對付不給創意者薪酬的客戶

Image copyright Emmie Tsumara Image caption 辛苦勞動付之東流（無薪支付）。

"嗨，布萊恩（Bryan），你能幫我寫點東西嗎？"

這是我偶爾從熟人那裏得到的請求：為他們的網站寫個簡介，編輯一份個人簡歷，為別人的視頻項目寫個腳本。總之就是，幫他們一個忙。

當然，對於朋友和家人，我很樂意幫助。

但是，如果這樣的請求來自完全陌生的人，沒有薪酬，只為你曝光姓名（即幫你在網上揚名），我會堅定地回答，"不行"——這是我的生意，曝光姓名不能用來支付賬單。

不幸的是，在創意行業工作的人，提出為曝光姓名而工作的請求太常見了——讓客戶或出版社對你的工作產生興趣，但他們的興趣還未足夠到願意支付真金白銀。

Image copyright Emmie Tsumara Image caption 我現在的職位無法向藝術家支付任何薪酬；我在為日本旅行而省錢。

這種不公正的待遇令人沮喪，韓國漫畫家艾斯特拉達（Ryan Estrada）決定採取行動。

2013年，他創建了一個推特（Twitter）帳戶來彰顯這場持續的戰鬥。 賬戶名為@forexposure_txt，它要求推友們提交一些當他們要求付款，客戶給出的最荒謬的回答。

一條推文說："這個項目完美的申請人應該在其他地方得到持續穩定的收入，因此有財力支持他們完成這個項目。"

另一條推文說："人們因為愛好而做藝術，如果你為了錢而做藝術，那麼請退出，去做其他事情吧。"

Image copyright Emmie Tsumara Image caption 你這樣做必須是源自內心的喜愛，而不是為了追逐金錢。

創意產業已經競爭殘酷，無籍籍名的新興藝術家往往急於得到展示作品的機會，以求最終獲得社會的賞識。

"當我還是年輕藝術家時，覺得很困惑，" 艾斯特拉達說。"這些人總告訴我，他們只是小公司，無力付我薪酬，但可以給我提供曝光量，讓大公司願意僱用我。"

許多人告訴他，他能得到這個機會已經很幸運啦。

Image copyright Emmie Tsumara Image caption 如果我們有這筆錢，我們會去找真正的藝術家......那些在真正的畫布上繪畫的人。而不是這種電子假貨。

艾斯特拉達說"我意識到我必須自己推廣作品，並想出一條謀生的道路。"

他這個推特賬號與全世界的創意者產生共鳴。 自從他五年前開設賬戶以來，已經增長到167,000多名粉絲。

雖然藝術家很有工作熱情，但仍需要長時間耗在工作室，沒時間與朋友和家人相處，還必須幹一點別的什麼活來掙錢彌補昂貴材料的支出。

"人們以為藝術只是一種好玩的業餘愛好，"他說。 "但在周末愉快地烘烤巧克力蛋糕和在餐廳做廚師是兩回事。 如果一個人把所有的時間都花在為陌生人烹飪而沒有報酬，那麼他將買不起自己的食物。 許多企業意識不到這點。"

Image copyright Emmie Tsumara Image caption 對你開來賬單感到驚訝。 我在郵件中放了很多笑臉，以為我們已成為朋友，你就不會收費了。

埃斯特拉達還與多倫多藝術家津村（Emmie Tsumura）合作，為這個項目帶來視覺上的轉變。 津村是製作"好吧，黃瓜"（OK Cucumber）這個很火的藝術項目的藝術家，她畫了一些匿名男人的肖像，那些人在約會服務網站"好吧丘比特"（OkCupid）上給她發送過令人不快的短信。

一個線上出版物《格式雜誌》（Format Magazine）要求津村將"好吧，黃瓜"這種視覺風格應用於埃斯特拉達推特帳戶列收集的匿名請求推文。於是有了兩人合作的"為了曝光"（For Exposure）項目。

津村談到這個項目時說。"我試著閲讀這些請求，想像一下說出藝術家不需要報酬這樣話的人長什麼樣，我查了一些首席執行官的圖片，然後想像當權者的嘴臉。"

Image copyright Emmie Tsumara Image caption 這是你建立個人作品檔案的好方法，因為你給我們做的工作都將以專業的商業方式對待。

她把這種方式稱為"圖形調查"，即通過繪製插圖來配合網絡收集的客戶回應，這將為創意者開創分享經歷的空間。

她說："在遭遇過這種經歷的圈子中開這種玩笑很好玩。"但是其他人（不了解這種玩笑的人）就會說，'發生什麼事了，我被取笑了嗎？'這種玩笑讓大家知道藝術家的遭遇，並希望能夠被分享出去。"

除了為失意的創作者建立平台之外，"為了曝光"這個項目的目標是什麼？ 不僅要武裝創意者，使他們變得更精明，還要讓他們的客戶負起責任。

"我希望藝術家學會識別危機信號，"埃斯特拉達說。 "也希望客戶學會不要羞辱別人的勞動。"

Image copyright Emmie Tsumara Image caption 我在上個月吸過毒，過主顯節時神告訴我必須設立一個網站好好寫作，因此我付不起人工。

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