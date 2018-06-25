投訴與機遇：顧客投訴可能幫了公司大忙

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幾個月前，一個名叫羅賓（Robin）的四歲小男孩「不太舒服，很想吃烤豆子配吐司」。他爸爸打開櫥櫃，結果發現買來的所有烤豆罐頭都遭過碰撞，凹凸不平。

「我們不想冒險吃這個豆子」， 羅賓的爸爸坎貝爾-伊爾（Campbell Hill）說。他家住英國康沃爾郡。

當晚，他就發了一條推特抱怨這個窘境。

他在推特上說，「傷心的小朋友吃不到烤豆子配吐司」。為了增強效果還加上「#傷透了」的標籤。

第二天早上，亨氏食品公司（Heinz）聯繫了坎貝爾-伊爾這名前國際輪椅擊劍運動員。

為了補償那些撞壞的罐頭，公司送了羅賓一套培樂多（Play-Doh）橡皮泥套裝，並在他生日寄給他一張賀卡，上面印著「羅賓：烤豆子頭號粉絲」，並有公司人員全體簽名。

Image copyright Matthew Campbell-Hill Image caption 四歲的羅賓·坎貝爾-伊爾，在家人向亨氏公司抱怨烤豆罐頭撞壞的情況後，得到了意想不到的回應。

我們中很多人每天會遇到有人投訴和抱怨。社交媒體使得投訴公之於眾變得易如反掌，如貓途鷹（TripAdvisor）之類的點評網站就給予消費者前所未有的機會來表達自己的不滿。根據皮尤研究中心（Pew Research Center）的數據，大多數50歲以下的美國人會在購買新產品前查看在線評價。

而消費者的投訴和抱怨也會產生重大財政影響。盧卡（Michael Luca）在美國馬薩諸塞州劍橋市哈佛商學院裏研究數字化經濟學，根據其調查，一家公司在網絡評級網站Yelp上每多一顆星，平均下來可能能提高5-9%的財政收入。

所以，專家是否能夠給我們一些錦囊妙計，讓我們能保持消費者始終支持不懈？

Image copyright Getty Images Image caption 對14000名貓途鷹用戶進行的一項調查發現中，85%的用戶同意，如果酒店對網上差評能給予「體貼周到的官方回復」，會提升他們對酒店的好印象。

迎合聽眾

南卡羅來納克萊姆森大學心理學教授科瓦爾斯基（Robin Kowalski）說，我們每個人都會因某事而抱怨，不過背後的原因卻多種多樣。有時候抱怨是一種社交行為，比如在一個等候室或是擁擠的火車上，抱怨可以變成一句打破陌生人之間的沉默，活躍氣氛的話。如服務欠佳抱怨幾聲，可拉近陌生人間的距離。在酒會上抱怨酒水，是為了「讓別人覺得自己眼光高、有品位」。

按照科瓦爾斯基所言，最有用的抱怨是很有計較的，「他們會選擇聽眾，抱怨起來也有個度，不會過分」。

但不管為什麼有人在抱怨，降低投訴影響的關鍵秘訣是，回應要快。

「我馬上就來……」

評級網站Yelp的地區業務拓展總監哈洛維（Darnell Halloway）說，「如果你在24小時內回復，那就有33%以上的可能性讓投訴者回心轉意，提升評價星級。這事挺容易的，但我還是看到有公司沒及時回復，要麼壓根沒有反應」。

「很多人估計也看到負面評價了，感到很沮喪，但沒做什麼事去彌補」。

什麼都不做，可能是個致命的錯誤。來自評價網站貓途鷹的詹姆斯·凱伊（James Kay）很贊同這個看法。他說，對14000名貓途鷹用戶進行的一項調查發現，85%的用戶同意，如果網上酒店對差評能作出「體貼周到的官方回復」會提升大家對這家酒店的好印象。

不要對抗

另一個關鍵策略在於避免將抱怨變成對抗。凱伊表示，看到對差評咄咄逼人或防備心強的回復，69%的貓途鷹用戶就不太想去光顧這家店了。

然而，最糟糕的回復方式大概是直截了當地說：「你錯了，我們才是對的」。Zendesk的丹麥首席執行官斯萬恩（Mikkel Svane）補充道。Zendesk這家公司為企業提供客服支持。

他解釋道，「人們想來欺騙你的可能性非常、非常低」，如果大部分銷售額來自老用戶，那「花那麼多時間避免受騙，不僅傷害客戶，也傷害自己的利益」。

斯萬恩說，讓投訴簡單方便也很重要。他還補充了一個例子，如果堅持讓客戶先發郵件投訴再通過電話聯繫，可能只會讓情況變糟，尤其是客戶不得不焦急地等著和公司說上話。

「客戶永遠是對的」這句話並非總是對的。1926年，蘇聯商務委員會下令所有的零售商店都要擺上投訴簿，包括莫斯科紅場著名的百貨商店——第一百貨公司，它還有個名字，名氣更大——古姆百貨商場（GUM）。

蘇聯歷史學家馬喬裏希爾頓（Marjorie Hilton）指出，GUM「幾乎從來沒有討好過消費者」。據GUM投訴簿記載，一位叫西沃多溫斯基（Zhivotovskii）同志的顧客在投訴簿記述說，他在GUM關門前15分鐘去，卻買不到東西，售貨員還罵他是流氓。

Image copyright Josef F Stuefer/Wikimedia Commons Image caption 莫斯科國家百貨商場GUM在蘇聯時代的售貨員用相當對抗的方式回應顧客的投訴。

當另一位顧客抱怨古姆百貨賣給他的糖髒兮兮時，食品部一位名叫斯米爾諾夫（Smirnov）的售貨員只是簡單回復道，這包糖總得賣給某個顧客。

經常反饋

鼓勵人們經常反饋也能幫助公司預防問題。

一些公眾場所，如倫敦希斯羅機場或者美國舊金山49人隊體育館等地，安裝了帶四個按鈕的終端機，上面有微笑和不高興的表情符號。

列文涅米（Ville Levaniemi）表示，這些終端機能進行實時警報，讓人們對潛在問題作出反應。他是芬蘭反饋終端機製作商HappyOrNot的聯合創始人。

機場終端機收集的數據幫助得出這樣的結論，全世界各地機場裏的人在早上9點最開心，晚上10點最不開心。而且周二似乎是最開心的一天，周日是最難過的。

Image copyright Getty Images Image caption 這種「笑臉」按鈕如今普遍出現在商店和企業門口，比如希斯羅機場等地，來測量客戶的心情。

聆聽和學習

也許處理投訴的最佳方式是將投訴視為有價值的重要信息。

倫敦經濟學院心理學教授吉萊斯皮（Alex Gillespie）說，「上述判斷是有大量數據支撐的」。他還特別以兩宗錯誤回應投訴以致闖出大禍的事件為例。

他說，2016年富國銀行賬戶欺詐醜聞和安全漏洞，導致了2017年倫敦格蘭菲塔的火災。但事發前有人投訴過，但是被忽略了。

當時有一位格蘭菲居民，對格蘭菲塔外牆的安全性表示擔憂。地方當局肯辛頓委員會（Kensington Council）的回應是威脅要對這位居民採取法律行動，說他的博客帖子構成了「誹謗和騷擾」。

不過吉萊斯皮也說，現在越來越多的組織已將投訴視為有用情報。

他說，「我知道有些醫院的院長們每天早上都會通讀收到的所有投訴」。

總而言之，要像亨氏對待烤豆子食客那樣，別學前蘇聯商店裏那一套，這樣才可能取得事業的成功。

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