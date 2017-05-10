兵馬俑——征服世界的軍隊

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1974年3月，在位於陝西省省會西安市東北面一小時車程的地方，農民楊志發跟著他的五個兄弟還有其他村民在一塊種了石榴和柿子樹的地裏打井。他們的鏟子突然碰到了一個他們誤以為是佛頭的陶製人頭。在幾個月內，成群的考古學家和官員就來到了現場。

這幾位農民碰到的東西，後來被認為是20世紀最偉大的考古發現之一。這片地下面埋藏著數以千計真人大小精心雕刻的武士陶俑，其年代被斷定為公元前3世紀，正值史上首位統一中國的皇帝秦始皇統治中國的時期。

Image copyright Wikipedia Image caption 秦始皇，於公元前210年去世，享年39歲，是中國歷史上第一位皇帝，他將處於戰爭狀態的諸國統一為一個國家（圖片來源: Wikipedia）

也許兵馬俑在毛澤東的文化大革命末期才被發現是幸運的。1969年，狂熱的紅衛兵人為破壞了位於北京城以外的明朝萬曆皇帝的陵墓（1563-1620年在位）。萬曆皇帝與他的兩位皇后的屍骸被拖到了墓門處，被當眾譴責並被燒燬。這也是在中國開始投資旅遊與新的博物館之前的數年發生的，1976年中國大約建設了4000座博物館。

Image copyright Alamy Image caption 秦始皇沉迷於尋求長生不老，曾派遣徐福出海尋找長生不老藥（圖片來源: Alamy）

真人大小的兵馬俑軍團的發現讓中國和整個世界激動萬分。兵馬俑於2007年9月在大英博物館展出。在接下來的六個月內，有超過85萬名觀眾前去參觀。只有1972年埃及法老圖坦卡蒙（Tutankhamun）的寶藏展覽吸引了更多觀眾。一些兵馬俑現在正隨來自32家中國博物館和考古研究所的其它160件藝術作品在紐約大都會美術館展出，展覽名為"帝國時代：秦漢時期的中國藝術"，我們可以期待名符其實的觀眾大軍。

馬俑確實很特別。埋入地底時，陶俑在鑲磚坑道中排列著陣勢，看似每個陶俑都有自己的個性，雖然他們蓄須的面孔源自十個基本原型。秦始皇的兵馬俑是不同部件裝配起來的，最初身上有著紅色、藍色、粉色和金色的彩繪，而如今這些陶俑身上的顏色已經被氧化。時間和自然力量也毀壞了他們手中所持的兵器。

有趣的是，這些陶俑武士巨大數量以及他們使用的兵器都表明他們是通過某種早期的大規模生產方式製造出來的。然而，是否我們沒法對秦始皇期待更多了？這位精力充沛的年輕帝王於公元前221年統一了中國，通過實施統一的書寫、貨幣、重量和度量衡體系將龐大的帝國整合為一體，並且筆直地開鑿運河和修築道路。為了保護帝國的北部邊境，秦始皇還開始修築萬里長城。

同樣，秦始皇還野心勃勃地尋求永生。他派遣一位大臣遠赴海外尋找仙藥，而這位大臣再也沒有回來。了解到上古地君王和賢人們通過服食丹砂（cinnabar，其實是水銀的硫化物）活過了10,000多年，這位帝王開始飲用拌著蜂蜜和水銀的酒。

Image copyright Alamy Image caption 秦始皇被埋葬在一座巨大的陵墓中，時至今日尚未開啟，這座陵墓被兵馬俑的軍隊所圍繞（圖片來源: Alamy）

據推測秦始皇死於汞中毒，在他39歲去世時他擁有了一切，但是他恢弘的地下陵墓尚未完工。如果他無法在現實生活中永遠進行統治，那麼他可以在死後將繼續當皇帝直至世界的盡頭。

Image copyright Alamy Image caption 每年有超過150萬人參觀西安的兵馬俑考古遺址——而兵馬俑也為全世界的博物館帶來了巨大的人流（圖片來源: Alamy）

秦始皇陵的規模，古代城市的格局依然令人感到震驚不已，其核心是一座高達100米（328英尺）的錐形山陵。始皇陵的山陵依然清晰可見，只是僅有原高的不到一半，並且長滿綠色的蔬菜。按照中國傳統風水的說法，整個地形是一條吉祥的龍形，而山陵位於眼位。

盜墓者

對於8,000件兵馬俑而言，排列整齊地拱衛在陵墓外圍，是守衛始皇地下帝國的衛兵。而這些秘密將依然被保守多年，因為陵墓依然封閉。

全世界地考古學家和博物館學家都贊同開啟始皇陵將是一場災難，當暴露在空氣中時，陵墓的損害將無法修複。在發掘兵馬俑的早期過程中，兵馬俑彩繪的臉部和軍服之下的清漆在15秒內開始打卷。不僅如此，根據公元前2世紀歷史學家司馬遷的記載，他對秦始皇陵的記載被證實比現代歷史學家想像的還要凖確，水銀灌注的河流環繞著皇帝的墓室。如果是這樣，進入那裏將非常危險。現代科學研究表明這裏的土地含有不同尋常高濃度的汞，雖然皇帝的臣子們能否製造出如此多的液態汞依然是猜測。

Image copyright Alamy Image caption 陶製的戰馬、馬車和戰車，也守衛著皇帝的陵寢（圖片來源: Alamy）

如果出於擔心損壞陵墓中確定埋藏的寶藏，沒人打算進入甚至或者進行探查，還有更多讓它維持原樣的理由。根據司馬遷記載，機械的弩弓護衛著墓室入口和通道。他們真的存在嗎？他們是否已經腐爛——或者鍍了鉻——從而依然能夠嘶鳴著穿透黑暗朝著冒充印第安那·瓊斯（Indiana Joneses）的血肉之軀發射致命弩箭？

Image copyright Alamy Image caption 被激進思想洗腦的紅衛兵學生曾經把萬曆皇帝的屍身拖出陵寢，公開譴責並加以焚燒（(圖片來源: Alamy）

在新的技術被發現之前，秦始皇陵的秘密將始終是個謎。同時陵墓外圍的兵馬俑軍隊也包裹在猜想之中。隨著20世紀70年代更多的坑道被發現，成群的兵馬俑，與真實大小的馬拉戰車，也隨著將軍和高級官員的陶俑一起發現。頭帶發髻的步兵為許多博物館參觀者所熟知——兵馬俑以他們特有的方式征服了世界——此後又加入了站姿和跪姿的弓箭手、揮舞長矛的戰車手、大力士、雜耍人、舞者、樂師以及精美的青銅天鵝、鴨子與鶴的雕像。

從某些屍骨上提取的DNA樣本表明皇帝龐大的勞工群中某些人有歐洲血統。是否古代希臘人教給中國人如何雕刻像菲狄亞斯（Phidias）和雅典帕台農神殿的（Parthenon）側牆上所雕刻的華麗人像和馬匹？能確定的是，在修建秦始皇陵之前，中國尚未發現與兵馬俑及騎兵的戰馬類似的雕像。

Image copyright Alamy Image caption 楊志發1974年在他的地裏發現了三座陶俑，地裏還埋藏另外7,000多個（圖片來源: Alamy）

我們只能等待這一震撼之處有更多的發現，其秘密最初由楊志發和他的兄弟和村民在43年前發現。與兵馬俑不同，這七人一直在掙扎求生，這些農民沒能從他們的發現中獲得什麼益處。出於發展旅遊業的目的，他們的土地被徵收。1997年，被貧困和疾病折磨的王樸智上吊自殺。其後三年內，楊文海和楊嚴新由於無業而且負擔不起醫藥費，在50歲出頭就去世了。

2007年，楊全一的妻子劉西群（他們的家已經被拆毀）告訴《南華早報》她丈夫害怕他和他的兄弟們"會遭受某種厄運，並且依然覺得當初也許就該把這些兵馬俑丟在地下。"

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