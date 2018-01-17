微型住宅：革命性創新設計大潮

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想像一下住在這樣的一個家，按下一個按鈕，你的牀會從天花板上放下來，餐桌會從地板裏伸出來，而投影屏幕則會從天花板上展開。

這就是"YO! Home"的設計。420平方英尺（39平方米）的一居室公寓，利用隱藏的空間和變化的視角，可以轉換為四種不同的房間布局。

西蒙·伍德羅夫（Simon Woodroffe）就是"YO! Sushi"和膠囊酒店品牌"YOTEL"背後的智囊，他的靈感來自劇院。在那裏，機械運動部件幾秒鐘內就能創造出一個完整的世界。伍德羅夫激動地表示，"我們正在以不同的方式研究不同的生活方式"，在自己泰晤士河上的船屋，提供源源不斷的設計方案。到2050年，全球城市人口還將增加25億，屆時，全球人口的66%都將是城市人口。在倫敦、紐約和香港等主要全球中心，房價高企，經濟適用房供應緊張，房價也在不斷上漲。因此，建築師、設計師和開發商紛紛推進一個新的領域——微型住宅。

Image copyright Yo! Home Image caption 新型"Yo!Home"一居室公寓可以轉換成為四種不同的房間布局（圖片來源：Yo!Home）

他們想要改變我們對空間的看法，挑戰這樣一種假設，即住房面積小會犧牲生活質量。對許多人而言，火柴盒大小的家現在已成現實，他們想知道怎樣才能做才讓這個小小世界又美又實用。

《超級住宅》（Superhouse）的作者，悉尼的凱倫·麥卡尼（Karen McCartney）認為，"目前住宅的發展趨勢似乎是面積越來越小，而設計則越來越周到。房間大小並不總是人們追求的目標。建築師可以做到一些普通人無法想像的事情，改變空間的利用方式。"

東西交匯

在傳統的日式旅館裏，客房女服務員會在榻榻米地板上鋪上睡墊和被子，供客人晚上睡覺，早上再把它捲起來收納，這樣子客人能夠在同一間屋子裏上享用早餐和晚餐。"YO!Home"也是如此，我們可以汲取東方風範，將家具視為移動的部件，而不是固定的裝置。

"按下一個按鈕，等上10秒鐘（讓牀放下），這難道會比走進一個另一個房間或是爬上樓梯更麻煩嗎？這不過是適應一種不同的生活方式而已"，"YO!Home"總經理傑克·史普瑞爾（Jack Spurrier）的設計。

相比之下，在西式一居室公寓中，所有東西都在一個房間裏擠成一團，讓人很不舒服，史普瑞爾堅持道，"你到底是坐在牀上還是沙發上呢？"

一種解決方案是"墨菲牀"（Murphy bed），這是一種笨重的彈簧折疊牀，靠牆直立。但伍德羅夫想要更奢華的東西，他用巧妙的科技打造完美生活空間（"YO!Home"像汽車一樣配有一個使用手冊，每個街區都有一個專門的現場管理團隊），它吸引著他所謂的"王牌大賤諜"（Austin Powers）一般的技術迷，他們從新潮的家裝中能獲得滿足。

設計貼近生活

然而，微型住宅遠不止是最新的設計潮流。與之相關的還有一套更廣泛的工具和發展趨勢，其正在通過改造進入西方城市，為市中心地區注入活力。

保羅·哈伯德（Paul Harbard）認為，"有很多證據表明，今天在倫敦首度購買住宅的買家對體驗的興趣超出了對"東西"的興趣"。他是總部位於倫敦的微型住宅私人開發公司的創始人兼財務總監。科技正逐漸取代實物，這使得人們"摒棄那些書籍或CD等傳統上更為重要的東西"成為可能。

哈伯德將微型住宅視為一種武器，用以解決富人和窮人之間的破壞性分歧。微型住宅不會賣給收入高於某一水平的人，還對轉售進行核查，以確保人們能夠負擔。他們會在邊角地塊或者棕色地帶上建設高密度的住宅開發項目。

哈伯德認為這是一種解決方案，"它比城市不斷擴張或在綠色地帶建設的貢獻更大。"關鍵的一點是，它有助於讓當地的教師、護士和警察等重要勞動力住在市中心。

小即是美

地方政府和學術界也注意到這一點。去年，洛杉磯市長埃里克·加西蒂（Eric Garcetti）呼籲在2021年之前新建10萬所住宅，這促使加州大學洛杉磯分校的城市實驗室（CityLAB）智庫著手研究自己的後院。他們為後院屋子設計了一個原型，這是一個由塑料和鋼材組成的500平方英尺的微型住宅。它可以在院子裏豎起來，出租或供親戚使用，由此緩解住房緊張的危機。

紐約則更進一步。2012年，時任市長邁克爾·布隆伯格（Michael Bloomberg）發起了一次競賽，要求建築師在曼哈頓設計紐約前所未有的袖珍住宅單元，為此，他豁免了分區法規要求（新建建築必須至少37平米或398平方英尺）。nARCHITECTS的"我的微型紐約"（My Micro NY）在競賽中勝出。現在已經有55個預制袖珍住宅單元列入等待名單。

nARCHITECTS的聯合創始人埃里克·邦吉（Eric Bunge）表示"我們確實想要表達小戶型之美"。一種方法是採用高高的天花板和窗戶，為面積23-34平方米(247-365平方英尺)不等的住宅加強空間感和採光。另一種方法是採用設計優雅的建築，由四座又細又高的塔樓組成，它們很容易就能組成高層公寓群落。

Image copyright Ledaean Image caption nARCHITECTS的"我的微型紐約"在曼哈頓為紐約設計首批微型公寓的競賽中勝出（圖片來源：Ledaean）

另外，這種做法還有一些實際的考慮。為了使功能最大化，設計重點圍繞共享空間，鼓勵居民重新思考空間的使用方式。"我的微型紐約"是一個"社區"，包括一個健身房和一個露天平台，從這裏可以看到帝國大廈和一個電視塔。在地下室還免費為每個租戶提供儲藏室。

像"我的微型紐約"一樣，大多數微型住宅都是在工廠裏生產模塊，用卡車運輸到現場，再像樂高積木一樣組裝在一起。它比傳統的磚塊和砂漿更加可持續，預制設計可以減少運輸和組裝成本，而微型住宅由於本身尺寸小，供暖和制冷都很容易。

Image copyright nARCHITECTS Image caption 像"我的微型紐約"一樣，大多數微型住宅都是在工廠裏生產模塊，用卡車運輸到現場，再像樂高積木一樣組裝在一起（圖片來源：nARCHITECTS）

這類設計仍然面臨許多挑戰。一些實用的問題，例如通風；如何處理烹調後殘留的味道，而"YO! Home"面臨的挑戰則是，牀底從天花板降下來後，牀底還預留一個空間，確保意外被困在牀下面的人能夠爬出來。建築規劃也是一個障礙，有嚴格的法律規定一居室公寓的大小。邦吉必須在工廠內精確測量，因為"如果我們少了半英寸，公寓就會突然變得不合格。"

伍德羅夫是承認微型住宅並不適合所有人的第一人。他挖苦道，"如果你的確喜歡收藏鄉村生活或大都會生活的過期雜誌，你想把它們摞起來，你最好還是看看其他房子吧。"

不過，"YO! Home"仍在吸引世界各地人們的關注，從舊金山到赫爾辛基。下一步將是使其能夠定制；伍德羅夫預計，未來買家將能在網上訂購自己的內部裝修，從牆壁顏色到地板材料的設計，一應俱全。

他笑著說，"希望我們會像微型住宅中的可口可樂一樣受到歡迎。那個小街區裏的25套公寓會像剛出爐的蛋糕一樣搶手。"

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