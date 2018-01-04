帶著和服走向未來的設計師

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"kimono"這個詞的本意「著物」（用來穿的東西）。但今天，它卻會令人立刻想到日本的和服，這也是亞洲時尚的標誌，更是日本的符號，對整個世界形成了經久不衰的吸引力。

和服的歷史可以追溯到日本的平安時代（公元794-1192年），直到1603至1868年的江戶時代才獲得人們的認可。由於很多武士都身穿和服，製作者也大幅改進了和服的工藝，甚至使之成為了一種藝術品。隨著和服價值越來越高，它作為藝術品（而不僅僅是服裝）的收藏意義越來越大，很多家庭都將其保存下來，甚至當做傳家寶世代相傳。

Image copyright Getty Images Image caption 日本和服在江戶時代的價值越來越高，很多家庭都把它當做傳家寶世代相傳（圖片來源：Getty Images）

這並不表示當今的人們對和服的喜愛完全源自歷史。事實上，和服已經重新回歸時尚的本源。

東山再起

在2017年5月的戛納電影節開幕典禮上，就能看出這一現象。和服當時在戛納著名的紅毯秀上實現了東山再起。大約就在同一時間，路易·威登的Cruise 2018大秀則在和服的故鄉京都舉行。

Image copyright Getty Images Image caption 在《Vogue》的一幅插畫中，有一個身穿黃色和服的女性坐在牀邊，旁邊還坐著一個孩子（圖片來源：Georges Lepape/Conde Nast/Getty Images）

漫步在日本前首都那浪漫的木製小道上——與路易·威登讓模特們戴著歌舞伎面具展示配飾時的木製T台相似——遊客們便可看到身穿和服的藝妓們。

"自通過19世紀末的日本主義運動介紹給西方之後，和服之美便令美國人和歐洲人為之著迷。"日本頂尖時尚策展人深井晃子（Akiko Fukai）說。她之前的展覽曾經進行過全球巡展，包括在倫敦巴比肯（Barbican）舉行的地標秀Future Beauty，而且還關注了一批日本前衛設計師的影響力，例如三宅一生（Issey Miyake）、山本耀司（Yohji Yamamoto）和川久保玲（Rei Kawakubo）。

Image copyright A.guery Image caption 法國品牌A.guery是眾多對日本設計進行有趣解讀的現代品牌之一（圖片來源：A.guery）

深井晃子著名的身份是擔任京都服飾文化研究財團（Kyoto Costume Institute）的負責人長達數十年之久，那是日本領先的時裝博物館。京都服飾文化研究財團專門從事西方時尚設計，反映了西方的穿著方式，而非傳統的日本服飾，這是第二次世界大戰以後在日本流行起來的一種潮流。但深井晃子曾經不遺餘力地在這兩種時裝風格之間建立聯繫。

她目前的關注重點是經典和服的更新趨勢。日本本土和海外的許多機構，都通過現代思維對這種傳統服裝進行了修改。

持久的魅力

近代史上，人們對和服風格的服飾最明顯的興趣提升發生在20世紀20年代。當時，伊爾莎·斯奇培爾莉（Elsa Schiaparelli）和薇歐奈（Vionnet）把和服風格的懸垂線引入了現代服裝。在她們的努力下，當今的T台和街頭都可以看到和服那豪華而流暢的線條。

"真正有趣的是外國設計師用全新的眼光看待和重新構思和服或和服面料的方式。"這位策展人說。"這並不新鮮。"她說。"20世紀20年代的巴黎時尚界經常看到，包括薇歐奈、保羅·波烈（Paul Poiret）、香奈兒、莫裏紐克斯（Molyneux）等人的作品。但最近，我發現它的影響力更大了。"

Image copyright Vionnet Image caption 薇歐奈2018春/夏時裝秀的很多服裝都以新穎的方式再現了日本的古老服飾（圖片來源：Vionnet）

例如，Christian Louboutin最近的新鞋，就使用了「Obi」（固定和服時使用的腰帶）的傳統針織面料。

"Louboutin是受到「kosode」（小袖）的啟發，這是19世紀的一種典型的和服。" 京都服裝學院策展人瑞·尼伊（Rie Nii）說，"這是那個時代的女性武士和跟侍的典型和服。"

設計師伯特蘭·古永（Bertrand Guyon）為Schiaparelli 2017春/夏高級女裝秀設計了一套和服。那件衣服用花瓣形的透明絲紗製成，還裝飾了條形真絲斜紋綢。該公司創始人伊爾莎·斯奇培爾莉經常在家裏穿和服。

瑞·尼伊表示，其他海外設計師也在關注日本，其中就包括艾麗斯·範·赫本（Iris Van Herpen），她從日本獲得了2016秋/冬時裝秀的靈感。最值得注意的是一件扎染裙子。這件服裝受到了日本扎染藝術的影響，在巴黎的一間教堂內展出。

Image copyright Mihara Yasuhiro Image caption 三原康裕的時裝秀在和服中融入了現代美學（圖片來源：Mihara Yasuhiro）

斯泰拉·簡（Stella Jean）以Bignata的塊印刷藝術為靈感，為2016春/夏時裝秀創作了一些設計。而在2016 Thom Browne春/夏男裝秀上，一群藝伎出現在茶館裏，還有一些裝飾性的稻草人穿著和服參加那場以日本為主題的活動。

貼近家居

日本的設計師也在重新思考和服。幾年前，京都歷史最悠久的和服老鋪千總（Chiso）開了一間頂尖和服店，幫助消費者製作自己的現代和服。按照千總的常規標凖，這是一家真正的"快時尚"店——他們曾經花了10年時間，與當地的染工房高橋德（Takahashi Toku）一起為一款設計完善色彩。

這家店很新穎，消費者可以直接走進這間高檔和服店，然後訂購自己需要的服裝，而不必單獨定制。與之競爭的細尾和服店（Hooso）的歷史可以追溯到17世紀，他們目前也在製作現代和服。他們曾經與路易·威登的尼古拉·蓋斯奇埃爾（Nicolas Ghesquière）合作過室內設計面料，還與設計師三原康裕（Mihara Yasuhiro）共同設計過男裝。

Image copyright Wasoukan Image caption 和想館是倫敦第一家和服精品店和抹茶咖啡廳，這裏的服裝靈感都來自傳統和服的樣式（圖片來源：Wasoukan）

千總開這家店是為了響應一段時間以來，和服日益受到人們歡迎的趨勢。不光是厭倦了時尚街頭服飾的日本年輕人，還包括很多遊客和頂尖的全球時尚創意人士。

"這股趨勢的推動者是以前並不了解和服的年輕人，甚至還有來到日本旅遊的遊客。"深井晃子說。

西方設計師最近的很多時裝展也都採用了和服元素。包括日本設計師三原康裕的2018春/夏時裝秀。這位男裝設計師經常與細尾和服店合作，他為2018春/夏時裝展設計了拼接式和服。英國品牌Marchesa也在2018春/夏時裝秀上借鑒了和服的Obi腰帶和袖子，Visvim則把第二次世界大戰的夾克重新設計成了和服。

Image copyright Wasoukan Image caption 和想館出售的設計包括池田訓之的作品，他的Play Kimono系列使得這種服裝可以適合所有的輪廓和個性（圖片來源：Wasoukan）

"世界各地的很多設計師都在關注和服的面料、技術和設計，並在他們的設計作品中體現出來。"深井晃子說。

雖然最近的展覽以嶄新的視角來看待這種傳統服裝（例如2014年在紐約大都會藝術博物館舉辦的"和服：現代歷史"展覽），但深井晃子計劃通過一場展覽來探索和服與時尚之間的關係。

Image copyright Holland Street Image caption 英國品牌Holland Street把印花和服設計成了家居服的樣子，在雙縐絲綢上繪製了大膽的抽花刺繡（圖片來源：Holland Street）

"這場展覽將考慮和服從19世紀末以來，給時尚界以及相應的創作者帶來的刺激。"她說。

有很多設計師都採用了這種設計元素，包括薇歐奈和A.guery（他對日本設計展開了有趣的解讀）等年輕的法國設計師，或者倫敦諾丁山的和想館（Wasoukan）（在那裏，室內設計師池田訓之（Noriyuki Ikeda）已經努力讓這種服飾在倫敦人中流行開來）。山本耀司也與千總合作開發了一些面料，而英國品牌Holland Street還把這種樣式應用到家居服上。

Image copyright Wasoukan Image caption 設計師都在使用分層以及多樣而實用的面料，將和服樣式融入到現代時裝中（圖片來源：Wasoukan）

"隨著全球化趨勢的日益盛行，人們感知傳統文化的方式正在發生變化。"深井晃子補充道，"對日本和服的興趣日益提升便是一個例子。"

"裝飾（包括華麗的面料）現在已經成了時裝的重要主題之一，因此和服的裝飾性和豐富的面料成為了人們關注的重點。"她說。她最喜歡哪項設計對和服的解讀？"Louboutin的Obi鞋。"她說。

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