打電話Vs發信息：解碼互聯網時代的網絡語言

大聲念出這句話:zomg wtfffffff im going 2 pwn you!!!!1111 lololol(天吶!靠得咧!我將搞定你!!!!1111哈哈哈哈)

嗯,好吧,你沒法念出來。然而,在有一搭沒一搭的實時互動中,像那樣的互聯網語言比書面文本更接近口語。但它自有慣例,其中有些是無法發聲念出來的。它是口語的替代品。

它會取代口頭英語嗎?

這聽起來像是本末倒置。我們首先學會的就是口語(聾啞人除外)。在歷史的長河中,許多人從未學會寫字,許多文化也沒有文字系統,但他們都有口頭語言。書寫語言的發明是用來記錄口頭語言的。

書面語言並不只是口頭語言的凝結形式。數百上千年的時間裏,書面語有了感嘆號和斜體這些形式來傳達口語的特徵,像是語氣,但也發展出了口語傳達不了的東西:我們的拼寫攜帶的詞源學痕跡,通過段落傳遞的思想結構,字體和其他設計元素的審美等。

有一些書面語言的特徵又反饋到口語中,比如說"我的室友/男友"的時候念成"我的室友斜線男友",不過口頭語言和書面文本已經分道揚鑣了,並演變成不同形式以滿足不同目的之需要。在有些語言中,比如阿拉伯語,標凖的書面形式和口頭形式的差異之大,可以說成了同一語系下的不同方言。

但實時的互聯網文本是新東西。在我們發推或者發短信時,我們是在將文字的固定視覺手段與口語的即時現場表演結合起來。它跟口語一樣通俗,借鑒了口語的直白——生動的網絡阿拉伯語往往用的是口頭語言,而不是標凖的書面阿拉伯語。不過,它仍然屬於書面文本。

Image copyright Getty Images Image caption WTF這個詞最早是作為火星文(指text-speak,網上短信語言,中文稱為火星文,諷刺一般地球人看不懂)出現的,但現在已脫離原意,在日常對話中用作髒話的佔位符。

實時互聯網白話英語(Live internet vernacular English,我們簡稱為Live)發軔於上世紀九十年代。Usenet聊天組有時是實時交互的,有時在原帖發表數小時、數天甚至更長時間後才作出回應。互聯網中繼聊天(Internet Relay Chat,IRC)和即時通訊使用的是書面文字,並且留下記錄,但主要目的還是為了實時,或者接近於實時。由於是一種新的語境和使用風格,人們四下裏去發掘潛力搞創新。

早期一個顯著的例子就是哈姆尼特(Hamnet),這是莎士比亞的《哈姆雷特》(Hamlet)的諷刺版,於1993年完全用IRC完成。這裏是達內(Brenda Danet)在《Cyperpl@y》一書中引用的例子:

哎喲,奧菲莉婭來了 [20](Ooops, here comes Ophelia [20])

** <<動作>> **:_奧菲莉婭上場 [21](**<< Action >>** : _Enter Ophelia [21])

你的東西回來了 [22](Here's yr stuff back [22])

不是我的,愛人。呵呵呵呵呵;-D [23](Not mine, love. Hehehehehe ;-D [23])

那個";-D"是電腦中介傳播對口頭語言最早的模仿物之一:面部表情和其他的肢體動作的代表,也就是顏文字表情符(emoticons,顏文字為日文,但已被廣大華人網民所接受)和更近一些時間出現的繪文字表情圖標(emojis,中國大陸亦稱小黃臉。但中文用者也習慣將顏文字和繪文字都稱為表情符號。)

Image copyright Getty Images Image caption WTF保留了原意,但比使用原詞更能讓人接受——暗示這是一個令人反感的罵人話的讀音。

顏文字和繪文字代表著互聯網實時交流的各個方面,但用者並非總是按照它們所代表的意思來使用。一些研究發現,它們的主要用途不是表現說話人的情緒,而是幫助緩和人際關係,傳達諷刺等特徵。與其說它們代表的是發送者的感受,不如說是發送者希望接受者獲得的感受。

正如語言學家克里斯特爾(David Crystal)在《語言與互聯網》(Language and the Internet)中所寫的,表情符經常用作"向接受者發出的警告,示意發送者擔心句子可能產生的影響"。它們可以軟化那些可能讓接受者黯然失色的信息,並強化那些讓接受者光彩奪目的信息。

另一方面,實時互聯網英語有很多方式來傳達作者的情感,或者至少是情感的強烈程度。一個重要方式就是重疊。像wtf這樣的縮寫,可以通過重覆最後一個字母——wtffff來進行強調,發音方式上沒有變化;lol(laughing out loud,放聲大笑,通常並不意味著使用者在真的哈哈大笑)變成了lololol,與它所代表的語音已完全無關。

甚至當實時互聯網英語代表一種說話效果時,文字和發音可以分離;雖然我們可能會說一個拉長的"niiiiice"(好)來做效果,但在實時互聯網英語中,你可能看到它寫成"niceeee"。

進化還是退化?

實時網絡英語就像是科幻故事,人的舌頭和聲帶都被鍵盤和屏幕所取代,他們必須學會利用新的身體結構的潛力和限制。沒有音量、音高、節奏和語速,你會怎麼辦?

不用Shift鍵和標點來表明在趕時間(sorry cant chat rn got an essay due,抱歉現在不能聊有論文要交)或者漫不經心(hi whats up,嗨幹嘛)。用拼寫錯誤來顯示緊急或者掉以輕心——把the寫成teh,own寫成pwn(支配或者戰勝),zomg(代表OMG,z在Shift鍵旁邊,系手誤),hodl(持幣,虛擬貨幣術語);這些都源自拼寫錯誤,後來變成了固定形式,比原本的寫法相比,它們更加激烈更加詼諧。

在一口氣敲出幾個感嘆號時,把手指從shift鍵上拿開,會有看起來更抓狂的效果:!!!!!111。然後為了強化諷刺,可以寫成!!!!!111one。弄亂大小寫標凖來傳遞嘲笑的效果:如果有人寫"Sorry, I don't want to talk about this(對不起,我不想聊這個)",你可以這麼寫嘲笑他們,"sOrRy i dOnT WaNt tO tAlK aBouT ThiS"。這是一種我們未見過的說話方式。

Image copyright Getty Images Image caption 第一個繪文字(emoji)是由慄田穣崇(Kurita Shigetaka)在1999年發明的——他的一些作品正在紐約現代藝術博物館展出。

但語言總是一場言語行為,它必然要涉及之前的語言表達,幫助你傳達你所知道的,以及你所屬的群體。實時網絡英語是某個特定社交群體的習慣用語——或者,到目前為止,是幾個不同社交群體的習慣用語。那種大小寫混用的嘲笑方式,始於2017年推特上的一個海綿寶寶模因;hodl始於比特幣論壇(Bitcoin Talk Forums)上的一篇帖子;其他的(比如用kek代替lol)則是來自網絡遊戲的特色。

許多獨特的用法都是來自年輕人的論壇,比如4chan、黑客聊天群等,用來顯示某種競爭性的聰明——比如,用pr0n來取代porn(色情),以繞開內容過濾器和關鍵詞搜索,或者用n00b和1337來表達noob(菜鳥)和leet(黑客語),它們分別是newbie和elite兩個詞基於聲音的縮略語。

正如多倫多語言學家塔利亞蒙特(Sali Tagliamonte)和丹尼斯(Derek Denis)所言,實時互聯網語言是"一種獨特的新型混合語"。它對交流的作用就像賽格威電動平衡車(Segway)之於交通:它將兩種不同的模式結合在一起,兼及兩者的一些功效。但這種混合語暢通無阻,沒有碰到賽格威遇到的障礙。

Image copyright Getty Images Image caption 特朗普(Donald Trump)的一些錯別字和推特語已經進入了美國英語,他的批評者們經常帶著嘲諷意味使用。

但這種奇特混合語會取代口語嗎?拜託,你在說什麼呢?有很多事情還是要用你的嘴巴和聲音才能做到最好,就像無論你擁有什麼交通工具,有很多地方還是步行去最便捷。

另一方面,實時互聯網語言正在影響著其他形式的英語——口語和書面語,因為我們在說話或書寫時會借用或提到網絡語言。有些實時互聯網語言是無法念出來的,但你也會聽到有人直接說出"L O L",並在廣告中看到各種網絡表情符。

使用網絡語言的年輕人長大後,會把它帶入正式的書面語言嗎?學術研究表明,這種事情並不會發生。他們學會在必要的時候如何像成年人一樣寫作,就像我們所有人一樣:我們不會在年度報告中使用小時候學到的俚語。早在互聯網出現之前,我們就有了類似FYI(僅供參考)這樣的縮寫,但你不會在報紙文章和學術論文中看到它們。

Image copyright Getty Images Image caption 2017年,《每日秀》(Daily Show)主持人諾亞(Trevor Noah)在紐約開了一家特朗普總統推特圖書館,連續數天展示特朗普的推文。

隨著網絡媒體的成熟,我們可能會獲得更為正式的實時互聯網語言版本。在推特上,某些形式的正式語言已經出現了約定俗成的凖則,比如編好號的推文串。但那只是眾多英語中的又一個變化而已。可能性是無窮無盡的,但如果我們發明了心靈感應的傳心術,那我們就可以期待另一個版本的英語誕生。

請訪問 BBC Culture 閲讀 英文原文。