花豹為什麼總喜歡在樹上吃東西？

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南非薩比沙動物保護區（Sabi Sand Game Reserve）的熱帶稀樹草原上聚集了很多動物，其中也包括"非洲五霸"。有的時候，這些動物會出現在意想不到的地方——例如，你可能會在樹杈上找到一具幼年長頸鹿的屍體。

一頭成年的雄豹（leopard，花豹，金錢豹）跨坐於長頸鹿身上，滿嘴鮮血。很顯然，這只長頸鹿是被花豹拖到幾米高的樹上的。這場筵席持續了數日之久，最後只剩下一些骨頭、皮毛和少量的肉散落在周圍。

那頭長頸鹿重約300公斤，大約是花豹體重的5倍。為了更直觀地了解花豹為此付出的努力，可以這樣簡單類比：這就相當於一個人把2000個麥當勞巨無霸搬上兩層樓。

這種行為簡直令人匪夷所思，但花豹的確有足夠的理由這麼做。如果它不把獵物拖到樹上，就有可能被鬣狗和獅子搶走。

Image copyright James Tyrrell Image caption 花豹把獵物拖到樹上（圖片來源：James Tyrrell，Panthera）

根據2017年2月發佈的一份研究，在樹上食用獵物可以避免被其他動物搶走。

這項研究來自專門保護野生貓科動物的非營利組織Panthera，他們發現，薩比沙動物保護區的花豹至少會獵殺40種動物，包括家禽和幼年長頸鹿。花豹會把它們殺死的半數獵物拖到樹上，而被拖到樹上的獵物被盜的概率減少67%。不過，花豹獵殺的獵物中約有五分之一會被其他捕食者奪走，包括斑鬣狗、獅子甚至其他雄性花豹。

該報告的首席作者蓋伊·巴爾姆（Guy Balme）表示，由於保護區的嚮導對花豹很熟悉，使得科學家獲得了研究這種動物的"難得機會"。"多數時候，花豹都對保護區的車輛視而不見。"這同樣很有幫助。

巴爾姆和他的團隊每天都會記錄嚮導觀察到的花豹及其獵物的狀況，並對其加以總結。在2013至2015年間，他們總共分析了104隻花豹和2,215次進食行為。

科學家發現，花豹往往會把自身體重一半到一倍半之間的獵物拖到樹上。如果被殺死的獵物太大或太小的，往往都會在地上食用。鬣狗或其他花豹出現時，它們將獵物拖到樹上的可能性就會大幅飆升。

Image copyright Wim van den Heever Image caption 花豹追捕跳羚（圖片來源：Wim van den Heever/naturepl.com）

巴爾姆表示，如果花豹決定將獵物拖到樹上，並且感覺附近沒有競爭對手，那它就會把獵物拖到"比較合適的樹杈上"。這有時候需要拖著獵物前進幾百米。一旦到達目的地，花豹還要把獵物拖到高達10米的樹上。"這些貓科動物力量十足，令人生畏。"

然而，有的時候情況比較緊急。"如果附近有鬣狗，花豹就會立刻拖著獵物爬到最近的樹上，保證自己的食物安全。"巴爾姆說。

斑鬣狗可以聽見花豹獵殺的聲音，然後迅速趕到。但鬣狗不會守株待兔。"我們經常看到斑鬣狗追蹤花豹，因為這樣更有可能獲得免費的食物。"巴爾姆說。在花豹被盜的獵物中，約有一半是被鬣狗偷走的。"這片區域的花豹對它們深惡痛絶。"

鬣狗在這方面可謂厚顏無恥。"它們會對花豹視而不見，直接跑上去咬住獵物。"巴爾姆說，"大型雄性花豹很少能把鬣狗趕走。"在地面上，鬣狗多數時候都能擊敗花豹，有時候甚至能將其殺死。

好在花豹會爬樹，而鬣狗不會。因此花豹可以在樹上大快朵頤，而鬣狗只能在樹下幹瞪眼。

Image copyright Villiers Steyn Image caption 這的確不是件容易的事情（圖片來源：Villiers Steyn, Panthera）

然而，鬣狗往往能夠笑到最後。研究共發現鬣狗有39次搶到了花豹不小心掉下來的獵物。

另外，對於獅子和雄性花豹這些會爬樹的強盜而言，這種方式也起不到太大的作用。在花豹被盜的獵物中，有十分之一被獅子偷走，而雄性花豹的比例則達到獅子的4倍，它們主要從雌性花豹手中搶奪獵物。結果令巴爾姆頗感意外，他認為，雄性花豹可以輕而易舉地透過平原看到另外一隻在樹上進食的花豹。"雄性花豹的巡邏區域很大。雌豹會在樹上進食數日，所以更容易被雄性發現。"

對雌性花豹來說，失去獵物所帶來的損失不只是多日的饑餓：它們被搶走的獵物越多，所能哺育的幼崽就越少。

巴爾姆的研究表明，花豹把獵物拖到樹上是為了防禦競爭對手的短期威脅。在鬣狗數量較多的博茲瓦納，花豹大約會把40%的獵物拖到樹上。在印度這種對手和植被都比較少的地方，花豹把獵物拖到樹上的概率則會降低。

還有另外幾種理論也可以解釋花豹為什麼把獵物拖到樹上。例如，掛在樹上的獵物腐爛的速度較慢，而花豹也可以前往其他地方捕獵，然後回來進食。但巴爾姆發現這些解釋的論據都不充分。

"我認為，避免食物被盜是花豹把獵物拖到樹上的主要原因。"他說。

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