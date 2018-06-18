認知固化影響創造力　一心二用未嘗不好

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亞歷山大·格雷厄姆·貝爾（Alexander Graham Bell）不喜歡一心二用同一時間做多件事。這位電話的發明者相信，真正的創造力源自於專注思考問題，任何分心只會讓你偏離目標。

他曾經告訴二十世紀早期一本勵志讀物《如何走向成功》的作者奧裏森·斯維特·馬登（Orison Swett Marden）：「要把自己的全部注意力集中在手邊的工作上，正如太陽光線只有成為焦點才會燃燒。」

直到最近，心理學研究似乎都認同這個觀點——面對精確度要求高的工作，如果我們聚精會神，心無旁騖，則我們的工作就會高效且凖確。

但是現在有一些引人注目的新研究開始質疑上述假設，至少是對於類似貝爾發明電話這種創造性工作時，懷疑心無旁騖是否真的更有成效。當你試圖提出新的想法時，注意力高度集中可能適得其反——而一心二用反而可能讓你有機會找到真正創新的解決方案。

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分心的好處主要在於我們的思維容易固步自封，不求改變，換言之我們往往過於專注初始想法，浪費了很多時間，而不去另闢蹊徑提出新的解決方案。這種現象被稱為認知固化，現在許多心理學家認為這是影響真正創造力的主要障礙。

為了驗證同一時間做多項事否有助於擺脫思維的因循和固化，傑克遜·魯（Jackson Lu）和哥倫比亞商學院的一個團隊啟用了一個關於創造力的常規實驗室測試。參與測試者必須在固定的時間內就一個常用物品（如吃飯用的碗），盡可能多的舉出其他方面的用途，例如，把碗當作帽子扣在頭上防止頭髮被雨淋濕也會是一個有效答案。

參與者必須完成兩項任務，列舉磚和牙籤的其他用途。唯一的區別是，一部分人需要分兩次完成，必須在列出磚的所有用途之後才能開始思考牙籤的用途。剩下的一部分人則可以同時思考，同時列出磚和牙籤的其他用途。

根據貝爾的觀點，專注思考是創造力的關鍵，所以你可能會覺得第一組的表現更好——但這並不是實驗團隊得到的結果。「雖然第一組參與者可能感覺到自己在成功思考，但事實是如果沒有任務之間不斷的相互切換和打斷思緒，他們思考的實際進展是有限的」。

從參與者列舉的用途數量和用途的新穎性（由獨立評委評估）判斷，一心二用者表現更好。

Image copyright Getty Images Image caption 出生於蘇格蘭的發明家亞歷山大·格雷厄姆·貝爾對人類聲音可以傳送的想法著迷不已。

為了得到更多的證據，實驗團隊接下來做了一個聚合思維（心理學術語，指以舊有知識及經驗為思考依據，去回答正確問題）的測試。測試過程中，參與者需要根據三個單詞（如「way」、「mission」和「let」）說出一個與三個詞都相關的單詞（此例子的答案是 「sub」）。該測試旨在衡量參與者找出明顯不相關詞語之間的關聯性的能力，與剛才提到的「舉例其他用途」有所不同，參與者需要在靈光乍現的霎那間得出一個答案。

實驗團隊再次安排一部分參與者同時思考兩個問題，即可以切換對兩個問題的關注；而另一組參與者則按前後順序思考這兩個問題。結果比第一個實驗更令人震驚——按前後思考的人中只有14％得出答案，而同時思考兩問題的則多達51％成功解答了問題，後者比前者人數多達三倍。

也許可以通過集體熱烈討論而激蕩的大腦風暴得到最大的收獲——我們平時的工作會議即期望達到這樣的目地，但實際往往是說了很多卻沒有激蕩出有新意的點子。

可能問題在於，除了團隊成員個人的認知固化，整個團隊都可能會被其中某一個人的想法分散了注意力，而沒能思考團隊其他成員的想法。結果導致團隊協作常常還不如個人獨立工作提出的建設性想法多。香港教育大學的烏特·納·西奧（Ut S Na Sio）說：「很多調查結果顯示團隊工作效率不高，即使微小的改進也會產生很大的影響」。

Image copyright Getty Images Image caption Facebook的首席運營官雪莉·桑德伯格（Sheryl Sandberg）擅長同時從事多項任務，她建議我們一定要優先處理最佳創意。

西奧與卡內基梅隆大學的同事一起工作研究這個問題。他表示，強制學生們同時進行多項任務——隨時在兩個指派工作之間切換——可以打破這種思維固化狀態，刺激學生提出更有創意的解決方案來優化校園氛圍，可採取的措施包括增加學生體力活動，或讓學生多接觸傷殘人士之類。更至關重要的是，這些好處似乎隨著時間的推移而增加——學生頭腦風暴激蕩的時間越長，任務之間的切換就越有利。

西奧說：「當你加入一個團隊工作，一直聽到的都是某個特定的觀點時，你的思維就容易固化。但是從一個任務切換到另一個任務卻讓你忘記了那些特定看法，因此當你切換回來再思考這個問題時，頭腦中很可能會有新的想法出現。」

把這一研究發現立即付諸實行可以說是毫不費力。打個比方，假設你正在為某個項目或新產品找到一個頗有創意的名稱而絞盡腦汁之時，你可能會花很多時間冥思苦想。但是，這項研究建議你在筆記本電腦旁邊放一個記事本，這樣你就能在轉而處理其他工作時，可經常記下你新想到的點子。

或者，假設你想要成為一名小說家，需要構思小說題材和情節。基於上述研究發現，你最好挑選兩個故事同時進行創作，而不是全情投入到只一個故事中。

Image copyright Getty Images Image caption 你試圖提出新的想法時，注意力高度集中可能適得其反。

簡單說來，這項研究可能是大腦想要休息的另一個借口。魯先生建議說，「當你從事的工作需要創造性思維時，有意識地休息有助於尋找新的方法」。

有意思的是，魯先生發現，當人們被問及如何激發自己的創造力時，大多數人都贊同貝爾的看法，認為專心致志是成功關鍵；如果要做一項很重要且需要創意的任務時，人們自然而然會嘗試集中注意力。但是，考慮到我們已經完成了很多同時進行的工作，其實不應該在思考更複雜問題的時候花費太多精力來讓我們的思想脫離束縛。

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大衛·羅布森（David Robson）是來一位自倫敦的自由撰稿人。他是的Twitter賬號是：d_a_robson。