異域之美：梵高如何借鑒日本藝術？

Image copyright Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Fou Image caption 梵高，《藝妓（仿英泉）》局部，創作時間：約1887年。

阿姆斯特丹的梵高美術館（Van Gogh Museum）有著世界上規模最大的梵高收藏，策展人巴克（Nienke Bakker）正在為該館的最新大展做開展前的最後收尾工作。這個展覽由一系列令人眼花繚亂的風景畫和肖像畫構成，整體效果眩目令人著迷。跟其他的藝術家比起來，梵高的熱情來得更為濃烈。他讓你怔怔地邁不動腳步，會把你吞沒。

乍看起來，這些作品在選擇上似乎沒有相似之處，但它們有一個共通點：靈感都源自日本藝術。這個展覽在日本的東京、札幌和京都引起了轟動，現在它回到老家。此次展覽的亮點包括《包扎著耳朵的自畫像》（Portrait with Bandaged Ear），它收藏於倫敦的考陶爾德畫廊（Courtauld Gallery），這是自1930年以來，這幅畫首次回到梵高的故鄉荷蘭。

梵高從未去過日本，但他癡迷於日本藝術，後期的作品更是深受日本藝術影響。鮮明的深色輪廓和明亮的色塊——他作品中的這些決定性元素與他對浮世繪的青睞遙相呼應。這給他的作品帶來了卡通般的質量，令其從其他歐洲藝術家當中脫穎而出。這是他的特色。

Image copyright The Samuel Courtauld Trust, The Courtauld Gall Image caption 梵高，《包扎著耳朵的自畫像》，創作時間：約1889年。

1886年，梵高發現了日本藝術，當時他生活在巴黎。經過數個世紀的閉關鎖國，日本終於向歐洲商人開放了。在巴黎，甚至在整個歐洲，日本風潮都風靡一時。人們用日本飾品裝飾家，穿著和服參加化妝舞會。巴黎到處都是浮世繪。梵高買了好幾百張。他本來是想倒手掙些錢，但一直沒有脫手。他太喜歡這些畫了，實在捨不得賣了它們（他不是個合格的商人）。

梵高買不起精品浮世繪，他的收藏中沒有葛飾北齋（Hokusai）的作品。他買了不少相當不錯的藝術家的價廉物美之作，這對於一個學習日本藝術的窮學生來說再合適不過了。"他喜歡強烈的色彩，這些浮世繪中的顏色就非常濃烈，"巴克說道。那些鮮艷的顏色，很快就滲入到他的作品中去了。

Image copyright © Nationaal Museum voor Wereldculturen, Leiden Image caption 二代目歌川廣重，《蒲田的梅園》，創作時間：約1857年

梵高本來是通過臨摹像米勒（Millet）這樣的歐洲大師作品來學習繪畫。後來他開始臨摹浮世繪。這給他的作品帶來一種不同的聚焦點。看上去，就像是他拿左手畫的。「與我們西歐的傳統比起來，日本人看待世界、描繪世界的方式非常不同，」梵高美術館館長魯格（Axel Ruger）說道。「他欣賞日本人對細節的關注。在他們做的每一件事情上，他都看到了完美。」

《梵高與日本》的展品包括他臨摹的作品，還有許多他收藏的浮世繪（梵高買下了600多幅浮世繪，梵高美術館擁有其中的500餘幅）。比較日本原作與梵高的臨摹之作，是非常有意思的事情。你會看到他離開了自己之特長，學著用一種新的方式畫畫。

「這幫他強化了色彩，簡化了構圖，」巴克說。「他想讓作品有更多的光線和更多的色彩。他想提高自己的繪畫風格。」梵高看到了信筆而為卻又分毫不差日本藝術家，他們能夠寥寥數筆就抓住事物的本質。

「這給他指明瞭一個新方向——下筆更有控制力、更有力道，」巴克說。「這對於他的藝術風格的成型，是至關重要的。」

Image copyright Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foun Image caption 左：梵高，《雨中橋》（仿廣重），創作時間：約1887年；右：歌川廣重，《大橋安宅驟雨》，創作時間：約1857年。

梵高對日本藝術的迷戀並不限於臨摹。「他不僅是模仿，」巴克說。「而是用它來加強自己的風格。」他後來的風景畫，都有一種令人耳目一新的感覺。

他運用日本的技巧，把一個大型物體放在前景，後方是遠景。他的作品中，聚焦點並非集中在某一個物體上，而是分散的。這與同時代歐洲藝術家的觀點完全不同。

梵高從巴黎去了法國南部的阿爾勒（Arles），尋找光線與色彩。「我到日本了！」他驚呼。這跟梵高說過的很多話一樣，當不得真。他只看過一些風格化的日本木刻作品，所以並不能確定阿爾勒就真的像日本。其實，它一點也不像。

然而，他希望它像日本，這才是真正重要的。正如展品所呈現的，他用一種東方的方式來描繪阿爾勒。

Image copyright Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Fou Image caption 梵高，《藝妓（仿英泉）》局部，創作時間：約1887年。

Image copyright The Samuel Courtauld Trust, The Courtauld Gallery, Image caption 梵高，《盛開的桃花》，創作時間：約1889年。

距離阿姆斯特丹一個小時車程的海牙，是一座漂亮的荷蘭城市，梵高美術館在這裏有一座姐妹館梅斯達格收藏館（The Mesdag Collection）。它正在舉行一個平行展：《梅斯達格與日本》（Mesdag & Japan）。這個關於日本藝術和手工藝品的小型展覽，可以作為《梵高與日本》的背景參考。

梅斯達格是一名傳統的風景畫家，比梵高年長一代，他不僅在商業上取得了成功，也得到了評論界的讚譽，而這兩樣都是梵高生前未能得到的。

他住在海牙的一幢豪華別墅裏，也就是現在的梅斯達格收藏館所在地，館藏包括了梅斯達格及其他藝術家的大量作品，比如荷蘭畫家德榮（Pieter de Josselin de Jong）。梅斯達格還收藏了日本家具和瓷器。這些收藏構成了《梵高與日本》展的基礎。

梵高在海牙住過一段時間，當時他是一位不成功的藝術家。他尊敬梅斯達格的畫作，但也禁不住羨慕他的財富和名望。梅斯達格的收藏包括梵高仰慕的畫作，以及他永遠也買不起的那些日本藝術品。

然而，當你在梅斯達格富麗堂皇的故居徜徉，會忍不住想——如果梵高取得了像梅斯達格那樣的成功，他還會成為偉大的藝術家嗎？他還會研究日本藝術，並加以利用嗎？或者會像梅斯達格那樣，純粹為了消遣而收集這些作品嗎？

令人難過的是，梵高只剩下了幾年的時間，在作品中發揚來自日本的影響。他於1890年自殺，年僅37歲，距離他在巴黎買下那些浮世繪不過四年的光景。

如果沒有接觸日本藝術，他會不會死得更早？「研究日本繪畫讓他很開心，」巴克說。「這些繪畫用美麗的顏色呈現出一個美麗的世界——是一個極好的觀光之處，哪怕只是在你的腦海里。」

Image copyright Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foun Image caption 德榮，普赫利工作室日本手工藝品展海報，創作時間：約1886年

《梵高與日本》，阿姆斯特丹，梵高美術館，3月23日～6月24日；《梅斯達格與日本：收藏遠東》，海牙梅斯達格收藏館，6月17日結束。

Image copyright Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Found Image caption 梵高，《盛開的杏花》，創作時間：約1890年。

Image copyright Rijksmuseum, Amsterdam Image caption 葛飾北齋，《神奈川衝浪裡》，創作時間：1829年～1833年前後。

Image copyright Cincinnati Art Museum, Bequest of Mary E. Johnston Image caption 梵高，《樹林中的兩個人》，創作時間：約1890年前後。