你的私生活被你的老闆控制了嗎
1914年，如果你在福特汽車公司（Ford）工作，很可能有那麼一段時間，公司會僱私人偵探來跟蹤你回家。
如果你半路上喝了杯酒，或者跟你家那位拌了嘴，或無論做了些什麼影響隔天工作的事，你的老闆會立刻知曉。
監視員工的部分原因是福特給員工的薪水比競爭對手高很多。這家汽車製造商當時把日薪從2.39美元提到5美元，相當於今天的124美元（近800人民幣/1000港幣）。不過想拿這錢，首先你得是個良民。
你的房子得幹乾淨淨，孩子得按時入學，儲蓄帳戶數字也得體體面面。如果工廠裏有人覺得你沒走正道，那你非但沒得晉升，可能還要被炒魷魚。
一群監察員招呼都不打，會突然出現在員工家門口，這個如同反烏托邦小說《1984》中的「老大哥」（Big Brother）行動由福特社會學部門負責，按照一個內部文件所說，旨在「提升員工健康、安全及滿足感」。不過，說句公道話，這個行動也為員工提供了從醫療服務到家政課程的各種服務。
這個項目持續了8年，耗資巨大，然而很多員工十分怨憤其對私人空間的侵犯及其家長式的管束。今天，我們大部分人都無法接受這種事，我做不做家務、怎麼存錢、交什麼朋友，跟我的工作有什麼關係？
然而，僱主們自始至終一直都在想控制員工的私生活，而數碼技術也使得監控空前的容易。使用一些互聯網技術，就能詳盡地勾勒出一個人在工作中或工作之外的行為習慣。那麼，我們的老闆會用這些數據能做什麼或不能做什麼呢？這條底線在哪裏呢？
我的員工評分是多少？
我們現在每天都在被評分。最近花大價錢買的機票已經出現在我的信用卡評分裏。我停止了每天早上的慢跑，這事也已被健身軟件記錄下來，如果保險公司能獲取我的健身數據，那我的保費估計就得提高。
臉書（Facebook）通過我的在線活動，得知我喜歡喝啤酒，所以會在我的頁面放上新潮啤酒廣告。最近一個網站聲稱我在哥倫比亞最有影響的推特（Twitter）用戶排行榜上排到了1410位，這個好像還能提高我的信用評分。是的，我作為一名工作者的優點和效率，也能拿來評判一番，甚至給出個具體分數。
我們現在說的不單單是自由職業平台或短工服務的在線評價體系，要知道在企業界，已經出現了各種各樣的評價系統。
人力資源部把大量的數據吃得透透的，用以評判員工。從智能軟件記錄你鍵盤上的每一次敲擊，到智能咖啡機刷工作證只要一杯熱飲都包括在內，老闆測量員工行為的機會之多，已是前所未有。
一些分析家認為，到2022年，數據分析行業的價值能超過10億美元。
英國萊斯特大學政治經濟與技術系的副教授菲比摩爾（Phoebe Moore）說，收集數據的一個重要目的是「預測員工能留任多久，這也會影響僱傭、解聘，或者留住員工」等方面。菲比摩爾也是《未知中的自我量化：工作、技術與影響因素》一書的作者。
她說，數據收集正在「改變僱傭關係、人們工作的方式及預期」。
但是這個方法有一個問題，它對工作中無法量化的方面是視而不見的。打個比方，為了成為一名更好的作家，我要和給我講個好故事的人喝一杯，或者在通勤的路上構思一些情節，這些事都很微妙，沒有一件能出現在我的「工作評分」中。菲比摩爾說，「很多工作中非定量的本質部分會消失不見，」摩爾說，「如果它們無法衡量，那就不復存在了。」
數據獲取和分析的困境
一個健康、愛運動的人會是個更好的員工吧？研究一致表明，運動能減少曠工，提升產能。一個價值數以十億計的健康保健行業，由此催生、蒸蒸日上。
員工之所以重視這些健康活動，不僅是因為老闆允許他們請假去參加，還因為通過手機、智能手錶或者健身腕帶跟蹤鍛煉，能獲得獎勵。
「戴著這個設備，能拿積分換東西，反正能不能換都要運動的，何樂不為？」霍夫曼（Lauren Hoffman）說。她是美國某個健康計劃的前銷售人員，自己也加入了這項計劃。
此外，辦公場所可以營造環境，幫助員工達成健康指標。研究表明，健身計劃和相互鼓勵、合作、競爭相結合時，效果更佳。公司可以組織各種活動，如跑步俱樂部、每周健身課、舉行健身賽等來提高員工的狀態。
從完善風險管理，到查看工作中是否有性別歧視，收集員工數據也有其道理。瓦貝爾（Ben Waber）說，「公司根本不知道員工在工作中是怎麼交流合作的，」但他的數據公司可以向企業提供這些信息。他是修門奈資公司（Humanyze）的總裁兼首席執行官，其公司致力於收集和分析工作場所的各種數據。
修門奈資公司的數據收集有兩個來源。一個是員工溝通的元數據：他們的郵件、電話和公司短信。修門奈資公司表示，分析元數據並不包括讀取短信內容，也不查看相關人員的身份，但是會用到一些更普通的信息，比如交流時間的長短、交流頻率，以及大致坐標定位等，這些可確定員工所屬的部門。
另一組數據是通過藍牙紅外傳感器等小工具，來檢測辦公室某個角落有多少人在工作，以及他們怎麼走動。修門奈資公司還會使用「超能」身份胸牌，配備「並不會記錄你說了什麼，但會做實時聲音處理的麥克風」。這就能測量你講話的時間比例，以及被人打斷的頻率。
經過6周的研究，僱主們通過數據分析，就能「全貌」掌握公司打算解決的問題。舉個例子，假如他們打算促進銷售，就可以分析最佳銷售員會做哪些別人不做的事。或者，假如他們想測量生產力，就能推斷出，更有效率的員工與上司們交流得更多。
瓦貝爾將其視為「解決各類工作問題的萬花筒，如多樣性、包容性、工作量評估、工作空間規劃，或者監管風險」。 他的數據評估服務能幫公司客戶省下數百上千萬美元，甚至節省幾年的時間。
信息的收集與保護
不過，不是每個人都相信這些技術的有效性，或相信這種入侵私生活的技術合乎情理。普華永道事務所（PwC）從2015年開始的一項調查顯示，如果提供可佩戴設備是為了提高員工的工作倖福感，那56%的員工會使用。該公司的分析師莫迪（Raj Mody）說：「但你得給點補償，在工作環境這方面給點好處。」包括霍夫曼也記得這些項目並不總是那麼好推銷。「你拿到我們的數據，就會用來對付我們，」總有員工這麼質疑她。
而且，這裏還有個根本問題——這些健身追蹤設備往往不太凖。人們的自我報告能力很差，健身追蹤器和智能手機也未必精確。最近一項報告顯示，使用的型號和技術不同，得到的結果也不同，而且很難做出可信的比較。
我們也不清楚，像計步器這類設備，到底是不是衡量活動量的好方法。一是因為這種測量方法沒有考慮強度，跑了一步和在家走了一步，測出來沒區別。二是對於某些人而言，走幾步路比別人困難多了。
還有個問題在於這些項目收集的數據量。這些數據不僅僅追蹤日常活動，還經常為參與者提供健康檢查，讓它們記錄下一些似乎跟老闆的業務無關的事——膽固醇水平、體重，甚至DNA。
一般而言，在美國和歐洲，法律禁止公司因健康數據或任何基因測試結果而歧視員工，不過也有灰色地帶。2010年，美國一家能源公司的公關部經理芬克（Pamela Fink），起訴了公司，宣稱自己為了減少得癌機率做了雙側乳腺切除術，結果被炒了魷魚。雖然公司並沒有獲得她的DNA測序結果，但她堅稱公司知道她的患病風險較高，因為保險單裏記錄了這場手術。這個案子最後在庭外和解。
健康計劃的供貨商表示，僱主只能看到匿名和匯總的數據，因此不可能根據員工的健康檢查結果來特別針對個人。修門奈資公司也保證他們的客戶沒有強行監控員工，而是給他們選擇權。在一個類似健康計劃的項目裏，他們核對信息時進行了匿名化，再匯總後提供給僱主。瓦貝爾也強調，他的公司從來沒有出售信息給第三方，而且整個過程都是透明的。
但是這類數據仍然可能被不當使用，引起爭議，公司的一番好意並不能規避所有風險。例如，數據可能在網絡攻擊中失竊，或者，使用時不夠透明。康奈爾大學研究職場健康數據使用狀況的社會學家阿文加（Ifeoma Awunja）說，數據「基本上有可能出售給任何人，用於任何目的，或通過其他方式再流傳出去」。
有報告說有些供貨商已經這麼在做，雖然他們出售的數據是匿名的，但這些數據可以和其他匿名數據相互對照來識別出當事人。不過不是所有的公司都這麼做，有的表示這樣並不明智。新加坡提供健康計劃的維爾泰克公司（ Wellteq）的首席執行官蒙哥馬利（Scott Montgomery）說：「利用用戶數據追求短期利益會損毀公司的聲譽，導致用戶量銳減，客戶評價變差。」
即使所有公司都規規矩矩，完全以其客戶切身利益行事，數據當事人唯一的保障仍然只能有賴於健康數據調查項目的善意。阿文加說，美國法律在保護用戶方面「遠遠落後」於歐盟和世界其他地方。
在歐盟，一個新的通用數據保護條例 (GDRP) 即將在五月生效，條例規定，任何個人數據的使用，用戶未獲得明確應允，都是非法的。在美國，這類立法在各州的情況卻不盡相同。有些州，只要沒有披露當事人的身份，那麼與第三方共享健康數據，並不違法。除此之外，據美國米切爾和謝裏丹律師事務所（Mitchell & Sheridan）的律師費侖（Gary Phelan）所說，鑒於這些健康數據一般不被視為醫療數據，因此也不會受制於有關醫療數據的隱私條例。
還有個問題事關僱主的投資回報率。健康計劃真的能幫公司省錢嗎？這些項目旨在為公司和個人降低醫療保險的保費，畢竟理論上能減低僱員患病風險、減少病假和住院費用。不過是否真能如此，也不好說。2013年，蘭德公司（Rand Corporation）一項研究聲稱，雖然這些健康計劃幫公司減少了需要向自己支付的費用，但是他們「對僱主在醫保上的花銷，幾乎沒什麼直接影響」。
阿文加說，用這些健康檢測工具，「員工的價值是以『給公司帶來風險的大小』來評估。」不過這依然是難以兩全的問題。監視員工日常工作習慣，以防他們觸碰底線，這聽起來很像當年福特公司社會學部門的做法。但不管技術帶來什麼樣的益處，都必須與員工的隱私權和期望相平衡。
平衡
電視劇《黑鏡》（ Black Mirror）其中一集，給了人們一個毛骨悚然的警示。劇中有一個神似照片牆（Instagram）的照片分享社交平台，人們通過在這個平台上的互動獲得分數。這個分數決定了人們在生活中的每個機會：他們能找什麼樣的工作、住在哪裏、買幾等機票、和誰約會等等。事實上，中國已打算到2020年將推出一項強制性公民評分計劃，依照從購買記錄到所閲讀的書目等大量數據，對國民進行強制性的信用計算評分。
雖然還不至於如此險惡，但這也昭示了這類數據收集和使用行為在技術、法律和道德上的限制。大部分國家地區的法律禁止公司的人力資源部從你的信用卡、醫保，到你最喜歡的約會網站，交換或索取你的信息，除非得到你的明確允諾。
從現在起，應該防止用收集數據來逐利的貪婪行為。但是，到底如何以合理的方式獲得數據的益處呢？達到平衡，強而有效的方法是有的 。正如瓦貝爾所說，數據可以為你提供有事實根據的建議：比如如何提升事業，如何提高工作效率等。工作時有點私人空間來養生鍛煉，可以提高職業幸福感，有研究表明這也能轉成一種生產推動力。
遵循相關道德標凖，也是一種答案。阿文加在一篇論文中建議告知員工數據有潛在風險，可能會導致歧視，並建議不要處罰那些拒絶參與健康項目的員工，並且還要給已收集的數據設定一個到期銷毀的「截止日期」。
即使你為人坦蕩、毫無隱瞞，也應該關注此事。畢竟在不遠的未來，至少在企業界，交出我們的個人數據，會成為日常工作的一部分。
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