解構「未來系」奢華列車的設計內涵

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"大多數人認為，和乘飛機相比，乘坐火車旅行只是窮人的選擇，"專注於交通領域的倫敦設計事務所普利斯特曼古德（PriestmanGoode）聯合創始人保羅·普利斯特曼（Paul Priestman）說。

儘管火車的發明時間早於速度更快、技術含量更高的噴氣客機，但是今天火車旅行的吸引力似乎要趕超飛機。一個旁證是：乘坐火車不像搭乘飛機一樣需要辦理登機手續，也往往不需要經過重重的嚴格安檢，從而縮短了旅行時間（對於短途旅客尤其如此），而且也無需大包小包地在擁擠的道路上趕往郊區機場。

Image copyright Getty Images Image caption 號稱超級高鐵的Hyperloop採用被動式磁懸浮技術"Maglev"，可懸浮在管道內的軌道上空高速滑行（圖片來源: Getty Images）

人們也正給予火車設計更大的關注。在火車設計領域，美觀與舒適和便利同等重要。讓火車旅行更加舒適宜人的因素包括：更大的私密性、更奢華的材料、更美觀的標牌、精心設計的燈光、平穩安靜的乘坐感受，以及最重要的，更大的空間。"當前火車的一項最大改進方向在於給乘客提供更大空間，"普利斯特曼說。

高速鐵路為實驗性設計理念提供了用武之地。例如，普利斯特曼古德事務所正在與Hyperloop交通科技公司合作，共同開發特斯拉（Tesla）汽車公司和SpaceX航天公司創始人伊隆·馬斯克（Elon Musk）提出的超現實創意概念超級高鐵——「Hyperloop」。

在本年度倫敦設計節（London Design Festival）上發佈的Hyperloop是一種由普利斯特曼描述為"寧靜飛船"的乘員艙組成的列車。Hyperloop採用被動磁懸浮技術，以超過1,000公里的時速在一條管道中滑行，直線電機驅動其運行。"它在一個可控環境中運行，不受天氣影響，"普里斯特曼說。"傳統列車會受到不良天氣和軌道異物的影響。"

Image copyright JPA Design Image caption 貫穿愛爾蘭的貝爾蒙德愛爾蘭豪華列車提供舒適寬敞的臥鋪車廂（圖片來源: JPA Design）

中國也在發展磁懸浮列車，例如世界速度最快的商業高速電力機車——上海磁懸浮列車。"加速很平穩，不會感覺到普通列車的晃動和震動，"普列斯特曼說。"中國在火車設計上投入很大，這是由於中國面積廣闊，同時對新技術持高度開放態度。"

移動式月台

普利斯特曼古德事務所提出了移動月台概念。"需要在高速列車不停車的情況下，讓移動式月台追趕列車。月台靠近列車時，列車減速，二者通過接駁系統連接起來，乘客即可上車，"普列斯特曼說。"這一技術可以使列車無縫跨越整個大陸，例如從舊金山直達紐約。"這是比航空旅行更為舒適的市中心到市中心旅行的另一個例子。

Image copyright Getty Images Image caption 建築師聖地亞哥·卡拉特拉瓦設計的列日-吉耶曼車站採用大膽的現代派設計風格（圖片來源: Getty Images）

另外，高速鐵路催生了一系列設計風格大膽的鐵路車站，例如建築師聖地亞哥·卡拉特拉瓦（Santiago Calatrava）2009年設計的，影響深遠的列日-吉耶曼車站（Liège-Guillemins），成立於1980年代的交通及酒店設施設計事務所JPA創始人詹姆斯·帕克（James Park）表示。列日-吉耶曼車站擁有巨大的鋼材-玻璃屋蓋，是比利時高速鐵路網絡的標誌。很多別具風格的車站應運而生，例如扎哈·哈迪德事務所（Zaha Hadid Architects）設計，位於那不勒斯（Naples）郊區，最近剛投入使用的拿坡裏阿夫拉戈拉車站（Napoli Afrogola）， 這是一座造型獨特的蛇形建築，其可麗耐（Corian）和玻璃屋頂保證了充足的室內照明。

Image copyright JPA Design Image caption 貝爾蒙德愛爾蘭豪華列車的內部設計採用了老東方快車的傳統懷舊元素，但整體上仍然保持現代派設計風格（圖片來源: JPA Design）

去年，JPA設計事務所完成了橫跨愛爾蘭的貝爾蒙德愛爾蘭豪華列車（Belmond Grand Hibernian）內部設計。該列車共有20個臥鋪艙，擁有私家浴室和兩節寬敞的餐車。寬敞的室內空間體現出老東方快車的傳統懷舊元素，但整體上仍然保持現代派設計風格。

Image copyright JPA Design Image caption 貝爾蒙德愛爾蘭豪華列車的設計師把傳統和現代元素有機地結合在了一起（圖片來源: JPA Design）

帕克表示，"火車設計的未來創新包括：座椅靠背厚度減小，從而使膝部空間擴展10-13厘米；定向聲波娛樂系統，讓你的雙耳在有效範圍內時可以不用戴耳機；還有根據人體形狀調整坐墊的智能座椅。"

在歐洲，普利斯特曼古德事務所還為奧地利聯邦鐵路（ÖBB）設計火車內部空間。名為"Nightjet"的夜行列車提供四人臥艙，裏面有兩個雙人臥鋪，以及私人衛生間。為了確保乘客舒適，設計師考慮到了最小的細節；例如，車廂入口處設有坡道，從而方便旅客拖拉行李上車。

Image copyright Alamy Image caption 扎哈·哈迪德建築事務所設計的拿坡裏阿夫拉戈拉車站具有蛇形彎曲結構，採光良好，有四條城際高鐵線路通過（圖片來源: Alamy）

公共交通行業也高度重視設計。對於耗資148億英鎊的倫敦橫貫鐵路（Crossrail）（投入運營後將被正式命名為伊麗莎白線），充分利用車內空間是一個考慮要點。"個人空間是我們設計過程中的一個關鍵因素，"倫敦交通局設計主管喬·亨特（Jon Hunter）表示。"我們引進了超大尺寸的雙扶手設計，所以乘客不需要爭搶坐椅扶手空間。"

伊麗莎白線的空間利用創意還包括：車廂間無門設計，可讓乘客更快速方便地上下車的雙門式車廂。車站、過道和其他空間將採用噴射混凝土曲線設計，從而產生更為舒適流暢的空間流動感。

Image copyright Crossrail Image caption 位於倫敦金絲雀碼頭（Canary Wharf）橫貫鐵路車站上方的時尚屋頂公共花園（圖片來源: Crossrail）

與此同時，每個車站的個性化設計也體現了其獨特背景。例如Tottenham Court Road車站靠近蘇豪區（Soho）的售票廳採用暗色調，體現那裏的夜生活風情，而其東側售票廳則採用白色調，作為對1960年代倫敦地標建築「中心點」（Centre Point）的未來主義美學風格致敬。

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