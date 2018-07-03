冰島：一個遍布加密貨幣挖礦場的國家

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本文出自英國廣播公司國際部（BBC World Service）的每日財經（Business Daily）欄目，該欄目由埃德溫·裏（Edwin Lane）製作並主持。想要收聽更多每日財經的節目，請點擊這裏。本文由SJ·維拉斯奎茲（SJ Velasquez）改編。

挖掘虛擬貨幣已經成為一大產業，但是，當挖礦者在你所在的城鎮安營扎寨之後，會發生什麼呢？

虛擬貨幣有好幾百種形式，其中一些貨幣的價值在過去三年內扶搖直上。比如說，僅僅一塊比特幣的價值如今已超過7000美元，而就在2016年，一塊比特幣的價值才區區幾百美元——正因為此，創造新型加密貨幣很可能成為一項利潤豐厚的產業。

開發新型加密裝置涉及到運用計算能力，並以產業規模來解決複雜算法。這一過程叫做"挖礦"，期間要確保開發新型加密貨幣具備難度而且限制供應。但在過去幾年間，一些公司一直在建設大型加密貨幣的"挖礦場"，為了加速創造電子貨幣，而把數百台電腦聚集到一個地方。這些數據中心要消耗掉現實世界中大量的電力。

而就在最近，大量的挖礦場突然出現在一個讓你意想不到的國家：冰島。

Image copyright Getty Images Image caption 冰島的地熱能資源豐富，能夠讓電腦持續運轉，從而創造新型加密貨幣裝置。

幾十個倉庫坐落於一片看似荒涼的土地上，在其中一間毫不起眼的棚屋裏有這樣一個設施：加密貨幣挖礦場。這裏曾經是美軍基地的一個汽車服務站，位於雷克雅未克（Reykjavik）附近。來自北歐化工數據中心（Borealis Data Center）的延森（Arni Jensen）站在這裏，告訴我們這棟建築如何被改造成為加密貨幣挖礦場，場內配有電腦架和掛線。

"這些是圖像處理設備，"延森說。"我們從電腦裏面取出顯卡，然後把很多顯卡（10張或者15張）集合在一起，然後放進一個框架內。這些顯卡讓我們可以進行平行處理，就是在我們運行算法的時候，顯卡也同時進行算法程序。"

那麼為什麼要把挖礦場放到冰島呢？電腦運行時會產生熱量，需要對其冷卻降溫，這一過程費用高昂。幸運的是，冰島有很好的先天條件來解決這一問題。延森說，在這裏沒有必要配備冷卻裝置，因為冰島本身氣候涼爽，可以從外部來調控礦場的內部熱量。也就是說毋需耗資來對電腦進行冷卻。

僅是電腦運行這一過程就同樣耗費大量能量。然而冰島的地下能源幾乎無窮無盡。這個小國擁有數量眾多的地熱能發電站，它們使用超高溫地熱水蒸汽來驅動渦輪機運轉，從而產生大量的廉價能量。

西格爾伯格森（Johann Sigurbergsson）在HS奧爾卡（HS Orka）工作，這是一間地熱能公司。他說，"截至今年年底，冰島的數據中心使用的電力比全國所有家庭使用電力的總和還要多。"

Image copyright Getty Images Image caption 這間比特幣公司名叫"創世紀農業（'Genesis Farming）"，位於雷克雅未克附近，它是冰島龐大的加密貨幣挖礦業的一個縮影。

也就是說，到目前為止，加密貨幣挖礦場並沒有給冰島帶來太多問題，這個國家的能量供給100%來自可再生能源。

相比之下，紐約州的普拉茨堡（Plattsburgh, New York）則是另一番景象。挖礦場的出現給這座城市帶來了沉重的財政壓力，市長已經頒布臨時禁令叫停加密貨幣挖礦業。

普拉茨堡市長里德（Colin Read）說，"如今挖礦場一天耗費的電量使這座城市的電力總量增幅已達到 15-25%。它們不僅耗電量驚人，而且無意中造成了許多惡果，從來沒有人能解決。"他還說，這些電腦運行時還會產生大量的噪音和熱量。

對普拉茨堡來說，挖礦場的負面效應超過了正面效應。由於這些挖礦場基本上都是自動化運行，因而僱傭的工人很少。此外，鑒於加密貨幣這一產業持續性低，公司老闆往往都是租賃設備而不會去購買設備，所以政府並不能通過向這些設備徵收財產稅來增加財政收入。

里德說，"我對加密貨幣非常著迷。"不過普拉茨堡需要想辦法來解決加密貨幣挖礦業當下面臨的問題，然後才能取消禁令，並歡迎挖礦者再次回到這座城市。

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