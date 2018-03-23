圖輯：讓人驚艷的八座樓梯

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我們也許生活在到處都是電梯的時代，但建築師仍然很看重樓梯這個能夠發揮神奇功能的元素。如今，樓梯可以成為戲劇的焦點、工程的壯舉，甚至能夠鼓勵人們偶遇，或者交換想法。

轉圈圈

Image copyright Adam Mørk Image caption Helix"創造了連貫性"（圖片來源：Adam Mørk）

在哥本哈根Hellerup郊區的Experimentarium的科學中心，主角是一個名叫Helix的樓梯，它的外面用10噸銅包裹。說它是"主角"真的很貼切，因為身為其創造者的丹麥建築師事務所CEBRA，為其賦予了擬人的特徵："這裏之前是一個內向的建築，但Experimentarium現在成了一個外向、迷人、充滿生機的地方。"CEBRA創始合伙人科爾加·尼爾森（Kolja Nielsen）說，"這還可以確保更好的內部流動，讓樓層之間更加連貫。"

這個樓梯長約100米，呈螺旋形上升，它鋥亮的銅製表面也成為一種象徵："讓參觀者知道他們進入了一個科學世界。"尼爾森接著說，"這個樓梯的造型其實是從DNA螺旋結構中抽像出來的，Helix樓梯的設計理念就是這樣誕生的。"

線條之美

Image copyright Jack Hobhouse Image caption 樓梯焦點（圖片來源：Jack Hobhouse）

這個白蘭地顏色的樓梯井造型奪人眼球，它位於英國利茲Victoria Gates購物中心，用很多豎條排列而成。它的目的是與商場裏佔據主導的白色形成對比，突出內部的棱角。這個富有曲線的樓梯總共有四層，一直通向屋頂，浮現在一家美國餐廳和一家日本餐廳的中間。作為樓梯的設計方，ACME建築師事務所的弗里德里希·路德維格（Friedrich Ludewig）說："我們希望樓梯通過濃郁而溫暖的色彩來訴說夜晚。"

這個樓梯井隨著高度的上升逐漸變寬，最上面設計了一個天窗。到了白天，它就可以將日光引入購物中心。"這就像一個翻轉的金字塔，可以給室內增加採光。"路德維格說，"人們向上爬樓梯的時候會感覺自己邁向光明。在頂層，他們能夠看到附近的市場和美妙的景色。我們希望走上樓梯去感受一場快樂之旅。"

頭重腳輕

Image copyright Dirk Linder Image caption 頭重腳輕和不對稱造型（圖片來源：Dirk Linder）

倫敦東印度碼頭（East India Dock）的The Import Building是一個專為創意和科技行業設計的共享辦公空間，裏面有一個醒目的樓梯採用了複雜的概念體系。Studio RHE設計的這個方案坐落在一個用膠合板製作的10層中庭裏面。這樣一個頭重腳輕的不對稱樓梯像瀑布一樣從3樓一直落到1樓。它外面覆蓋著一層鋁板，然後刷上流行的藍綠色粉末塗層。這種顏色被稱作"墨西哥藍"，是20世紀70年代由保時捷公司設計的，

"它的造型源自樓梯與木製網格相互交織時生成的各種棱角。"Studio RHE負責人理查德·海威爾·伊萬斯（Richard Hywel Evans）說，"我們選擇藍色——這是目前人造特徵最強的顏色——與木材的中性色調形成鮮明的對比。樓梯是這片空間的焦點，它可以吸引到訪者爬樓梯，而不是去乘坐電梯，從而創造一個健康的工作環境。"

直上雲霄

Image copyright Bangkok Project Studio Image caption 強烈的雕塑感（圖片來源：Bangkok Project Studio）

在曼谷以北85公里的偏遠農村，有一個用膠合板和鋼架搭建成的葡萄酒酒吧，還用很多PVC板來擋雨。這裏位於大城府（Ayutthaya），是聯合國教科文組織的世界遺產名錄之一，以前的大城王國在18世紀被滅亡。"這座建築的目的是成為一個新的旅遊景點，希望能刺激當地經濟。"邦瑟姆·普利姆薩達（Boonserm Premthada）說，他所在的Bangkok Project Studio設計了這座酒吧。它採用透明的外立面，使得建築與周圍的景觀融為一體。為了提升內部的感受，他們設計了5個螺旋樓梯，但它們所在的平台卻處於不同的高度，令外面的綠色空間呈現出層次感。

每個樓梯都使用寬大的膠合板纏繞，模擬了開瓶器的旋轉方式，也跟整個建築的框架更加和諧。雖然有很強的雕塑效果，但這些樓梯也可以有自己的實際用途：它們有助於穩定那些支撐整棟建築的立柱。

輕盈的存在

Image copyright Hufton + Crow Image caption 為了促進社交互動而設計的樓梯（圖片來源：Hufton + Crow）

這個樓梯建在房地產公司Derwent London位於薩維爾街（Savile Row ）的辦公室裏——建築師事務所Piercy & Company最近對那裏進行了翻修——呈之字形向上。它沒有遵循奪人眼球的樓梯設計趨勢，而是把所有的金屬都塗成白色，讓這樣一個龐大而低調的樓梯感覺就像懸浮在三層挑高的中庭裏面，但實際上，它的底座是跟下層地板接觸的。這個外觀優雅的樓梯幾乎消失在純白的室內（這裏採用了20世紀30年代的裝飾派藝術風格），感覺像是漂浮在這片空間裏。"這個樓梯在視覺上的輕盈被轉換成了物理上的輕盈。"Piercy & Company負責人斯圖爾特·皮爾西（Sutart Piercy）說，"整個結構只用了0.5立方米的鋼材。"

這個樓梯還通過精巧的設計來鼓勵人們進行社交。在每個梯段的頂部，白橡木的扶手從垂直轉換成水平狀態，讓人們可以在聊天的時候倚靠在上面。除此之外，每一層的樓梯口也都專門設計成了社交空間。

少即是多

Image copyright Nigel Young/ Foster + Partners Image caption 手工石頭製作的弧形樓梯（圖片來源：Nigel Young/ Foster + Partners）

極簡主義和舊時代那種氣勢恢宏的設計在Foster + Partners為新加坡蘋果旗艦店設計的樓梯上體現出來。它的室內採用淡黃色的意大利Castagna石，還融合了兩個弧形樓梯，都使用手工雕刻的石頭製成。建築師把這些戲劇特徵稱作"雕刻精美的書擋"，是"對工匠精神的致敬"。有些矛盾的是，即便是在蘋果旗艦店這種高科技環境中，傳統的材料和美學依然非常盛行。

更上層樓

Image copyright Tim Crocker Image caption 在維多利亞時代的房子裏安裝一個21世紀的樓梯（圖片來源：Tim Crocker）

在倫敦斯托克紐因頓（Stoke Newington）的一棟房子裏，一個維多利亞時代的誇張樓梯，最近被更換成21世紀的版本。"舊的樓梯為的是給人留下深刻印象，"負責改造這座房子的日本建築師Taro Tsuruta說，"但太佔地方。"從底部向上兩層樓，新的樓梯和平台都經過了瘦身。這裏原本有7個狹小的臥室圍繞在樓梯周圍，現在變成了4個更寬敞的臥室。

這個樓梯用2000張膠合板製成，全部由電腦控制的切割機切割而成，並由木工現場組裝。可以透過膠合板之間的縫隙看到樓梯井的上面或下面。

房子的主人是拉蒙·布隆伯格（Ramon Bloomberg）和他從事美容行業的妻子瑪麗·塞斯布洛恩（Marie Cesbron），他們與建築師之間往來的電子郵件信息也被刻到樓梯上。其中一條寫道"你能否提醒我們，你會根據什麼來計算費用？""我們心想，為什麼不把這些對話融入到設計中。"Tsuruta說，"當一棟建築完成時，這些內容通常會被刪除。我們希望把這些關於房子歷史的記憶保留下來，凸顯改造背後的過程。"

流行色彩

Image copyright Agnese Sanvito Image caption 實用主義者，獨立式，高技派（圖片來源：Agnese Sanvito）

這是一個黃色的獨立樓梯，暱稱是"陽光樓梯"，正式的名字是Pop-Up Ute。（指的是在澳大利亞非常流行的一種多功能輕型卡車。）這是為倫敦的一棟緊湊的3層樓房設計的出色功能，房子主人是人像攝影師喬納森·魯特（Jonathan Root）。這棟房子贏得了New London Architecture的Don't Move, Improve! Award獎，成為今年最具創意的項目。建築師事務所Friend and Company對其進行了全面的重新設計，為之賦予了最早崛起於20世紀70年代的實用主義高技派風格。事實上，Friend and Company的負責人艾德里安·福倫德（Adrian Friend）非常喜歡巴黎的標誌性高技派建築蓬皮杜中心。

這個樓梯將所有樓層連接起來，而且還配有橡膠樓梯板，像一束陽光一樣從上向下穿過房子。"樓梯塗上了鋅鉻黃——我們很喜歡——這是一種用於航天工業的保護塗層。"福倫德說，"樓梯就像一個光發射器：它從屋頂平台反射陽光，照亮下面的房間，以此達到節電的目的。"

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