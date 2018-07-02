動漫配音與聲優：配音演員的持久魅力
你可能不知道他們的長相，但你認識他們的聲音。
他們是配音演員。如果你像我一樣，他們構成了你兒時生活的一部分：《兔八哥》（Looney Tunes）伴我長大。梅爾·布蘭克（Mel Blanc）是個天才——小時候爸爸告訴我，布蘭克幾乎為熒幕上的每一個卡通人物配過音，我都驚呆了。到了星期天，我早晨6點起牀，看《怪鴨歷險記》（Count Duckula），那時候美國電視正在播放。每個工作日早上，我去上學時，讓爸爸媽媽用我家的錄影機把日本動畫片錄下來（那時候在西方還不像今天這麼流行）。這些卡通人物的聲音就是我童年的配樂。
很快20多年過去，很明顯對卡通動畫片的癡迷不止我一個人。
如今世界各地紛紛興起動漫迷盛會，比如動漫展，向經典影片致敬，有舊片也有新片。一些為知名卡通人物配音的演員，在社交媒體平台比如推特上，已有巨大的粉絲團。
配音演員有力量。無論是你廚房裏啟動的語音助手，你汽車裏的導航系統，你和孩子看的動畫片，或是你自己玩的電子遊戲，你所聽到的這些聲音都是真人髮聲。
業界頂尖的配音演員收入堪比電影明星，他們實際的影響更為深刻。他們在你同作品或產品之間，神奇地造出一種情感的聯繫和紐帶。
那麼當一名配音演員是什麼樣的？科技與行業的變革又如何影響這一職業？
不斷壯大的配音演員力量
"這是匿身幕後的無名職業——或者過去常常是，"羅伯·保羅森說。他是一名配音演員，主演《狂歡三寶》（Animaniacs）和《紅耳與小聰明》（Pinky and the Brain），還有1987版和2012版的《忍者神龜》（Teenage Mutant Ninja Turtles）。他也管理一個關於配音演員行業的定期播客。
如今呢？在世界各地人頭洶湧的動漫節會場中，昔日隱身的演員們率領專門小組博得巨大的社交媒體擁躉。例如，特拉·斯特朗（Tara Strong）在推特上有超過35萬關注者——她主演的動畫片包括《反斗家族》（The Fairly Odd Parents）、《淘氣小兵兵》（Rugrats）和《飛天小女警》（The Powerpuff Girls），以及電視遊戲系列作品《最終幻想》（Final Fantasy）。
"入行非常非常難，"斯特朗說。"你要知道你只想幹這一行。你要確保有大量的表演訓練：場景學習、即興表演班、還有唱歌的課程，認識和運用你身體的發音器官。"演員們提到，在這些活動上碰到也想成為配音演員的粉絲。
斯特朗還說，"你外貌如何不關緊要，但你必須會扮演任何類型的角色。
很多配音演員會做不少電影拍攝的工作，但有時候配音事業會給他們帶來更多的機會。
"扮演配音角色，我不用擔心我的種族身份，或身體特徵：我非常矮。我不到一米五，"斯蒂芬妮·謝赫（Stephanie Sheh）說。作為配音演員，她曾為將近300部日本動畫片系列的英語引進版配音。其中包括著名魔法少女變身類動畫片《美少女戰士》（Sailor Moon）的最新英語引進版，以及2014版《美少女戰士Crystal》（Sailor Moon Crystal）初版。"我體型很特殊，要做演員，那確實限制了很多角色。"
但是他們當中很多人是從演員的職業生涯開始入行，然後才去配音——他們也提醒想要追隨其腳步入行的粉絲們。
謝赫說，"一個錯誤的觀點是入這一行很容易，因為那只是你的聲音，所以看到很多不是演員的人去嘗試。"
配音專業人士建議，對於有意成為配音演員的人，至關重要的是，要完善他們實際的表演技能，要參加一些小規模的現場演出，在職業發展道路上，願意做不那麼有吸引力的工作，比如公司影像視頻之類。即使這個時代有奢華的電子遊戲，有會說話的機器人，有電腦生成圖像的電影，很多客戶仍然需要一位配音藝術家。
配音演員塔拉·普拉特（Tara Platt）寫了一本書，介紹她的配音業同事大牌配音演員尤裏·洛文塔爾（Yuri Lowenthal）的職業生涯。她說，"坦白講，任何地方你聽到什麼聲音嗎？都可能是人的配音。你的聲音特色就像你的語音指紋。有一種非常人性的東西在裏面。"
動漫崛起
想了解一下配音產業的規模，我們要看看日本：根據日本動畫協會，動漫產業2016年的收入創下2010億日元（177億美元）的記錄。總收入來源包括電視、電影、互聯網發行和宣傳品——均由海外銷售帶動，是收入的主要貢獻。
日本動漫海外市場的普及化意味著演員有更多的機會，甚至惠及國外。配音需要配音演員：演員們拿著譯制腳本，用他們自己的表現方式，為影片或節目中的人物用當地語言配音。一些為日本節目配音的演員甚至原本是動漫的粉絲。
謝赫說，"我的確是狂熱愛好者出身。"作為粉絲，"對於內容，或者比喻修辭，或者它們想傳達的意思，我都要要精通一些。"
在日本當一名配音演員，即日本人所稱的聲優，像其它國家一樣，要有正式的訓練。日本為聲優意向者開辦近50所專科院校。東京動漫學校就是其一。
東京動漫學校的聲優老師Hironori Kagawa說，大約五年前，日本電子遊戲行業開始僱用更多的聲優，帶動了需求。
東京動漫學校為想進入動漫行業的學生設有幾個學科系，包括插畫和聲音工程等。語音系有五個專業，目前有100個在校生。其中許多是來自中國、香港、韓國、馬來西亞、印度和加拿大的國際學生。所有課程為日語授課。
聲優（配音）班的學生每周上15節課，一節課90分鐘，訓練學生學習呼吸、發音，及如何使用麥克風，甚至有舞蹈和唱歌的內容來培養學生敏銳的辨音力和節奏感。
福島由衣（Yui Fukushima）說她是看了《妖怪手錶》（Yo-Kai Watch）後，受到啟發想成為一名聲優，這部動漫混合了《超能敢死隊》（Ghostbusters）和《精靈寶可夢》（Pokémon）的風格，幾年前在日本非常成功。她特別崇拜遠藤綾（Aya Endou）。拜遠藤綾是系列動漫中擔任主角的聲優，也扮演幾個劇中不可思議的妖怪。
福島由衣說，"我當時很驚訝，聲優演員們竟然能在麥克風前創造出各種各樣的聲音——對我是很大的震撼，" 福島由衣的夢想是什麼？"在片尾公布的演職員名錄中，我希望我的名字不僅僅為一個人物配音——我希望是約兩三個人物。"
這一領域競爭相當激烈。香川（Hironori Kagawa）說，成為一名專業的動漫聲優一般要花一至五年——用這些時間來打磨技藝，還有參加現場演出，像電視廣告或廣播插播節目。
入行
想要在像《美少女戰士》這樣全球認可的動漫系列片中拿到配音角色，之前需要有多年的經驗和努力，以及表演一些小角色的經歷。
除動漫之外，還有很多現場演出的配音工作，比如：電視廣告、公司培訓影像、公共交通廣播系統、YouTube講解員、有聲書和播客等。甚至是數字語音助手，像蘋果語音助手（Siri）和亞馬遜語音助手（Alexa），所涉及的許多語言和方言都需要人工配音完成錄音。
配音工作的主體依然是在娛樂產業。Voices.com網站是是幫助語音技能人才與客戶對接的加拿大公司，該網站2017年的報告表明，全球語音服務中53%在動畫片方面。
Voices.com網站的首席執行官大衛·西卡雷利（David Ciccarelli）說，"一提到配音，最常見地，人們會想到廣播和電視廣告，因為那就是這個行業的起源和初創，但如今大約只佔到整個市場的10%。"
希望從事配音工作的人供大於求。Voices.com網站一家就有40萬註冊用戶，覆蓋超過100種方言或語言，但每月發佈的工作機會只4,000個。
但今天很多頂級配音演員說，他們入行時沒有特別只謀求配音工作。
配音演員有共同的一點是，他們自認其首要身份是演員。
保羅森說，"我這麼和別人說：到這兒來吧（洛杉磯），此地發展空間很大。當一名配音演員，但'聲'的成分小，'演'的成分大。這是項演藝事業。"
謝赫說，幾乎所有配音演員都會說一句老話："表演的元素總是勝過聲音的元素。"
這也是為什麼東京動漫學校的學生要學習唱歌和舞蹈——因為都是表演工作。斯特朗說，"配音演員不會直挺挺地立在麥克風後面， 他們是揮舞著手臂，進入到角色中。"
除了動畫片的錄音棚，配音演員也許很快就要把手舞足蹈帶到其它表演現場。
電子遊戲的電影化
現在電子遊戲收獲的盈利，已堪比好萊塢大片。隨著動漫越來越普及化，意味著更多的配音演員和更多的配音工作。
電子遊戲業預算在增加，遊戲中運用的科技也更先進，故事情節也更複雜。因此，為求電子遊戲角色栩栩如生，對配音工作的需求量也大大增加，
猶他大學娛樂藝術與工程項目的副主任羅傑·阿爾蒂澤（Roger Altizer）說，"電子遊戲動畫方面更加完善，所以也會希望配音員的表演更加可信，更加豐富。有配音演員的遊戲比沒有的要貴一些，玩家會對這樣的電子遊戲有所期望，他們將配音當作是主要內容。這或許就是為何著名的配音演員有巨大的粉絲團的原因。"
塔拉·普拉特和尤裏·洛文塔爾指出，現更多的電子遊戲製作時會使用表演捕捉感應技術。這即是說，配音演員在配音時，其表演的肢體動作也會被攝錄下來，然後在遊戲中進行數字再創作。
洛文塔爾說。"對我們來說，這是回歸劇場。我們很多人從劇場起步。接著很長時間我們都在（錄音）棚裏工作，不太會用到肢體和表情。現在兜了一圈又回到原點。"
和電子遊戲最初開始僱用配音演員時大不相同，那時只要求他們做十幾次錄製，只簡單地發出嘶聲力竭的尖叫和呻吟，和死去的喘息聲，以表現出遊戲角色最後的死亡終結。
而現在呢？洛文塔爾說起他最近參與的一款電子遊戲製作，其中有60,000行真實的對話。
他說，"運用科技，他們在磁盤或磁帶裏存入的信息越多，他們就能在遊戲中加入更多的表演。現在他們講述各種不同的故事，不斷增加對話量，不斷分化出可能的選項，供玩家體驗。"
正如這位曾在電子遊戲中當過配音演員的普拉特所說，"這是在豐富電子遊戲世界。"
聲音的力量
無論是出自一個卡通人物還是蘋果手機的語音助手，聽到一句人聲會激起我們強烈的反響。
"為數字助手添加人聲有雙刃劍的作用，"朗達·哈迪（Rhonda Hadi）說，他是牛津大學賽德商學院市場學副教授。
"一方面，消費者通常會更加主動地回應人工語音，相比和機器人指令的交流，他們和語音助手的溝通更加自然一些。然而，人工語音也讓消費者對數字助手的理解和感受能力要求很高。當語音助手未能達到要求——比如說，不能理解消費者的意思或者沒有給出充分的反饋"——這種期望的違背讓消費者感到更加失望。"
對於像電子遊戲的科技，也一樣適用："差勁的配音對玩家投入感的破壞比起劣質的繪圖還要快得多，"猶他大學的阿爾蒂澤說。
同樣的風險即使在商界聽起來也是真實的。Voices.com網站的西卡雷利說，"他們做一個項目時，他們就成為那個音頻大使——他們代表那個公司的聲音。我們會把一個品牌與一種特定的聲音聯繫在一起。"
但對於許多配音演員來說，他們有很強的責任意識——也充分認識到他們和觀眾之間有很真實、很深刻的關係。
保羅森提到活動節上有粉絲說《忍者神龜》伴他們度過父母離異的艱難時刻，或者伊拉克老兵說他們陣亡的戰友喜歡《紅耳與小聰明》。保羅森說，"我無論如何也想不到會有這樣的影響。"
即便是配音演員見到他們兒時熟悉的配音演員真人時，也很激動，就像特拉·斯特朗說起她和裘蒂·班森（Jodi Benson）在《小美人魚2：重返大海》中合唱的一段往事。裘蒂·班森在1989版《小美人魚》中為愛麗兒公主配音。
斯特朗說，"見到她時我突然哭了。"
可以肯定，每部作品都是從動畫師到編劇到音樂師的多人才華的結晶。但是配音的作用，也不能忽視。
保羅森說。"配音做得恰當時，是非常美妙的事。能夠在深層次與人們共鳴，陪他們度過人生困境，會喚起人們童年的記憶，使父母可以和他們的孩子共度美好時光。好聲音從不會過時。"
雖然科技日新月異，上述各項各業日趨複雜，但人聲的力量看起來始終堅挺強大。
西卡雷利說，"配音的獨特之處在於這是是真人的聲音。它不是你自己的延伸部分，它就是你。"
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