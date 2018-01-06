解構「未來系」奢華列車的設計內涵
"大多數人認為，和乘飛機相比，乘坐火車旅行只是窮人的選擇，"專注於交通領域的倫敦設計事務所普利斯特曼古德（PriestmanGoode）聯合創始人保羅·普利斯特曼（Paul Priestman）說。
儘管火車的發明時間早於速度更快、技術含量更高的噴氣客機，但是今天火車旅行的吸引力似乎要趕超飛機。一個旁證是：乘坐火車不像搭乘飛機一樣需要辦理登機手續，也往往不需要經過重重的嚴格安檢，從而縮短了旅行時間（對於短途旅客尤其如此），而且也無需大包小包地在擁擠的道路上趕往郊區機場。
人們也正給予火車設計更大的關注。在火車設計領域，美觀與舒適和便利同等重要。讓火車旅行更加舒適宜人的因素包括：更大的私密性、更奢華的材料、更美觀的標牌、精心設計的燈光、平穩安靜的乘坐感受，以及最重要的，更大的空間。"當前火車的一項最大改進方向在於給乘客提供更大空間，"普利斯特曼說。
高速鐵路為實驗性設計理念提供了用武之地。例如，普利斯特曼古德事務所正在與Hyperloop交通科技公司合作，共同開發特斯拉（Tesla）汽車公司和SpaceX航天公司創始人伊隆·馬斯克（Elon Musk）提出的超現實創意概念超級高鐵——「Hyperloop」。
在本年度倫敦設計節（London Design Festival）上發佈的Hyperloop是一種由普利斯特曼描述為"寧靜飛船"的乘員艙組成的列車。Hyperloop採用被動磁懸浮技術，以超過1,000公里的時速在一條管道中滑行，直線電機驅動其運行。"它在一個可控環境中運行，不受天氣影響，"普里斯特曼說。"傳統列車會受到不良天氣和軌道異物的影響。"
中國也在發展磁懸浮列車，例如世界速度最快的商業高速電力機車——上海磁懸浮列車。"加速很平穩，不會感覺到普通列車的晃動和震動，"普列斯特曼說。"中國在火車設計上投入很大，這是由於中國面積廣闊，同時對新技術持高度開放態度。"
移動式月台
普利斯特曼古德事務所提出了移動月台概念。"需要在高速列車不停車的情況下，讓移動式月台追趕列車。月台靠近列車時，列車減速，二者通過接駁系統連接起來，乘客即可上車，"普列斯特曼說。"這一技術可以使列車無縫跨越整個大陸，例如從舊金山直達紐約。"這是比航空旅行更為舒適的市中心到市中心旅行的另一個例子。
另外，高速鐵路催生了一系列設計風格大膽的鐵路車站，例如建築師聖地亞哥·卡拉特拉瓦（Santiago Calatrava）2009年設計的，影響深遠的列日-吉耶曼車站（Liège-Guillemins），成立於1980年代的交通及酒店設施設計事務所JPA創始人詹姆斯·帕克（James Park）表示。列日-吉耶曼車站擁有巨大的鋼材-玻璃屋蓋，是比利時高速鐵路網絡的標誌。很多別具風格的車站應運而生，例如扎哈·哈迪德事務所（Zaha Hadid Architects）設計，位於那不勒斯（Naples）郊區，最近剛投入使用的拿坡裏阿夫拉戈拉車站（Napoli Afrogola）， 這是一座造型獨特的蛇形建築，其可麗耐（Corian）和玻璃屋頂保證了充足的室內照明。
去年，JPA設計事務所完成了橫跨愛爾蘭的貝爾蒙德愛爾蘭豪華列車（Belmond Grand Hibernian）內部設計。該列車共有20個臥鋪艙，擁有私家浴室和兩節寬敞的餐車。寬敞的室內空間體現出老東方快車的傳統懷舊元素，但整體上仍然保持現代派設計風格。
帕克表示，"火車設計的未來創新包括：座椅靠背厚度減小，從而使膝部空間擴展10-13厘米；定向聲波娛樂系統，讓你的雙耳在有效範圍內時可以不用戴耳機；還有根據人體形狀調整坐墊的智能座椅。"
在歐洲，普利斯特曼古德事務所還為奧地利聯邦鐵路（ÖBB）設計火車內部空間。名為"Nightjet"的夜行列車提供四人臥艙，裏面有兩個雙人臥鋪，以及私人衛生間。為了確保乘客舒適，設計師考慮到了最小的細節；例如，車廂入口處設有坡道，從而方便旅客拖拉行李上車。
公共交通行業也高度重視設計。對於耗資148億英鎊的倫敦橫貫鐵路（Crossrail）（投入運營後將被正式命名為伊麗莎白線），充分利用車內空間是一個考慮要點。"個人空間是我們設計過程中的一個關鍵因素，"倫敦交通局設計主管喬·亨特（Jon Hunter）表示。"我們引進了超大尺寸的雙扶手設計，所以乘客不需要爭搶坐椅扶手空間。"
伊麗莎白線的空間利用創意還包括：車廂間無門設計，可讓乘客更快速方便地上下車的雙門式車廂。車站、過道和其他空間將採用噴射混凝土曲線設計，從而產生更為舒適流暢的空間流動感。
與此同時，每個車站的個性化設計也體現了其獨特背景。例如Tottenham Court Road車站靠近蘇豪區（Soho）的售票廳採用暗色調，體現那裏的夜生活風情，而其東側售票廳則採用白色調，作為對1960年代倫敦地標建築「中心點」（Centre Point）的未來主義美學風格致敬。
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