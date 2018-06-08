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2016年，優步（Uber）一名拿六位數年薪的軟件工程師自殺。他的家人指責，是工作壓力導致他走上絶路。倫敦美林證券（Merrill Lynch）的一名21歲的實習生在連續工作72個小時後暈倒死亡。阿賽洛米塔爾鋼鐵公司（Arcelor Mittal）將接手的一家鋼鐵廠關閉三周後，一名56歲的員工於死於心臟病。這名員工的家人說，廠子沒了對他打擊太大。歐洲勞保衛生署（European Agency for Safety and Health at Work）的報告稱，每年因曠工損失的5.5億個工作日中，超過半數"與職場壓力有關"。

2015年，一項研究了300多份報告的分析發現，不健康的職場環境可能致命，會令人患上醫師診斷的疾病，就像吸二手煙中那種已知的、受監管的致癌物導致的後果。

職場危害包括工作時間長、工作和家庭產生衝突、失業導致經濟上缺乏安全感、工作時間不規律和不可預測、工作效果不可控，以及沒有醫保等。

糟糕的職場環境令人患病，甚至導致喪命，這應該引起關注。隨著全球衛生保健成本不斷上漲，職場已成為重大公共衛生問題的一個根源。製造企業百惠勒（Barry-Wehmiller）的首席執行官查普曼（Bob Chapman）告訴我："根據梅奧診所（Mayo clinic）的說法，決定一個人是否健康，上司比家庭醫生更重要。"

世界經濟論壇（World Economic Forum）估計，全球約四分之三的衛生保健支出用在了慢性病上，非傳染性疾病佔了所有死亡人數的63%。慢性疾病源自壓力過大，以及各種不健康的生活方式，比如吸煙、酗酒、吸毒和壓力導致的暴飲暴食。多項調查表明，職場是壓力的主要來源，因此也是醫療保健危機的一個重要原因。

名字起得相當傳神的美國壓力研究所（American Institute of Stress）稱，職場壓力每年給美國經濟造成大約3000億美元的損失。我跟他人合作過一篇論文，發表在一本極具分量的學術期刊上，論文指出，美國每年有12萬人死於有害的企業管理行為，造成每年1900億美元的額外醫療開支；這使得職場成為人類第五大死因，比腎病和阿爾茨海默病還要嚴重。在英國，衛生和勞保管理局（Health and Safety Executive）的報告稱，2016至2017年，因為工作造成的壓力、抑鬱或焦慮，導致了1250萬個工作日的損失。

這一切其實都不必要，因為對員工有害的工作行為對公司也不會有好處。無論是在國家層面還是行業層面上，工作時長與單位小時生產效率呈負相關。這聽起來似乎有違直覺，但裁員並不能提高組織的績效，往往還會導致最好的員工離職，而且由此產生的直接成本（比如遣散費）和間接成本（失去與客戶有密切關係的人），根本沒法省錢。數十年的研究表明，讓員工對工作方式和時間有更大的自主權，可以提高他們的積極性和參與度。

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感到壓力大的員工更有可能辭職，這並不奇怪，而因此造成的人員調整成本，也不會便宜。系統研究表明，那些患病、壓力大的員工，對工作的熟練程度或者成效都不如健康員工，這也是顯而易見的事情。

所有的跡象都表明，工作境遇越來越糟糕了。以前，只有在經濟不好的時候才會裁員，而現在卻成了慣例。3G資本（3G Capital）將食品巨頭亨氏（Heinz）和卡夫（Kraft）合併後，因為取消重疊的生產功能，結果裁員20%。

"零工經濟"意味著經濟上的不安全感更高了，人們過了這周，不知道下一周還有沒有工作收入。調度軟件使得零售商和酒店餐飲等行業只保留肯定會用到的人，這也就意味著勞動者經常面臨收入不穩定，無力規劃和承擔起家庭責任。

最根本的變化是，在二十世紀五十年代和六十年代，首席執行官認為他們的工作就是平衡自己對股東、客戶、僱員和社區的責任，也就是所謂的"利益相關者資本主義"（stakeholder capitalism）。現在，股東利益佔主導地位。很少有領導者認為，當員工為他們工作時，也把身心健康都交在了他們的手裏。

不過，也有一些企業領導正在認真對待這個管理理念。戶外品牌巴塔哥尼亞（Patagonia）、醫療創業公司聯合健康（Collective Health）、分析軟件公司賽仕軟件（SAS Institute）、谷歌，還有以員工合作社形式運作的約翰路易斯（John Lewis Partnership），以及房地產數據庫公司Zillow等企業都做出了不同尋常的表率。

在這些企業，員工有帶薪假，而且企業希望他們休假。經理們不會不分時間地給他們發郵件或者短信，員工完成工作後回家，有時間放鬆、恢復精力。這些企業提供種種便利，以便員工兼顧工作與生活。大家被當作成年人對待，可以自行決定如何履行職責，而不是事無巨細什麼都被管著。

最重要的是，這些公司的領導者把對員工的責任放在心裏。賽仕軟件有位首席健康官，這個職位不是控製成本，而是盡可能確保員工健康。查普曼認識到，每一個來百惠勒工作的人，都是"父母的寶貝"或者家人。

巴塔哥尼亞的創始人寫過一本很出名的書，叫《讓我的員工去衝浪》（Let My People Go Surfing，台版名為《任性創業法則第一條：員工可以隨時翹班去衝浪》）。在一個競爭非常激烈的行業裏，每一位員工從上班的第一天就能獲得醫療保險，而每隔一個星期就是一個三天的周末，方便大家享受戶外活動。

人們選擇僱主不能只看薪水和晉升機會，還要看這份工作是否有益於身心健康。企業的領導者應該關注員工的健康狀況，而不能僅僅盯著利潤。

擔心醫保成本的政府，需要把重點放在職場，因為職場壓力顯然會致病。謀生不應該成為謀死，那根本不值得。