創業者還希望向世人展現，開發一種新的數字加密貨幣，並在多數交易中都使用區塊鏈之後的一座未來之城。

有一件事情還不太明朗：誰的未來——少數人，還是多數人？——將成為推動這塊美國海外領土變化的動力。

波多黎各去年遭到颶風"瑪利亞"（Hurricane Maria）的破壞，但美國卻並未提供充分的幫助，因此，他們目前迫切需要引入各種投資來重建島上的基礎設施。在遭受這場災難之前，波多黎各就已經面臨嚴重的財政困境。這也可以在一定程度上解釋，當地政府為何謹慎地歡迎這些加密貨幣創業者的到來。他們會因此付出什麼樣的代價呢？

加密殖民主義並不是新詞。這是18年前由邁克爾·赫茲菲爾德（Michael Herzfeld）杜撰的，但卻與加密貨幣沒有絲毫關係——因為比特幣網絡一直到2009年才出現。

加密殖民主義最早指的是希臘和泰國等希望通過犧牲巨大的經濟獨立來換取政治獨立的國家。它使用了crypto的原始含義——隱蔽、隱藏或秘密。這些國家通常都只是名義上獨立，但他們的國家文化卻通過改頭換面來適應外國模式。這裏的殖民主義並不是通過槍支等武力措施公然開展的，而是通過破壞規範和文化來秘密實施的。

值得注意的是，加密殖民主義的定義仍然適用於加密烏托邦給這裏的社會經濟造成的影響。

Image copyright Getty Images Image caption 2017年12月，波多黎各的這個社區遭到颶風"瑪利亞"的襲擊已經3個月時間，但仍然沒有恢復供電（圖片來源：Getty Images）

加密樂園

自由主義與加密貨幣運動之間存在深層聯繫。比特幣等加密貨幣依賴於不受法律約束、不受制度監管的分散模式。然而，雖然依靠加密貨幣成為億萬富豪的人們可以享受加勒比的這片樂園，但對這項技術知之甚少的本地貧苦人民卻會被排除在外。

這批創業者以男性為主，他們去年搬到波多黎各，除了創辦一家加密貨幣銀行外，他們還凖備從事更多工作。這些人還有可能把加密自由主義思想引入這個小島。他們的願景與另外一個可能成為加密烏托邦的地方非常相似——"利伯蘭自由共和國"（Free Republic of Liberland），自稱是一個佔據多瑙河西岸的"微型國家"。他們使用比特幣作為"國家"貨幣。

目光轉回到Sol，這些富有的加密貨幣移民希望利用區塊鏈來開發分散的選舉系統，甚至發行居民身份證。但我們懷疑，正在與貧困抗爭的當地人恐怕不會被這些理念所鼓舞。

這種行為散發著災難資本主義惡臭——利用自然或經濟危機來重塑和塑造一個社會，使其形成自由主義、資本主義的世界觀。當你停電好幾個月，並且感覺被人忽視的時候，任何外來的幫助似乎都是救命稻草，你幾乎會不假思索地接受。

電力挑戰

加密烏托邦也會造成嚴重的環境破壞。遭遇颶風"瑪麗亞"襲擊之後，波多黎各仍然深陷嚴重的電力危機，導致Sol的理念根本無法實施。交易一個比特幣大約耗電215千瓦時（KWh），足夠電網全負荷運轉時為島上幾十戶家庭供電。

在過去12個月裏，比特幣的年用電量從每年9.5太瓦時（TWh）增加到48太瓦時，達到波多黎各19太瓦時總用電量的2.5倍。在遭到颶風"瑪利亞"襲擊後，當地的資源和基礎設施過於匱乏，根本無法在島上支持加密貨幣的挖礦活動。

"幣圈"裏這些年輕富豪憑借加密貨幣市場的快速發展而發家致富——但他們所帶來的特殊風險卻很成問題。這是富人的遊戲，他們可以盡早變現離場，鎖定收益，同時卻催生了泡沫。任何一個泡沫都具備這樣的特點——先到者收益可觀，後來者表現糟糕。

我們最近的研究表明，加密貨幣的價格相對孤立，不容易受到黃金和股票等其他資產的衝擊。但是不同加密貨幣的價格卻是相互聯繫的，所以，比特幣價格的下跌會影響其他虛擬貨幣。

如果比特幣能夠安然度過最近的價格下跌，那麼加密殖民主義很可能會慢慢地在全球蔓延開來。對加密自由主義者來說，如果他們遵循Sol模式，他們便有可能關注那些遭到地震、海嘯、颶風和經濟危機破壞的地區。

但加密貨幣也成了經濟復蘇的靈丹妙藥。去年12月，委內瑞拉宣佈開發一種名為"石油幣"的新型加密貨幣，由委內瑞拉儲備的貴金屬、石油和鑽石做背書。他們希望使用這種加密貨幣來對抗美國的制裁，以及高通脹和低油價。

然而，針對發展中國家制定的比特幣解決方案——以前被稱為新殖民主義——不應被視為災難和危機管理的最終解決方案。在過渡時期，當加密貨幣和區塊鏈的應用潛力尚未被挖掘出來之前，我們必須對Sol這樣的項目表示懷疑。

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