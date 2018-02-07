聽古典音樂能改善你的生活嗎？

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每天欣賞一會兒古典音樂會改變你的生活嗎？或許聽起來過於冠冕堂皇了，但我的經歷給出了正面的答案。一月份常常被稱為一年中最陰鬱的月份，或許豐富多彩的音樂正是你的救星。

人類可以說是音樂物種，一直都是，永遠都會是。同時我們也喜歡交換音樂：墮入愛河的年輕人會為自己的戀人編輯浪漫樂段，或者在數碼音樂平台上分享自己最喜歡的音樂，其實很早以前我們就會通過音樂來交流思想和感情。我們的祖先在一天的狩獵之後，會圍著火堆唱出自己的故事和心聲。

音樂對我們來說仍然是生活中的基本要素。可是在緊張而繁瑣的現代生活壓力下，誰能有時間每天特意抽出一段時間來欣賞音樂？儘管科學研究顯示，人們應該關注自己的身心健康，例如經常打坐或到健身房鍛煉，但對我來說，從來沒有做過這類健身活動，從來不去健身房，愛喝加糖咖啡，總是在最後一分鐘發出年度報稅單。每年年初我都來個新年立志，但最後總是因為沒做到而沮喪不已，結果對自己越來越沒了信心，我相信很多人都跟我一樣。

Image copyright Getty Images Image caption 陰鬱的時節或許正是開始聆聽一種新音樂的好時機（圖片來源： Getty）

我發現，甚至像我這樣的人都能每天抽出幾分鐘時間戴上耳機聆聽一段音樂，而且被音樂感動。雖然童年時我曾經學過拉小提琴，後來又幹過古典音樂電台主持和音樂撰稿人等，但是音樂的神奇力量是在我經歷了若干年格外的坎坷後才體驗到的。那幾年我經歷了個人悲傷，自由職業帶來的壓力和照料蹣跚學步的幼兒，我幾乎天天生活在精疲力竭的邊緣，可是對外人還總是表現出一切安好的樣子。我嘗試了不少方法來改善這種不健康的狀況，但沒有效果。

最終，我發現了我的救贖——音樂。

我開始每天抽出一點時間欣賞音樂，成為每天必做之事。結果很快就發現自己比以前更加放鬆，不那麼緊張了。我給自己編製了一套一個月每天欣賞不同古典音樂的目錄。上了地鐵就戴上耳機，而不是被那些社交網絡牽著鼻子走，我感覺情緒更加穩定，甚至每天都期盼這段聽音樂的時刻。於是我想，如果自己能從聽音樂中獲益，那麼其他人可能也會。

古典音樂一向被視為音樂中的"陽春白雪"，是所謂的上流社會和精英音樂。其實這種觀念根本不對。因為很多古典音樂作品能夠直擊和觸動我們的心靈。這也是為什麼從電影音樂到葬禮音樂都常常選擇古典音樂的原因。我不記得有多少次了，我的朋友、親人，甚至陌生人略為羞澀地請求我為他們編輯一套古典音樂作品的目錄。

Image copyright Alamy Image caption 科學研究顯示，我們應當經常關注自己的身心健康（圖片來源： Alamy ）

音樂在我們的生活中無所不在，有人在學習或工作中會聽著音樂，有人給新生嬰兒聽音樂，有人聽著音樂入眠，有人認真選擇音樂來取悅將來的另一半，有人一邊健身一邊聽音樂，還有走路時，做園藝時，放鬆時都離不了音樂。我家附近咖啡館的店長讓我幫他編輯一套古典音樂目錄，適合下午和晚上播放。我的小侄女要求我編一個音樂目錄她可以在複習功課時聽，等等。

人們常常對我說的是，"我在一個電視／電影／廣告上聽到一段古典音樂，很喜歡，但是我完全不懂古典音樂，可我真的很喜歡，不知道該從哪裏開始……"

Image copyright Getty Images Image caption 在公共交通工具上，聽聽音樂，而不是陷入各種社交網絡，會使你情緒得到升華（圖片來源： Getty ）

從哪裏開始，這是個關鍵。正像我們社會的其他領域，科學技術的發展也對音樂發生了正反兩面都有的影響。雖然音樂發行的傳統途徑受到損害，但目前很多正規網絡音樂平台，例如 Spotify 和 Apple Music 向世界各地的音樂愛好者敞開了大門，我們能夠如此容易而輕鬆地聆聽音樂的方式十年前都難以想像。現在幾乎任何人，只要有一定的網絡連接就能進入無窮的音樂世界，這在過去是無法想像的，只有那些了解這一行業的人才有可能。

不過，一下點擊就能聆聽的音樂如大海一般浩瀚，有時會令人望而卻步。所以我決定寫一個指南性的書，不是古典音樂的歷史知識，而是我本人酷愛的一些音樂作品。其中包括不少女性作曲家的作品，同性戀等少數群體作曲家的作品，殘疾作曲家的作品，例如貝多芬，他的一些最偉大的音樂作品是在完全失聰之後創作的；還有一些業餘作曲家的作品，他們儘管不得不從事其他工作來養家糊口，但對音樂的熱愛使他們創作出一些極為珍貴的音樂作品。

我相信，偉大的音樂作品能引起人們的共鳴：音樂能使我們體驗他人的生活、在異域旅行或沉浸在另一個時代；音樂能時刻陪伴你學習和工作，融入到你的生活中。所以，不要被你是否懂得古典音樂而煩惱，不要為這是否是"合適"的音樂而猶豫，相信我，欣賞古典音樂的門檻就是你的耳朵。

Image copyright Getty Images Image caption 偉大的音樂作品能引起人們的共鳴，能使我們神思旅行，體驗不同的時空（圖片來源： Getty ）

你可以在通勤時，在漫步時，在廚房忙碌時聆聽音樂，或者在小酌時，在瀏覽郵件時，無所事事時聆聽音樂。我相信，在生活中音樂可以無所不在，音樂會是你最好的伴侶。

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