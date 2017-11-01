圖輯：八座酷炫的人行橋

Image copyright Carole Gieseke

最早的人行橋是其貌不揚的單拱橋結構。而現在的人行橋則擁有複雜的移動部件、不規則的形狀和縱橫交錯的步道：其中有一座甚至曾經淹沒在水渠之下。2015年，倫敦市政府舉辦了一場橫跨泰晤士河的人行橋設計比賽，來自世界各地的建築事務所發來74份應徵方案，這些匿名設計方案包括螺旋形步道、不規則方格和瀑布形設計。這是自托馬斯·希瑟威克（Thomas Heatherwick）設計的長滿樹木和草坪的"花園橋"（Garden Bridge）方案於2014年12月獲批以來，倫敦舉辦的第二次人行橋設計比賽。

以下是八座21世紀最炫酷的橋：

倫敦滾動橋（Rolling Bridge）

Image copyright Alamy

位於倫敦帕丁頓盆地（Paddington Basin）的滾動橋是由托馬斯·希瑟威克在2004年設計，希瑟威克同時也重新設計了倫敦標誌性的雙層巴士。在一系列液壓油缸作用下，橋樑結構可以翻捲起來，從而使船隻通過。希瑟威克事務所稱，"設計要點在於讓結構變換成為這座橋最與眾不同的特色。活動橋的一般設計方式是樹起一個剛性構件，讓它遠離水面。滾動橋則通過緩慢而平穩的捲曲動作使一座看起來與普通橋樑無異的橋蜷成一座河道岸上的圓形雕塑。"

新加坡亨德申波浪橋（Henderson Waves）

Image copyright Alamy

這座新加坡最高的人行橋用來連接新加坡島南部的兩座公園。由倫敦IJP公司和新加坡RSP建築規劃工程事務所聯合設計，並於2008年落成。這座274米長的波浪形人行橋由7組弧形鋼肋作為結構件，同時為設置座椅提供了凹形空間。

高架路徑橋（High Trestle Trail Bridge）

Image copyright Carole Gieseke

這座橋曾經是艾奧瓦州（Iowa）得梅因河（Des Moines）上的聯合太平洋鐵路橋，後於2011年改建並成為一條40公里長的戶外路徑的一部分。這座橋長800米，高40米，採用混凝土橋墩。當原有鐵路橋橋面拆除後，它得到了"艾奧瓦巨石陣"的雅號。David Dahlquist事務所沿橋長方向設置了41隻鋼框架以模擬礦井景觀，從而體現該地區採礦業的歷史。

陝西商州嶺子底便民橋

Image copyright Rural Urban Framework/Joshua Bolchover and John Li

建築師喬舒亞·伯克弗（Joshua Bolchover）與林君翰在城鄉結合部免費設計這座橋樑的目的在於解決中國大型基礎設施項目引發的社會問題。陝南地區修建一條高速路過程中，拆除了成百上千座小型橋樑。嶺子底便民橋與2012年落成，為嶺子底村的往來交通提供了很大方便。這座雙層小橋連接了河岸的不同高度，便於人們從事釣魚、游泳和洗衣等活動，村民們沿橋過河後可以抵達農田。"儘管這座橋規模很小，但對當地農村經濟而言卻十分重要，"建築師表示。"它鼓勵村民們在經濟上實現自給自足，而不是依賴於在城鎮工廠打工的年輕人寄錢回來。"

荷蘭摩西橋（Moses Bridge）

Image copyright RO&AD

荷蘭RO&AD建築師事務所是研究護城河的專家。他們在荷蘭南部一座18世紀古堡旁設計了一座浮橋——由水下充滿空氣的浮管提供浮力，並將這座浮橋命名為摩西橋。浮橋由防水木材製作，其邊緣與護城河水面近乎平齊，將行人與河水分開。從遠處看，這座浮橋在遠處很難發現，只有從高處才能看到一條壕溝，堪稱是光學幻覺絶佳之作。即便在水位上升的情況下，行人也不會濕水：洪水來襲時，一台水泵會把溢入的水排掉。

倫敦扇橋（Fan Bridge）

Image copyright Alamy

倫敦帕丁頓盆地近年又出現了一座造型新穎的移動橋。2014年，在希瑟威克的滾動橋落成10年後，這座新橋對公眾開放。新橋採用懸挑設計，像一面扇子一樣跨越河道。扇橋由液壓千斤頂驅動，與其說是一座橋樑，倒更像一座巨型可移動雕塑。Knight建築師事務所贏得競標後，與結構工程事務所AKT II聯合設計了這座橋樑：他們表示這座"美觀而高效的新橋達到了高度的藝術和科學水凖。"

荷蘭銀河橋（Melkwegbridge）

Image copyright NEXT Architects

於2012年在荷蘭皮爾默倫德（Purmerend）的運河上落成的銀河橋實際上由兩座橋組成。其中一座高橋為高出水面12米的拱橋。行人在橋頂可遠眺新老城區，船隻可從橋下穿過。另一座矮橋的坡度平緩，可供輪椅和自行車通行。矮橋為活動橋設計，可在船隻抵達時開啟供船隻通行。設計者NEXT建築師事務所（該事務所同時設計了中國龍王港景觀橋）表示："這座橋不僅為人們提供了最便捷的通行路線，它本身也構成了一個景點。"

巴黎波伏娃步行橋（Simone de Beauvoir）

Image copyright David Boueau

奧地利建築師迪特馬爾·菲赫廷格爾（DietmarFeichtinger）有豐富的橋樑設計經驗。他設計了里昂羅納河大橋、通往聖米歇爾山的堤道和哥本哈根Y形蝴蝶橋。巴黎波伏娃步行橋落成於2006年，行人走上這座橋可以跨越塞納河以及與塞納河平行的繁忙道路。五條走道與不同高程的河岸以及一座公園連接，步行橋中央部位有避雨棚。

請訪問 BBC Culture 閲讀 英文原文。