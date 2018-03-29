《古墓麗影》的勞拉為何不是女性楷模

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給你出一個快速搶答：你的邪惡死敵正在穿越峽谷，試圖通過橫亘在峽谷上搖搖晃晃的細小金屬梯。為了阻止他到達彼端，你將會……

（a）拚命搖晃梯子，使敵人跌入峽谷罪有應得？還是……

（b）自己也跳上梯子，和敵人一樣搖搖晃晃隨時可能跌入峽谷？

如果你答（a），那麼恭喜你，你比勞拉·克羅夫特（Lara Croft）更聰明，她就是《古墓麗影》（Tomb Raider）中挺笨的女主角。

當這個角色在1996年在電子遊戲中首次亮相時，被推銷成一個虛擬性偶像。媒體競相聚焦在她波濤洶湧的上半身和不成比例的纖細腰身上。但遊戲設計者們不斷強調，勞拉的智商還在她身材之上， 2001年和2003年安吉麗娜·朱莉（Angelina Jolie）兩次出演時，這個角色都差不多可以稱為女性楷模了。

14年過去了，你可能會希望這個角色會更給力了，製片方選用曾獲奧斯卡獎的瑞典女演員維坎德（Alicia Vikander）來飾演這個，可能你也覺得令人鼓舞。但是，儘管有人一直誇讚勞拉的天賦異稟，但她竟是如此無能，你最終會懷疑是不是有人在反語諷刺。

我們第一次見到她是在倫敦東部的一個健身房，在那裏她輸了一場拳擊賽。之後，她在城裏參加了自行車比賽，結果是撞上一輛警車而收場。當她的冒險活動正式開啟，她根本不像邦德（James Bond），更像克魯索探長（Inspector Clouseau）。在香港，她在港口躥來躥去，逢人就問：「對不起，你會說英語嗎？」；然後被一肩扛獵槍的水手（吳彥祖）從三個劫匪手中救出，這水手順手破解了令她百思而不可解的密碼。

我明白這部電影裏的勞拉，仍然是一個實習盜墓者，所以有理由不是朱莉扮演的那的高度自信女主角。我也明白，這身份更吻合於2013年新版系列。但是看著她只會服從別人指點，依賴別人拯救，面對危險只會尖叫，不會出語詼諧輕鬆應對，真的很沒勁。銀幕上真的有太多大製作的女英雄，而我們現在需要一個方方面面一無是處的角色嗎？

非常糟的是，勞拉的無能是她唯一特點。事實上,並不完全如此。維坎德出奇地漂亮，如果你只想看一個穿著背心的性感健美的年輕女性在眼前晃來晃去，買一張《古墓麗影》的票是值得的。但她的個性並不比電子遊戲吃豆蟲（Pac-Man，食鬼或小精靈）或刺蝟索尼克（Sonic the Hedgehog，超音鼠或音速小子）更強。

當勞拉還是個女童時，父親（由演員多米尼克西·韋斯特（Dominic West）扮演）就訓練她射擊與解謎。是父親的神秘學研究,激發了她成年後的探險。但是除了對父親記憶的崇拜（大部分的童年時間中，父親都在外神秘探險，這個不在話下）她同探險似乎沒啥關係。影片中倫敦的開場戲，有一男人在餐廳廚房裏追求她，健身房裏有個女人和她談話。這兩個角色劇終再也沒有出現。

電影的其餘部分和女主角一樣不給力。翻閲劇本，你會發現編劇似乎大量參考了「The Devil's Sea」和「The Chasm of Souls」等故事，這也沒辦法，因為其他電影編劇早已經寫過埃及金字塔和聖約櫃的故事了，剩下來的也只有這些，但故事還是過於單調而且情節可測。沒錯，都是勞拉那位缺席的父親所致。他在七年之前尋找一位古代日本皇后的陵墓時失蹤了。據傳說，皇后有魔法殺死任何她接觸過的人，所以她屬下的將軍們把她埋在了一個隱秘的島上。如今，自稱「聖三一」（The Order of Trinity）的邪惡組織想要把她找出來並利用她的魔法，因此勞拉的父親必須要率先找到她。

讓人捉急的是，故事同去年湯姆·克魯斯（Tom Cruise）失敗的影片《木乃伊》（The Mummy）差不多，劇情根本經不起仔細推敲。如果2000年前皇后的將軍就能擊敗她，那麼在這個神經毒氣和核武器時代，她的魔力還有什麼用？邪惡組織還不如投資互聯網創業，收益會更好。

儘管如此，這個稀裏胡塗的原因已經足夠讓勞拉去遙遠的叢林島長途跋涉了，一到了那裏就被一個稀裏胡塗的惡棍（由演員戈金斯（Walton Goggins）扮演）逮了。整部電影以勉勉強強湊活能看的質量貫穿始終。沒有一個數碼加強的特技會讓你驚喜，沒有任何對話能讓你開懷大笑，沒有一段曲折的情節能讓你感到震撼，也沒有一個精心布置的陷阱看起來像幾十年前印第安納·瓊斯（Indiana Jones）面對的那樣驚怖。

倫敦的場景還算不錯，拍攝出當代風格，沒有那麼多遊客的倫敦，從塗鴉的小巷到現代玻璃大樓應有盡有。但當勞拉在皇后島上時，畫面粘在了一塊髒灰色、綠色和棕色組成的調色板上了，好像他不確定《古墓麗影》究竟是一部賣座電影還是一件迷彩服。維坎德的真誠表演給了勞拉更多的生命力和情感，比劇本本身添彩更多，但電影唯一真正令人興奮的是導演的名字烏塔格（Roar Uthaug）。

不過相比朱莉版《古墓麗影》的戶外探險，這次的還不算是亂七八糟毫無頭緒。電影也不像最近維坎德丈夫法斯賓德（Michael Fassbender）主演的另一部遊戲改編劇《刺客信條》（Assassin's Creed）那麼糟糕。總的來說，這是部收益高的系列電影，是《奪寶奇兵》（Raiders of the Lost Ark）還算可以的翻版，但除此之外也沒什麼值得稱讚的。

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