出自名家設計的摩洛哥花園

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馬若雷勒花園（Jardin Majorelle）位於摩洛哥的馬拉喀什（Marrakech），在這裏你可以看到柏柏爾博物館（Berber Museum）和伊斯蘭藝術博物館（IslamicArt Museum），碧藍色的牆壁和生機勃勃的綠色仙人掌交相輝映，後者就像圖騰柱一樣高高聳立，呈現一派令人震撼的景象。

它是法國藝術家雅克·馬若雷勒（Jacques Majorelle）所完成的最複雜、最宏大的作品，也是摩洛哥最受遊客歡迎的景點之一，是歷史悠久的設計遺產。20世紀80年代，在馬若雷勒去世很久後，伊夫·聖洛朗（Yves Saint Laurent）與合作伙伴皮埃爾·貝爾傑（Pierre Bergé）攜手拯救花園。去年，伊夫·聖洛朗博物館（Musée Yves Saint Laurent Marrakech）在花園附近落成，可惜貝爾傑等不到開幕，去年9月就去世了，而2008年離世的聖洛朗的骨灰就被撒在花園裏。

Image copyright Alamy Image caption 馬拉喀什的馬若雷勒花園在1924年設計，1980年被伊夫·聖洛朗和皮埃爾·貝爾傑收購（圖片來源：Alamy）

花園中，美國景觀園藝家麥迪遜·考克斯（Madison Cox，去年3月與貝爾傑結婚，同時也是馬若雷勒花園基金會主席）的迷人作品也堪稱藝術傑作。

受到這個獨特花園的啟發，在摩洛哥這個充滿活力的國家也出現了許多新的景觀花園，讓設計愛好者和園藝愛好者應接不暇，流連忘返。

Image copyright Musée Yves Saint Laurent Marrakech Image caption 新建的馬拉喀什伊夫·聖洛朗博物館面積達4000平方米，靠近馬若雷勒花園（圖片來源：Musée Yves Saint Laurent Marrakech）

嶄露頭角的設計

出自奧地利藝術家安德烈·海勒（André Heller）之手的夢幻般的阿尼瑪花園（Anima Gardens），鬱鬱葱葱，充滿愉快氣息，也同樣汲取了摩洛哥園藝遺產的豐富營養。花園距離馬拉喀什約28公里。

海勒從世界各地引進各種植物，歷時六年，將這片沙漠景觀變成了一個天堂般的花園。在玫瑰園中，高聳著十幾棵不同種類的棕櫚樹，其中還設有一個當代藝術中心，海勒希望這裏成為摩洛哥當代藝術的領軍者。花園周圍點綴著凱斯·哈林（Keith Haring）和巴勃羅·畢加索（Pablo Picasso）等大師的作品。在遊客們踏上帶有中國生肖標誌和玻璃溫室的小徑前，還會看到樹叢中有個非洲臉孔在凝視著他們。

Image copyright Alamy Image caption 著名的馬若雷勒花園激發人們在摩洛哥建設和保護寧靜的綠地（圖片來源：Alamy）

花園的網站稱其為"世界上最富有想像力的花園之一"。他們說得沒錯：海勒既不畏在沙漠中種植玫瑰，也敢於在藝術上突破界限。

在馬拉喀什的麥地那城（Medina）的不斷擴張中，秘密花園（Le Jardin Secret）於2016年開放，它稍有些保守。遠道而來的遊客來到這個令人陶醉地方，盡享其中色彩鮮艷的新建築和傳統伊斯蘭花園的奇妙組合。

Image copyright Anima Garden/Stefan Liewehr) Image caption 夢幻般的阿尼瑪花園出自奧地利藝術家安德烈·海勒之手（圖片來源：Anima Garden/Stefan Liewehr）

這座花園始建於400多年前的19世紀中葉，最近面向公眾開放。其中有修複後的漂亮伊斯蘭建築，錯落有致的花園與建築相得益彰。這裏為人們提供了一個遠離喧囂的靜謐之地，也是宏偉莊嚴的摩洛哥莊園的典型代表。

在現存宮殿中，添加了一個極簡主義的建築，包括一個商場和寫字樓，還有一個輕鬆隨意、富有異國情調的花園，其中的植物來自世界各地，汲取了摩洛哥大花園的實驗性質。

一個天堂的隱喻

馬拉喀什被稱為在棕櫚樹中的玫瑰、沙漠中的綠洲。伊斯蘭花園還為人們提供一個內部靜修場所，就像傳統摩洛哥家裏的庭院一樣。

秘密花園的管理方表示，"這個花園實際上是一個關於天國的隱喻；它是一個神聖之地，設計嚴格遵循幾何規則，穆斯林教義稱之為自然的無序"。

Image copyright Anima Garden/Stefan Liewehr Image caption 海勒的花園表明，他不畏突破藝術界限（圖片來源：Anima Garden/Stefan Liewehr）

馬拉喀什的其他著名花園還包括馬穆尼亞酒店（Mamounia Hotel）的花園和400公頃的植物園——阿格達勒花園（Agdal Gardens）。

現在，一些基層組織正在摩洛哥各地努力恢復更多的花園，讓它們服務於不同的社區。瑞典園藝活動人士和攝影師英格麗德·普拉（Ingrid Pullar）表示，"摩洛哥的問題並不是拯救花園，而是建設花園。這裏有一些法國人建的古老花園，但總的來說，這些空地正在被房地產公司吞噬。"

普拉擔任幾個組織的志願者，其中包括馬格里布橙色藍色組織（Orange Bleu Maghreb, OBM）。她還與人合伙創立了非政府組織"綠色挑戰"（The Green Challenge），接手卡薩布蘭卡（Cassabanca）一個花園項目的管理。這個名為"Jardin Ibn Al Awam"的花園建於2014年。

Image copyright Getty Images Image caption 馬拉喀什宏偉的馬穆尼亞酒店坐落在美麗寧靜的花園中（圖片來源：Getty Images）

普拉表示，"本地區有些建築群之間還有荒地，旁邊是垃圾堆，所以OBM組織決定在那裏建一個花園。2015年春天，我通過在臉書發帖組織和收集了一些樹木。這裏人都渴望有綠地和公園。卡薩布蘭卡越來越擁擠，到處都是建築。人們因缺乏公園和樹木而感到窒息。"

她說，"很多人看到我們的帖子，都去他們選擇的苗圃，為花園選擇果樹或植物。來自卡薩布蘭卡的人們，乃至我在德國的朋友們都願意為花園捐贈樹木。然後我們把這些樹運到荒地，種下它們。今天，已經有一些大樹長成，春天時看起來很美。"

Image copyright Getty Images Image caption 摩洛哥阿格達勒花園完美地勾勒出四周的迷人風景（圖片來源：Getty Images）

她指出，"目前還沒有一個組織出面將規模較小的非政府組織團結在一起"。

當地的熱心人士還著手保護其他花園，其中包括位於薩爾（Sale）和肯尼特拉（Kenitra）之間的"Les Jardins Exotiques de Bouknadel"花園。

普拉表示，"它不是很有名，但也是一個樹木茂密的大花園。它由一名法國工程師從1951年開始歷時10年建成。它一度幾乎被廢棄，但在2005年又重新開放。2011年，他們為學校的孩子們開啟了一次學習之旅。"

Image copyright Ingrid Pullar Image caption 許多基層組織都在努力把園林變成現代摩洛哥生活的一個部分（圖片來源：Ingrid Pullar）

普拉在樹木環繞的瑞典長大，她對大自然的熱愛超越了設計。

她回憶道，"OBM組織來到卡薩布蘭卡從事永續栽培工作、開始改造市郊的老垃圾場時，我很高興加入到和我一樣的自然愛好者和樹木愛好者的隊伍中。我們必須先清除垃圾，夷平土地。接著還要建設綠地，收集樹木。我們認識到，城市裏的人們對綠色是多麼的渴求。然後我們開始植樹。從那時起，我們總共組織了幾十個講座和活動，而花園也慢慢地成長起來。"

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