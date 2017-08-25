百萬富翁終極樂園的驚人照片

Image copyright Nick Hannes Image caption 波斯灣人造群島--「歐洲之心」的配有管家的水下別墅"漂浮的海馬"原型。攝於2017年1月16日。

「迪拜是個神奇迷人卻又充滿爭議的地方。它擁有自己的粉絲，也招來了諸多批評。我不想在讀者觀看我的作品時影響他們的看法，他們應該根據自己的理解和想像去勾勒自己的故事。」 攝影家尼克·漢內斯（Nick Hannes）的《麵包與馬戲團》（Bread and Circuses）系列作品剛剛贏得瑪格南獎（Magnum Award）。在他的作品中，迪拜是全球化與資本主義的終極樂園。不過，作者沒有作任何評論。相反，記錄這些很多人陌生的生活方式的圖片詼諧而又模棱兩可。

Image copyright Nick Hannes Image caption 來自沙特的遊客們坐在冰吧中品味著熱咖啡，這是中東地區第一個零度以下的冰吧。懾於2016年1月6日。

"迪拜從上世紀60年代的一個骯髒漁村迅速轉變成今日的超級現代化大都市既吸引了眾多擁躉者，也招致了很多批評聲"，漢內斯說。他的很多照片都會帶給人雙重感受，輕輕地觸碰它的表面，你會得到一種不同的視角。

Image copyright Nick Hannes Image caption 阿聯酋的男孩們在City Walk 購物中心的遊戲娛樂中心Hub Zero玩台球。攝於2017年1月5日。

"迪拜90%的居民是外國人"，漢內斯告訴BBC文化頻道，"在這些極其多樣化的群體中，我決定把目光主要聚焦在中上階層，那些比較富裕的群體。我去這個群體成員娛樂的場所：夜總會、海灘、主題公園、賓館、購物中心。"迪拜有各種各樣仿製全球地標的人造沙灘和建築，因此，它自身就可以被看作是富人的主題公園。不過，漢內斯的眼中不只有超跑和時裝。

Image copyright Nick Hannes Image caption 地球村（Global Village），一個購物娛樂公園，有代表75個國家的32個場館。攝於2017年1月7日。

"迪拜系列的一個重要靈感來源是比利時作家列文.德.考特（Lieven De Cauter）的《膠囊文明》（The Capsular Civilisation），該書為作品提供了一個理論框架"他說，"考特想像了一個極度二元化的社會，第一個社會是由諸多相互隔離的島嶼（膠囊）組成的群島，生活在其中很幸福。第二個社會由所有其餘地方組成，那是混亂與貧窮的海洋。"

他從自己最新作品中看到了迥然不同事物的並行存在。"迪拜的城市化進程與考特描繪的膠囊化現象極其相似。從地方層面來說是外僑與外來工人之間的隔離，從全球層面來說，阿拉伯聯合酋長國也可以被視為一個巨大的膠囊—動蕩不安的中東地區安全的天堂。"

Image copyright Nick Hannes Image caption 迪拜的一條沙漠公路。攝於2016年9月20日。

不過，他仍然迫切的指出：他的照片不堅持任何限定性的觀點。"我不具備對真相的壟斷權，因此，給出某種答案不是我的本意。我寧願提出問題，如可持續性、不平等、社會經濟化、本真與貪婪。我希望這些能引發人們自我反思。"

Image copyright Nick Hannes Image caption 位於世界最大人造島嶼上的費爾蒙特棕櫚賓館的盈月瑜伽（Full Moon Yoga）被塑造成了一株棕櫚樹的形狀。攝於2016年9月17日。

他的很多照片看起來像是奇怪的舞台造型，主題隱沒於某種遐想之中。"這些地方之中有很多看起來是那麼的超越現實，似夢如幻，似乎一切都發生在一個平行的世界之中，人人都很幸福。然而，當你走近去看，我的作品中有諸多曖昧不明之處。"

漢內斯2016年和2017年造訪了迪拜。"隨著我習慣了這個新環境，我發現，這兒的日常生活相當因循可期。可做的事很多，從滑冰到沙漠旅行，但是，對城市的現代區域，我已經不再有衝動和驚奇，我更喜歡在迪拜的歷史中心德伊勒（Deira）漫步。那兒聚集的大多是數亞洲裔和非洲裔群體。"

Image copyright Nick Hannes Image caption 人造藍海島（Bluewaters Island）上的Eid al-Adha煙火。攝於2016年9月14日。

受靈感啟發，他在完成一個前期項目後決定將迪拜記錄下來。"在撰寫我的最新作品《地中海—人類的延續》（Mediterranean: The Continuity of Man）過程中，我開始對人造城市發展及其對社會的影響產生了興趣。"漢內斯說。他開始關注旅遊與環境保護之間的衝突問題。"在我的下一個項目中，我打算進一步深入探究這個問題，在好奇心的驅使下，我來到了迪拜，它是過度城市化與市場驅動城市發展的典型。"

Image copyright Nick Hannes Image caption 拉曼加戴爾馬爾梅納，西班牙（ La Manga del Mar Menor）。

他的地中海系列照片中有很多都展示著一種強烈的對比，他賦予那些主題比較陰暗的照片些許明亮艷麗的色彩。"幽默是吸引人注意力的強大工具，"漢斯說，"真正的幽默能給人驚喜並吸引人走的更近、停留更久。我在照片中採用了幽默和諷刺，不過，我也努力展示更多。我的照片不只是視覺笑料，更多的是對我們對自己所生活的世界所做的一切質疑。"

Image copyright Nick Hannes Image caption 加油站婚禮，希臘里約（地中海系列第16幅）。

這張照片是漢內斯2012年拍攝的，是他的地中海系列作品之一。"加油站的主人那天結婚，他決定在自己的工作場所舉行婚禮，而不是租宴會廳或賓館，"他說，"這張照片通過另外一種方法展示了希臘的經濟危機，而不是我們經常看到的那老一套（乞丐、分發食物、雅典暴亂等等）。我碰巧在那兒，我就一整晚和他們呆在一起。這是我參加過的婚禮中最棒、最感人的。"

Image copyright Nick Hannes Image caption 布列斯特（Brest），白俄羅斯，2008年（紅色之旅系列第58幅）。

看起來像是韋斯·安德森（Wes Anderson）影片系列的一個場景，這張照片拍攝於2008年，是在長達一年的旅行穿越前蘇聯期間所拍。"這座雕塑是'英雄城堡'紀念館的一部分，"漢納斯說。"年輕人（蘇聯解體後很長一段時間才出生的）正在用純蘇聯傳統和服飾演練永恆烈焰前的換崗。"他眼光敏銳，以近乎完美的構圖抓拍了這張照片。照片在娛樂觀眾的同時讓人沉思。"作為一名學生，我深受亨利·卡蒂埃·布列松（Henri cartier-bresson）和老一代的黑白紀實攝影師的影響。他的遺產（決定性瞬間，良好的構圖平衡）仍然影響著我的攝影。就構圖與運用幽默而言，我也非常喜歡電影製作人雅克·塔蒂（Jacques Tati)。

Image copyright Nick Hannes Image caption 聖安東尼慶典，Ingooigem。攝於2010年1月17日（傳統系列，第10幅）。

漢內斯的作品中，幽默是為了某種更深層面更深奧的東西。這張為一本介紹比利時傳統的書而於2010年拍攝的照片就是這樣。"聖安東尼是養豬農戶的守護神，"他解釋說，豬肉在出售之前先向眾人展示。"人們第一眼會笑，但接下來會意識到他們所看到的東西實際上並不可笑，這會讓人感到困惑。困惑是個好東西。比較起給出答案來，我更喜歡提出問題。"

請訪問BBC Culture閲讀英文原文。