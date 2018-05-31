《遊俠索羅：星球大戰外傳》裏的銀河系太空混混

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一些《星球大戰》的狂熱影迷為《最後的絶地武士》（The Last Jedi）辜負他們的期望感到惱火。就連天行者（Luke Skywalker）本人，即扮演者馬克哈米爾（Mark Hamill）在接受採訪時也承認，他對自己的角色自上世紀80年代以來的改變並不太滿意。但沒人需要擔心《遊俠索羅：星球大戰外傳》會搞砸：這部電影正是你所期待的外傳應有的樣子，主角是之前由哈里森福特（Harrison Ford）扮演的標誌性的太空混混。

一份可能是影迷們寫的清單介紹了這部新片中有關索羅（埃倫瑞奇（Alden Ehrenreich）飾演）的20多件事；其中有他的伍基人（Wookiee，《星球大戰》中的種族）搭檔楚巴卡（Chewbacca）（索塔莫(Joonas Suotamo)飾演）學習全息象棋；有性格張揚的卡瑞辛（格洛弗「Donald Glover「飾演）在打牌時作弊，並揮動他的斗篷；有索羅一班人都登上了」千年隼號（Millennium Falcon）「，嘗試完成索羅在第一部《星球大戰》電影中提到的"太空飛行"的傳奇壯舉科舍爾航程（Kessel Run）等等。

從某種程度上說，這種高效的照章拍攝是值得肯定的。從1999年到2005年，盧卡斯（George Lucas）拍攝了三部《星球大戰》外傳電影，他把故事的連續性拍得很糟糕，甚至與原三部曲的事件相互矛盾。但索羅，這個卡斯丹父子勞倫斯（Lawrence Kasdan）和喬納森（Jonathan Kasdan）筆下的人物，完美地填補了英雄的背景故事的空白，他的崇拜者們欣賞對白裏的每一句台詞，對白中迴響著一句他們已經聽過的話"很久很久以前，在遙遠的銀河系"（《星球大戰》片頭字幕內容）。

在這部片中他所呈現的是一部迪士尼化的《銀河護衛隊》（Guardians of the Galaxy）式冒險：一部輕鬆滑稽、合家歡的、充滿動作場面的、瑣碎的、男性至上的爆米花電影，它不是最糟糕的《星球大戰》電影，但卻是最無關緊要的一部。

不過，影迷們可能希望這部電影有更大的抱負。如果洛德（Phil Lord）和米勒（Christopher Miller）來執導，也許會有所不同。他們曾是這部電影的導演，但在製作過程中，這兩位曾拍攝《樂高大電影》（The Lego Movie）的導演被解僱了，取而代之的是《達芬奇密碼》（The Da Vinci Code）的導演霍華德。就霍華德的長處來說，他並不善於製作博大精深的電影。在這部片中他所呈現的是一部迪士尼化的《銀河護衛隊》（Guardians of the Galaxy）式冒險：一部輕鬆滑稽、合家歡的、充滿動作場面的、瑣碎的、男性至上的爆米花電影，它不是最糟糕的《星球大戰》電影，但卻是最無關緊要的一部。

它還是一部結構鬆散的電影。寬容一些，你可能會說這個時斷時續的結構是忠實於《星球大戰》的根源，是對二十世紀上半葉的周六下午場懸念電影系列，如《巴克·羅傑斯》 （Buck Rogers）和《飛俠哥頓》 （Flash Gordon）這樣的片子致敬。但《遊俠索羅》並沒有一個影響全局的核心情節，而只有一串聯繫微弱、動作拖沓的場景片段，沒有一個情節是始終貫穿整部片子，電影大部分都雲遮霧繞，晦澀不明。

Image copyright Getty Images Image caption 圖為盧卡斯出席《遊俠索羅：星球大戰外傳》首映式。

在駕駛飛船的槍戰中，索羅迅速逃離了他灰色的工業化星球，應徵進入了帝國的軍隊，之後又逃離，加入了一群強盜，並結交了一大群新朋友；這部電影以"索羅"為名，值得注意的是，主角單獨出現的時間卻少得可憐。雖然這部電影的開頭是關於索羅和他青梅竹馬的戀人琪拉（Qi'ra）（克拉克(Emilia Clarke)飾演）私奔的故事，但很快其他角色就紛紛登場：楚巴卡、卡瑞辛、一個叫貝克特（Beckett）(哈瑞森(Woody Harrelson)飾演)的喜歡旋轉手槍的僱傭兵，他的女友沃爾（Val ）(牛頓（Thandie Newton）飾演)，一個叫裏奧（Rio）（法弗洛（Jon Favreau）配音）的四臂外星人，還有機器人L3-37 （沃勒布裏奇(Phoebe Waller-Bridge)飾演），為她的機械兄弟姐妹要求平等的權利。這個陣容缺少一個合適的反派，取而代之的是一個叫德賴登（Dryden Vos）（Paul Bettany飾演）娛樂化的、令人討厭的強盜，他僱傭了一幫人去搶劫"超燃料（hyper-fuel）"。

就好像你正在等一個衝鋒隊前進，這時有人說，"對不起，長官，但是彌爾頓（Milton，英國詩人）剛剛偷了一個逃生艙，他要和葉芝（Yeats，愛爾蘭詩人）還有王爾德（Oscar Wilde，英國詩人、戲劇家）一起去紋身！"

是的，任何學過英國和愛爾蘭詩歌和戲劇的人，觀看此電影時都會像我一樣分心，因為一個角色叫貝克特（令人想起愛爾蘭著名詩人兼劇作家薩繆爾‧貝克特），另一個叫德賴登（令人想起英國第一位掛冠詩人約翰‧德賴登），而且在一個場景中，他們大約20次互相提到對方的名字。就好像你正在等一個衝鋒隊前進，這時有人說，"對不起，長官，但是彌爾頓（Milton，英國詩人）剛剛偷了一個逃生艙，他要和葉芝（Yeats，愛爾蘭詩人）還有王爾德（Oscar Wilde，英國詩人、戲劇家）一起去紋身！"

除了他們有文學家的名字外，這部電影的角色唯一令人驚訝的是他們中有多少人被殺死。沒那麼驚訝的是，這些死亡事件都沒什麼影響，因為我們提前幾分鐘就已經懷疑這幾個角色了。就此而言，觀眾不太會在意這部電影裏除了索羅、楚巴卡和卡瑞辛以外的角色。畢竟，我們知道他們不會在其他《星球大戰》電影中出現。如果索羅在與天行者和萊婭交往時已經完全忘記了他們，那我們為什麼還要努力記住他們呢？

不過，關注索羅就容易多了。埃倫瑞奇無法取代哈里森福特（Harrison Ford） ——誰可以？——我不相信這個更年輕的索羅能學會哈里森福特沙啞低沉的聲音。 但他似乎是一個傻得可愛的英雄，擁有令人無法抗拒的笑容和男孩氣質的禮貌。 鑒於勞埃德（Jake Lloyd）和克里斯滕森（Hayden Christensen，和勞埃德都曾扮演過《星球大戰》中的天行者阿納金一角）兩人飾演年輕版的維德爾（Darth Vader）都曾惹人不快，相信讓其他人出演索羅可能會比埃倫瑞奇糟糕許多許多。

評分：★★★☆☆

訪問 BBC 閲讀 英文原文。