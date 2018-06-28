打電話Vs發信息：解碼互聯網時代的網絡語言

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大聲念出這句話：zomg wtfffffff im going 2 pwn you!!!!1111 lololol（天吶！靠得咧！我將搞定你！！！！1111哈哈哈哈）

嗯，好吧，你沒法念出來。然而，在有一搭沒一搭的實時互動中，像那樣的互聯網語言比書面文本更接近口語。但它自有慣例，其中有些是無法發聲念出來的。它是口語的替代品。

它會取代口頭英語嗎？

這聽起來像是本末倒置。我們首先學會的就是口語（聾啞人除外）。在歷史的長河中，許多人從未學會寫字，許多文化也沒有文字系統，但他們都有口頭語言。書寫語言的發明是用來記錄口頭語言的。

書面語言並不只是口頭語言的凝結形式。數百上千年的時間裏，書面語有了感嘆號和斜體這些形式來傳達口語的特徵，像是語氣，但也發展出了口語傳達不了的東西：我們的拼寫攜帶的詞源學痕跡，通過段落傳遞的思想結構，字體和其他設計元素的審美等。

有一些書面語言的特徵又反饋到口語中，比如說"我的室友/男友"的時候念成"我的室友斜線男友"，不過口頭語言和書面文本已經分道揚鑣了，並演變成不同形式以滿足不同目的之需要。在有些語言中，比如阿拉伯語，標凖的書面形式和口頭形式的差異之大，可以說成了同一語系下的不同方言。

但實時的互聯網文本是新東西。在我們發推或者發短信時，我們是在將文字的固定視覺手段與口語的即時現場表演結合起來。它跟口語一樣通俗，借鑒了口語的直白——生動的網絡阿拉伯語往往用的是口頭語言，而不是標凖的書面阿拉伯語。不過，它仍然屬於書面文本。

Image copyright Getty Images Image caption WTF這個詞最早是作為火星文（指text-speak，網上短信語言，中文稱為火星文，諷刺一般地球人看不懂）出現的，但現在已脫離原意，在日常對話中用作髒話的佔位符。

實時互聯網白話英語（Live internet vernacular English，我們簡稱為Live）發軔於上世紀九十年代。Usenet聊天組有時是實時交互的，有時在原帖發表數小時、數天甚至更長時間後才作出回應。互聯網中繼聊天（Internet Relay Chat，IRC）和即時通訊使用的是書面文字，並且留下記錄，但主要目的還是為了實時，或者接近於實時。由於是一種新的語境和使用風格，人們四下裏去發掘潛力搞創新。

早期一個顯著的例子就是哈姆尼特（Hamnet），這是莎士比亞的《哈姆雷特》（Hamlet）的諷刺版，於1993年完全用IRC完成。這裏是達內（Brenda Danet）在《Cyperpl@y》一書中引用的例子：

哎喲，奧菲莉婭來了 [20]（Ooops, here comes Ophelia [20]）

** <<動作>> **：_奧菲莉婭上場 [21]（**<< Action >>** : _Enter Ophelia [21]）

你的東西回來了 [22]（Here's yr stuff back [22]）

不是我的，愛人。呵呵呵呵呵;-D [23]（Not mine, love. Hehehehehe ;-D [23]）

那個";-D"是電腦中介傳播對口頭語言最早的模仿物之一：面部表情和其他的肢體動作的代表，也就是顏文字表情符（emoticons，顏文字為日文，但已被廣大華人網民所接受）和更近一些時間出現的繪文字表情圖標（emojis，中國大陸亦稱小黃臉。但中文用者也習慣將顏文字和繪文字都稱為表情符號。）

Image copyright Getty Images Image caption WTF保留了原意，但比使用原詞更能讓人接受——暗示這是一個令人反感的罵人話的讀音。

顏文字和繪文字代表著互聯網實時交流的各個方面，但用者並非總是按照它們所代表的意思來使用。一些研究發現，它們的主要用途不是表現說話人的情緒，而是幫助緩和人際關係，傳達諷刺等特徵。與其說它們代表的是發送者的感受，不如說是發送者希望接受者獲得的感受。

正如語言學家克里斯特爾（David Crystal）在《語言與互聯網》（Language and the Internet）中所寫的，表情符經常用作"向接受者發出的警告，示意發送者擔心句子可能產生的影響"。它們可以軟化那些可能讓接受者黯然失色的信息，並強化那些讓接受者光彩奪目的信息。

另一方面，實時互聯網英語有很多方式來傳達作者的情感，或者至少是情感的強烈程度。一個重要方式就是重疊。像wtf這樣的縮寫，可以通過重覆最後一個字母——wtffff來進行強調，發音方式上沒有變化；lol（laughing out loud，放聲大笑，通常並不意味著使用者在真的哈哈大笑）變成了lololol，與它所代表的語音已完全無關。

甚至當實時互聯網英語代表一種說話效果時，文字和發音可以分離；雖然我們可能會說一個拉長的"niiiiice"（好）來做效果，但在實時互聯網英語中，你可能看到它寫成"niceeee"。

進化還是退化？

實時網絡英語就像是科幻故事，人的舌頭和聲帶都被鍵盤和屏幕所取代，他們必須學會利用新的身體結構的潛力和限制。沒有音量、音高、節奏和語速，你會怎麼辦？

不用Shift鍵和標點來表明在趕時間（sorry cant chat rn got an essay due，抱歉現在不能聊有論文要交）或者漫不經心（hi whats up，嗨幹嘛）。用拼寫錯誤來顯示緊急或者掉以輕心——把the寫成teh，own寫成pwn（支配或者戰勝），zomg（代表OMG，z在Shift鍵旁邊，系手誤），hodl（持幣，虛擬貨幣術語）；這些都源自拼寫錯誤，後來變成了固定形式，比原本的寫法相比，它們更加激烈更加詼諧。

在一口氣敲出幾個感嘆號時，把手指從shift鍵上拿開，會有看起來更抓狂的效果：!!!!!111。然後為了強化諷刺，可以寫成!!!!!111one。弄亂大小寫標凖來傳遞嘲笑的效果：如果有人寫"Sorry, I don't want to talk about this（對不起，我不想聊這個）"，你可以這麼寫嘲笑他們，"sOrRy i dOnT WaNt tO tAlK aBouT ThiS"。這是一種我們未見過的說話方式。

Image copyright Getty Images Image caption 第一個繪文字（emoji）是由慄田穣崇（Kurita Shigetaka）在1999年發明的——他的一些作品正在紐約現代藝術博物館展出。

但語言總是一場言語行為，它必然要涉及之前的語言表達，幫助你傳達你所知道的，以及你所屬的群體。實時網絡英語是某個特定社交群體的習慣用語——或者，到目前為止，是幾個不同社交群體的習慣用語。那種大小寫混用的嘲笑方式，始於2017年推特上的一個海綿寶寶模因；hodl始於比特幣論壇（Bitcoin Talk Forums）上的一篇帖子；其他的（比如用kek代替lol）則是來自網絡遊戲的特色。

許多獨特的用法都是來自年輕人的論壇，比如4chan、黑客聊天群等，用來顯示某種競爭性的聰明——比如，用pr0n來取代porn（色情），以繞開內容過濾器和關鍵詞搜索，或者用n00b和1337來表達noob（菜鳥）和leet（黑客語），它們分別是newbie和elite兩個詞基於聲音的縮略語。

正如多倫多語言學家塔利亞蒙特（Sali Tagliamonte）和丹尼斯（Derek Denis）所言，實時互聯網語言是"一種獨特的新型混合語"。它對交流的作用就像賽格威電動平衡車（Segway）之於交通：它將兩種不同的模式結合在一起，兼及兩者的一些功效。但這種混合語暢通無阻，沒有碰到賽格威遇到的障礙。

Image copyright Getty Images Image caption 特朗普（Donald Trump）的一些錯別字和推特語已經進入了美國英語，他的批評者們經常帶著嘲諷意味使用。

但這種奇特混合語會取代口語嗎？拜託，你在說什麼呢？有很多事情還是要用你的嘴巴和聲音才能做到最好，就像無論你擁有什麼交通工具，有很多地方還是步行去最便捷。

另一方面，實時互聯網語言正在影響著其他形式的英語——口語和書面語，因為我們在說話或書寫時會借用或提到網絡語言。有些實時互聯網語言是無法念出來的，但你也會聽到有人直接說出"L O L"，並在廣告中看到各種網絡表情符。

使用網絡語言的年輕人長大後，會把它帶入正式的書面語言嗎？學術研究表明，這種事情並不會發生。他們學會在必要的時候如何像成年人一樣寫作，就像我們所有人一樣：我們不會在年度報告中使用小時候學到的俚語。早在互聯網出現之前，我們就有了類似FYI（僅供參考）這樣的縮寫，但你不會在報紙文章和學術論文中看到它們。

Image copyright Getty Images Image caption 2017年，《每日秀》（Daily Show）主持人諾亞（Trevor Noah）在紐約開了一家特朗普總統推特圖書館，連續數天展示特朗普的推文。

隨著網絡媒體的成熟，我們可能會獲得更為正式的實時互聯網語言版本。在推特上，某些形式的正式語言已經出現了約定俗成的凖則，比如編好號的推文串。但那只是眾多英語中的又一個變化而已。可能性是無窮無盡的，但如果我們發明了心靈感應的傳心術，那我們就可以期待另一個版本的英語誕生。

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