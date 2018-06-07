塑造挪威人職業道德和凝聚力的古老傳統

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國慶節的前一天，挪威舉國上下都在清掃整理，為了讓大街小巷在5月17日國慶之前煥然一新。松達爾（Sogndal）小鎮的學校操場上，許多學生家長在做凖備工作。

六位媽媽在指揮。一位年輕的爸爸和另一位家長（厄立特里亞難民）正在把桌椅搬出來。另一些人在用樺樹枝和旗幟裝點操場，讓這裏更具節日氛圍。其他人在倒垃圾。有人詢問明天要為孩子們舉辦的活動，組織者告訴他們"盡力就好。"

這就是「dugnad」，在挪威語裏的原意是幫助或支持（這裏譯為"志願服務"）。在挪威，這種社區工作的傳統可以追溯到幾百年前，世界各地大多數農耕社會都有類似的傳統。

從前的挪威，類似蓋屋頂、制乾草、建房子這樣的大活兒通常都是通過這種志願服務來完成，完成後大家通常會大吃一頓。在農夫和漁民的社會中，志願服務就像社區保險一樣，幫助別人，自己需要幫助時同樣可以尋求他人幫助。

如今，志願服務意味著在一個團隊中為地區、國家或國際事業進行無酬勞的工作。志願服務的精神已經深入到當今每個挪威人的骨髓裏，2004年「dugnad」獲選挪威年度詞語。

Image copyright Oddrun Midtbo Image caption 通過辛勤的志願服務，挪威國慶節活動豐富多彩，包括巡遊和聚會。

霍夫（Hanne Hoff）是組織者之一，她說：「為了孩子參加的足球隊，我上周有四個志願服務活動。下周，我們還有一個做園藝的志願服務項目。"義務勞動對她來說不成問題。"通過志願服務，家長之間更親近了，能一起為孩子們做些事，我們非常開心。」

在城市，春季戶外清潔和住房合作社的園藝通常需要志願服務來完成，幼兒園和小學的各類維護也需要志願服務。

志願服務對於運動隊來說已經成為一種至關重要的資源，因為它意味著社交、興趣和自願活動，是增強運動隊社群凝聚力的重要方式。

在鄉村，鄰里之間不時互相幫忙修房子、車庫。然而，一說到體育運動，則幾乎每位家長都會參與志願服務以支持孩子們的活動。

體育運動相關的志願服務能夠幫助小型運動隊節省開支。原本需要運動隊自己承擔的交通、中場休息時的飲料、請裁判員和場邊醫護人員的開銷都能省下來。志願服務對於運動隊來說已經成為一種至關重要的資源，因為它意味著社交、興趣和自願活動，是增強運動隊社群凝聚力的重要方式。

如果你認為志願服務只是小打小鬧就錯了。挪威只有約530萬居民，卻創下了讓挪威人引以為傲的世界紀錄——憑借著志願服務的精神，挪威有著世界上最大規模的青少年足球賽和馬拉松式電視慈善募款。

足球賽吸引著來自世界各地的青少年球隊參加。參賽者說根本看不出志願者原本的職業是什麼。無論是公交車司機還是大公司CEO，在幾乎一周的時間裏，大家都穿著同樣的服裝，為球隊拎包，給孩子們加油鼓勁，睡在臨時鋪設在學校地板的牀墊上。

Image copyright Getty Images Image caption 志願服務的根源可以追溯到挪威人種田捕魚為生的時期。

馬拉松式電視慈善募款同樣需要依靠志願服務精神。每年十月的一個周日，10萬挪威人挨家挨戶敲門拜訪23萬挪威家庭來為慈善事業籌款。2018年的主題是為了應對社會各界的孤獨問題。

電視慈善募款的牽頭人奧斯比（Vibecke Ostby）說，「志願服務讓參與者覺得自己成為了更好的人，也讓這個世界更加美好。籌集到的善款固然重要，但最重要的事是，挪威人攜手為超越自身利益的事業而共同努力」。

最重要的事是，挪威人攜手為超越自身利益的事業而共同努力。

挪威人友好平等的工作環境得益於志願服務的傳統：挪威公司沒有上下級之分，外國人很難分辨出誰是老闆誰是員工。

調查顯示，一些地區志願者數量和他們參與志願工作的時間居高不下，並且持續增長。根據挪威統計局的數據，2014年，61%的挪威人參與了至少一個組織的志願服務工作。

志願服務對經濟的貢獻同樣不容小覷。例如，2014年，挪威非政府組織（NGO）志願工作的價值約佔挪威大陸GDP的5%，約為65億英鎊（88億美元），高於該領域48億英鎊有償工作的價值。

奧斯陸社會研究院的研究教授茜芙辛德 （Karl Henrik Sivesind）研究志願服務已有差不多20年。他說薪酬高學歷高的人中參與者更多，「很矛盾，在勞動力市場上不活躍，參與志願服務最能獲得好處的人，反而貢獻最小。」

他說，參加志願服務是初來乍到者在社區內建立良好關係的好時機，比如難民、移民、失業者或者沒有成熟社交圈的人。雖然人們參與志願服務的主要原因是為了奉獻社會，但是它同樣能提升自尊心，甚至培養找工作所需的新技能和人脈。

希米裏馬納（Yvonne Nshimirimana）是兩個孩子的媽媽，11年前作為難民從布隆迪來到挪威，她說，「他們第一次問我的時候，我還不知道志願服務到底是什麼，但我立馬就答應了；他們能問我，我實在是太開心了」。

Image copyright Getty Images Image caption 21世紀初，奧斯陸人口增長速度達到歷史新高，成為當時歐洲人口增漲最快的大城市。

參與志願服務讓她結交了新朋友並成為鄉村社區的活躍人士。國慶節她要做三個巧克力蛋糕。小社區裏的學校也小，每個人要承擔的責任就多了。

來自厄立特里亞的爸爸格布雷特薩克（Tsegay Alem Gebretsadk）說，他願意承擔在新家園的社會責任。他說，「支持我的孩子，做我應做的事，我非常樂意。我們在厄立特里亞也互相幫助，但大多是家人或鄰里之間」。

另一位家長萊海姆巴斯恩斯（Gjoril Lerheim-Barsnes）說社交媒體讓組織志願服務變得更加方便。她補充道，「沒人能說自己沒看到信息，或者孩子把關於召集家長志願服務的那張紙弄丟了」。

茜芙辛德博士說，大多數人都願意參加，—小部分不願意參加的人在社區尤其是小社區裏的日子不會太好過。「如果你不參加，在商店、學校、公司或者其它活動上還是會遇到這些人，"他說，"最好還是參加，為孩子或社區出一份力，不然你會被公認為懶惰又冷漠」。

第二天晚些時候，操場上國慶節慶祝活動結束了，志願服務團隊馬上又行動起來。不到一個小時，一切又恢復了常態。裝飾去掉了，垃圾撿乾淨了，桌椅也放回了屋內原處。

家長們很開心。一切順利進行，陽光明媚，冰淇淋生意很紅火。賺的錢用來資助明年的學校旅行，這樣所有的孩子都能參加。

萊海姆巴斯恩斯笑著說，「所有的家長都來了；雖然只要求一位家長來，但通常爸爸媽媽都會來。參加完志願服務總是心情愉悅」。

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