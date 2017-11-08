魔幻新展：啟發哈利·波特靈感的真實物品

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如果你小時候，甚至長大以後，都非常癡迷於"阿瓦達魔咒"（Avada Kedavras）和"活點地圖"（Marauder's Maps）這類魔幻世界，那你一定不要錯過大英圖書館（British Library）新推出的一個展覽"哈利·波特：魔幻的歷史"（Harry Potter: A History of Magic）。參觀了這個展覽的BBC記者，挑選出5個啟發作家JK·羅琳（JK Rowling）創造了她的少年魔法師哈利·波特系列的最神奇魔幻物件。

鳳凰

Image copyright British Library Image caption 13世紀的一本動物寓言集中，一隻鳳凰從灰燼中升起（圖片來源： British Library ）

在哈利·波特的世界裏頻頻出現獨角獸、龍和半人馬的形像。雖然這些神奇的動物並不是羅琳發明創造出來的，但這位女作家肯定賦予了這些古老的神話動物新的生命。在哈利·波特系列小說的第二集《哈利·波特與密室》（The Chamber of Secrets）中，羅琳重新塑造了希臘神話裏的鳳凰：一隻像天鵝一般大小的紅鳥，金色鳥喙和利爪，當"燃燒日"到來之前，它看上去就像被拔去一半羽毛的聖誕火雞。它在大火中被毀滅，又從灰燼中重生。

羅琳筆下的鳳凰不同之處在於，它的羽毛可以當作魔法師魔杖的一部分，例如哈利和伏地魔（ Lord Voldemort ）的魔杖。鳳凰的眼淚能癒合傷口，就像鄧布利多教授（Professor Dumbledore）的寵物鳳凰福克斯（Fawkes），第二集中當哈利被蛇怪（Basilisk）弄傷之後，福克斯用眼淚癒合。雖然鳳凰極難成為馴養寵物，但一旦成為寵物便一生忠於主人。當鄧布利多教授最後被殺之後，福克斯吟唱了一首"鳳凰輓歌"，令人心碎。

這本13世紀的書顯示了一隻從灰燼中升起的鳳凰，證明了早在羅琳之前，人們就已經對這種神鳥產生了無限美好的想像力。

牛黃石

Image copyright The Board of the Trustees of the Science Museum, L Image caption 牛黃這個詞來自波斯語 pād-zahr, 意思是"解藥"（圖片來源: The Board of the Trustees of the Science Museum, London ）

哈利在第一學年的藥劑課上學到了有關牛黃這個不起眼的藥物的重要知識，斯內普教授（Professor Snape）說："牛黃是從山羊胃裏取出的一枚結石，它有很大的解毒效用。"的確，在《混血王子》（Half-Blood Prince）一書中，當哈利·波特的好朋友羅恩·韋斯萊（Ronald Weasley）因櫟木催熟的蜂蜜酒中毒之後，正是牛黃救了他的命。

牛黃這個詞來自波斯語 pād-zahr, 意思是"解藥"。牛黃是牛羊等動物體內的結石，在西方，早在摩爾人佔領西班牙期間人們就相信它有解毒功效。它的貴重程度取決於牛黃表面的那層金黃衣的品質。

尼古拉·勒梅的墓碑

Image copyright Paris, Musée de Cluny – Musee National du Moyen Ag Image caption 尼古拉·勒梅的墓碑（圖片來源： Paris, Musée de Cluny - Musee National du Moyen Age）

尼古拉·勒梅（Nicolas Flamel）是哈利·波特系列第一集《魔法石》（The Philosopher's Stone）中的偉大巫師，他因製造了長生不老的魔法石而活了665年，他的妻子佩雷納爾（Perenelle）則長壽至668歲，兩夫婦平靜地生活在英國德文郡。直到最後魔法石被毀，他們兩人才去世。

實際上，歷史上確有尼古拉·勒梅這個人物，這裏顯示的是他的墓碑。他是中世紀一位法國煉金術師，他死後比生前更為有名，被視為歐洲煉金術的鼻祖，也成為羅琳筆下的製造出長生不老魔法石的偉大巫師。

大英圖書館這個新展的策展人之一艾裏克斯·洛克（Alex Lock）說："如果你在網上一直搜索下去，你會發現，很多人相信這位巫師仍然活在世上，在印度某地生活著。"

曼德拉草

Image copyright British Library Board Image caption 在 Giovanni Cadamosto 關於草藥的書中，人們用狗來拔出曼德拉草（圖片來源： British Library Board）

哈利和他的同學們在第二學年的草藥課上首次認識了曼德拉草（mandrakes），一種茄科植物。它的根有使昏迷的人恢復意識的功效，被用作強效恢復劑。但這些被視為具有魔力的根狀植物也很危險，一旦成熟會發出尖叫，可致命。所以魔法學校的學生們都在曼德拉草幼苗期間研究它。

古時候，曼德拉草根就在民間傳說中不斷出現，很重要的一點是它的根部有時看上去形狀像人類體型。人們經常用繩子牽著狗來拔出曼德拉草根，因為他們害怕草根會發出可怖的叫聲。正如這本植物圖譜上解釋的，曼德拉草具有藥用價值並充滿神秘色彩。這種植物可致人迷幻和麻醉也廣為人知。

水晶球

Image copyright Museum of Witchcraft, Boscastle Image caption 一個小巧的黑色水晶球，曾經被一位英國巫師"Smelly Nelly"所用（圖片來源： Museum of Witchcraft, Boscastle）

哈利·波特從來不那麼喜歡水晶球，他在第三學年西爾比·特裏勞妮老師（Professor Sybill Trelawney）的占卜課時接觸到水晶球。在占卜課上，魔法學員們學習如何占卜未來，但哈利和羅恩所看到的只是一團團白色的漩渦。在《鳳凰社》（The Order of the Phoenix）一集中，哈利在占卜課上又沮喪地失敗了。

在大英圖書館的展覽上，不僅有哈利·波特式的水晶球，還有一個相當離奇的水晶球實物，這個深色的小球是一位英國女巫師Smelly Nelly用過的，占卜時她總是渾身噴上香水，她認為這更容易吸引魂靈來幫助她做出正確的占卜。一位60年代的觀察者說："這枚黑色小水晶球的引人之處是，它是一枚月光寶石。夜間使用時它的表面反射月光，然後巫師注視著月亮的反光而讀出其中的信息，做出占卜。"

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