設計師的家是什麼樣子？

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個人宣言

室內設計師邁爾斯·雷德（Miles Redd）對「Rizzoli」出版的《造房子：設計師在家裏》（Making House: Designers at Home）一書的作者多米尼克·布拉德伯裏（Dominic Bradbury）說，他在曼哈頓的市區住宅反映了他的個人偏好。"我的確喜歡一定的飽和感。這套房子的陳設雜而不亂，兼容並蓄，妙趣橫生，擺放隨意，涉獵廣泛，而且非常個人化。"各種風格混搭的家具和牆上很多的藝術作品讓雷德的家透露出濃厚的極多主義風格。

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鏡子，鏡子

"30多歲對我來說是一段非常重要的時期。"邁爾斯·雷德在《造房子》裏說，"我小時候看的很多老電影裏面都有塞德里克·吉本斯（Cedric Gibbons）設計的壯觀場景。"雷德在曼哈頓家中那個滿是鏡子的浴室裏採用裝飾派藝術（Art Deco）的裝修風格，這是大衛·阿德勒（David Adler）於1931年設計的。

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黑白色調

奈特·柏格斯（Nate Berkus）和耶利米·布倫特（Jeremiah Brent）都是室內設計師，他們合作設計了他倆在格林威治村（Greenwich Village）的頂樓公寓，那套房子的歷史可以追溯到1918年。這套房子的浴室採用黑白圖形主題，還使用了有紋理的觸感設計。"我們一開始的目標就是化繁為簡，尊重這套公寓的年代感，同時做一些讓人感覺新鮮、輕鬆、愉悅的東西。"

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遊戲時間

喬納森·阿德勒（Jonathan Adler）在紐約謝爾特島（Shelter Island）的家裏充滿了娛樂氛圍，例如，用鏤空的陶瓷屏風把開放式的客廳空間隔開。"我做的很多事情都有懷舊感。"阿德勒對多米尼克·布拉德伯裏說，"儘管我試圖通過現代的眼光來做各種東西，但還是對五、六十年代的現代主義情有獨鍾。"

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加州夢

凱利·威爾斯特勒（Kelly Wearstler）在加州馬里布（Malibu）的海灘別墅擁有無敵海景，她還設計了很多色彩和材質來反映海洋的自然美。這棟別墅是這位設計師的個人聖壇。"我一直都知道自己喜歡靠近水。"她說，"這太神奇了。"

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整潔而安詳

設計師喬治·雅布（George Yabu）和格林·普歇爾伯格（Glenn Pushelberg）的房子可以追溯到20世紀40年代。"我們喜歡自然的感覺。"雅布在《造房子》一書中說道，"我們喜歡整潔而且有建築感的框架，還要跟背景相稱，但也要具備真實的紋理和光澤。"

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