七個不可思議的海洋記錄創造者

Image copyright Kelvin Trautman

從太空俯視，很明顯地球表面大部分是蔚藍色的，世界五個大洋覆蓋了地球的大部分。五大洋包括最大最深的太平洋，以及最小且最淺的北冰洋。直至今日， 90%的海洋仍舊處於未被探索階段。

這些謎一般的龐大無邊的水體一直向人類發起挑戰，並且將人類的忍耐力和技巧推至極限。多項不同尋常的自然記錄，以及人類許多不同凡響的成就都來自海洋。

史上最大的動物

Image copyright Alamy Image caption 跟其龐大的體型不同，藍鯨（blue whales）以小型蝦類生物磷蝦（krill）為生（圖片來源: Minden Pictures / Alamy Stock Photo）

這是最大的海洋記錄保持者。藍鯨是已知存在過的最大生物，甚至比最強壯的恐龍還龐大。他們的體重接近200噸，身長超過30米。為了更直觀起見，這種奇妙的生物身長大約相當於三輛雙層巴士。

具備如此龐碩的體型，你也會期待它能創造某些其它記錄，而藍鯨並未讓人失望。一隻不幸死亡的藍鯨最近被衝到加拿大紐芬蘭島的岸上，這只藍鯨的心臟重達180公斤，這是全世界已知最大的心臟。其主動脈（將血液從心臟傳遞到全身其餘各部分的主要動脈血管）足夠容納一個人的頭部。相比之下，人的主動脈僅容一隻螞蟻爬過。

最大的海浪

Image copyright Tó Mane Image caption 夏威夷衝浪者嘉瑞特·麥克納馬拉（Garrett McNamara）保持著衝過最大海浪的記錄（圖片來源: Tó Mane）

海浪是由潮汐和水體表面的海風引起的，海浪的大小取決於海風吹多久，海風的強度以及海浪行進了多遠。有史以來最高的海浪達到19米（相當於62.3英尺），是由一個浮標在北大西洋探測到的。甚至這樣的巨浪也不是觀測到的最高海浪，最高的海浪是由一艘船於2002年同樣在北大西洋觀測到的。

對於那些對海浪高度感興趣的人來說，海浪的高度是一個浪的波峰與下一個浪波穀之間的高度差。近來衝浪的高度記錄達到了23.77米（相當於78英尺），是由夏威夷衝浪者嘉瑞特·麥克納馬拉在葡萄牙的納扎雷（Nazaré in Portugal）於2011年創造的。他甚至在同一個地區衝過高達30米（相當於100英尺）的海浪，這一不可思議的英勇事蹟可能很快就會得到官方承認。全世界僅有幾處能夠形成可供衝浪的巨浪的地方。像納扎雷那樣的水下狹窄峽谷這樣的水下地形，對於創造絶佳的條件是非常重要的因素。

距離最長的哺乳動物遷徙

Image copyright Mark Carwardine Image caption 灰鯨（gray whale）創紀錄的遷徙長達172天（圖片來源: Mark Carwardine / naturepl.com）

非洲大平原上的角馬大遷徙令人嘆為觀止，其遷徙里程長達3,000公里（1,800英里）。北美的馴鹿每年能夠走過5,000公里（3,100英里）。但是比起灰鯨的遷徙而言，兩者就像是"公園裏的漫步"，近來研究者發現灰鯨遷徙往返里程長達22,500公里（14,000英里），他們從位於俄羅斯東海岸的產仔地前往墨西哥，然後再折返。這也同樣把座頭鯨10,000公里（6,200英里）的里程擠下頭名，後者是在巴西與馬達加斯加之間往返遷徙。

Image copyright Kelvin Trautman Image caption 英國的耐力游泳健將劉易斯·皮尤是在世界最南端游泳這一記錄的保持者（圖片來源: Kelvin Trautman）

灰鯨遊過的某些水域對絶大多數人類而言寒冷異常，但是對於創造了世界最南端游泳這一記錄的著名耐力游泳健將劉易斯·皮尤（Lewis Pugh）卻並非如此，他在南極洲羅斯海的威爾士灣（Bay of Whales in Antarctica's Ross Sea）遊了350米，那裏海水的溫度為零下一攝氏度（30華氏度），氣溫為零下37攝氏度（零下34.5華氏度）。他僅靠一條泳褲、一個泳帽和谷歌就實現了這一壯舉，使得其成就顯得更為非同凡響。

最長壽的動物（脊椎動物和無脊椎動物）

Image copyright Franco Banfi Image caption 格陵蘭鯊（Greenland shark）近期取代北極露脊鯨（bowhead whale）成為最長壽的脊椎動物（圖片來源: Franco Banfi / naturepl.com）

像我們一樣的脊椎動物擁有由軟骨（cartilage）或骨頭包圍的脊髓（spinal cord），包括哺乳動物、魚類、兩棲類（amphibians）和爬行類（reptiles）。所有這些動物中最長壽的可以在北大西洋和北冰洋的深處找到，那就是格陵蘭鯊。去年，一條母鯊被確定為大約400歲，雖然放射性碳檢測推定其年齡為272-512歲之間。這意味著她是在16世紀早期至18世紀中期出生的。即便是在其推定年齡的下限，她也能夠擊敗前任記錄保持者，一條約211歲大的露脊鯨。

Image copyright Frank Hecker Image caption 圓蛤（Quahog clam）不僅是最長壽的軟體動物（molluscs），它們的貝殼厚度能夠長到超過50毫米（圖片來源: Frank Hecker / Alamy Stock Photo）

格陵蘭鯊可能僅僅處於中游位置，這意味著她成為最年長的生物還有一定距離。最高記錄屬於一個叫做明的無脊椎生物，之所以叫這個名字是由於這是一個出生於中國明代年間的冰島海岸的圓蛤。最近其年齡從405歲一下子漲到了令人嘆為觀止的507歲，該記錄至今尚未打破。

人類依然有機會打破這樣的記錄。1875年出生於法國的讓娜·露易絲·卡爾蒙（Jeanne Louise Calment ）是人類年歲最長者，高達122歲高齡。但是人類長壽的記錄能夠大大超過這一年限，來自印尼的姆巴.戈托（Mbah Gotho）聲稱自己146歲高齡，雖然這尚未被證實。

速度最快的游泳者

Image copyright Doug Perrine Image caption 旗魚（Sailfish）以其獨特的背鰭而得名（圖片來源: Doug Perrine / naturepl.com）

你能夠遊得多快？你可能達不到奧運游泳運動員邁克爾·菲爾普斯（Michael Phelps）的水平，他能夠每小時遊8公里（5英里），但是即便奧運游泳選手也無法匹敵旗魚的速度。曾有廣泛報道，旗魚短距離的瞬間最高時速達到110公里。但是最近的研究表明，其最高時速更可能為每小時40公里（25英里）。

這依然非常之快，但是它將遇到爭奪速度最快的魚這一頭銜的競爭者：黑槍魚（black marlin）。這種強壯的魚類被測到能夠加速至時速129公里（80英里）。記錄並測量這樣的速度非常困難，但是這兩種魚都在爭奪地球上最快的游泳者這一頭銜。

地球最深處

Image copyright Getty Images Image caption 電影導演詹姆斯·卡梅倫（James Cameron）駕駛一艘潛水器到達了地球上已知的最深處挑戰者深淵（Challenger Deep）（圖片來源: Imeh Akpanudosen / gettyimages）

馬里亞納海溝（Mariana Trench）位於菲律賓以東的太平洋底。這是一處位于洋底海牀的深谷，是由一個地殼版塊俯衝到另一個版塊下方形成的，其長度超過2,550公里（1,500英里），平均寬度達到69公里（43英里）。但是其深度卻無人能及，其不單單是地球海洋的最深處，同時也是地球表面的最深處。海溝最深處的挑戰者深淵至洋面的深度幾乎達到11,000米（36,000英尺）。

你可以將珠穆朗瑪峰（Mount Everest）投到馬里亞納海溝中，而其頂峰還將在水面以下1.6公里（1英里），有數千人爬上過珠穆朗瑪峰，而僅有數人曾經潛入海溝深處。其中一位是電影導演詹姆斯·卡梅倫，他曾於2012年的一次探險中搭乘一艘名為深海挑戰者（Deepsea Challenger）的深潛器到達了那裏。

潛水最深的哺乳動物

Image copyright Todd Pusser Image caption 柯氏喙鯨（Cuvier's beaked whale ）保持著潛水最深及水中閉氣最久兩項哺乳動物的記錄（圖片來源: Todd Pusser / naturepl.com）

對於真正的深潛而言，柯氏喙鯨領銜成為潛水最深的哺乳動物。科學家們最近對這些鯨魚進行追蹤，並且報道其中一條潛到了2992米（9,816英尺）深處。它們還在這一過程中創下另一項哺乳動物的記錄，即一口氣在水中閉氣超過2小時，長達138分鐘。

Image copyright Alamy Image caption 奧地利人赫伯特·尼池（Herbert Nitsch）的綽號是"地球上最深的人"（圖片來源: sharky / Alamy Stock Photo）

根據使用重物、腳蹼和繩子的不同，有幾項不同的人類自由潛水記錄（不帶氧氣瓶的閉氣潛水）。最深的自由潛水能夠達到幾百米深處，而當赫伯特·尼池首次創下214米（702英尺）的無限制類別的潛水記錄時，他贏得了"地球上最深的人"的綽號。

來自新西蘭的威廉·特魯布雷奇（William Trubridge）是自由潛水的世界記錄保持者，他是第一個在沒有幫助的情況下打破100米潛深障礙的人。 (圖片來源: Nature Picture Library / Alamy Stock Photo)

威廉.特魯布雷奇15次打破世界紀錄，並且獲得多項自由潛水世界冠軍。他同時保持著恆重無蹼（constant weight without fins）方式潛水潛深102米（相當於334英尺）和攀索式（free immersion）潛水潛深134米（相當於407英尺）的世界記錄。

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