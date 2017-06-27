如何拍攝海底沉船和飛機那些驚艷的照片

Image copyright Anders nyberg Image caption 位於藍薊花號（Thistlegorm）內的一輛英國二戰時期BSA M20摩托車。

Image copyright Steve Jones / www.millionfish.com Image caption 一架B-17G空中堡壘轟炸機（Flying Fortress）的殘骸，二戰期間它在克羅地亞的維斯島（Vis）附近進行轟炸襲擊時被擊中

去年，英國攝影師史蒂夫•瓊斯（Steve Jones）在克羅地亞的維斯島附近拍攝了保存完好的第二次世界大戰中美國轟炸機B-17G空中堡壘的殘骸。1944年，這架飛機被高射炮擊落墜毀，副駕駛歐內斯特•維埃諾（Ernest Vienneau）身亡。

瓊斯說，在這樣的地點潛水一方面"令人興奮並且攝人心魄"，但另一方面當想到曾經有生命的逝去又讓人感到"難過和悲傷"。這次拍攝尤其體現出了這兩點。

瓊斯拍攝的照片入圍年度水下攝影師獎（Underwater Photographer of the Year），並產生了意外的影響。他入圍該獎的消息被報道出來。已故副駕駛的家人看到了報道並與瓊斯取得聯繫。

瓊斯說："他們從未見過他長眠的地方的照片。後續的通信對我而言比潛水本身的意義更大。"

Image copyright Steve Jones / www.millionfish.com Image caption 英國超級無畏艦皇家海軍果敢號（Super Dreadnought HMS Audacious）是英軍在一戰中失去的首艘戰艦。

"不論是進入一戰時的戰艦果敢號的巨大的圓柱形炮塔裝甲，還是目睹二戰時期載滿謝爾曼坦克（Sherman tanks）的帝國傳統號的甲板，都讓我心生敬畏，"他說。

Image copyright Steve Jones / millionfish.com Image caption 英國皇家海軍潛艇倔強號（HMS Stubborn）的指揮塔；該艦二戰服役後於1946年在馬耳他被擊沉。

但是這些人類歷史上最血腥時代留下的遺產正在逐漸消失。

瓊斯說："在未來的歲月裏，兩次世界大戰期間許多擊沉或擊落的船隻和飛機將永遠消失。"

他說，因為隨著時間的流逝，沉船會被腐蝕，拍攝它們就是在"捕捉歷史上再也不會被看到的一段歷史。"

Image copyright AFP Image caption 約安尼斯D號（Giannis D）在埃及附近的殘骸："這張在殘骸內拍攝的照片中最有吸引力的背景之一就是透過舷窗射來的光線。"

來自瑞典哥德蘭島（Gotland）的自由攝影師安德斯•尼伯格（Anders Nyberg）表示："當你潛入躺在海底上百年的沉船，你會感覺好像時間停滯了一樣。"

他最喜歡的技術就是在陌生的、超現實的深水環境中展示熟悉的物品。

Image copyright Anders Nyberg Image caption 藍薊花號內部的一輛英國二戰時期BSA M20摩托車，該船位於埃及附近的紅海。

"它可能是一個門把手，一個花瓶或雙筒望遠鏡，也可能是家具或整齊地掛在牆上的工具。我喜歡這種沒有人動過的東西，可以拍出最棒的照片，"他說。

像藍薊花號這樣的世界著名沉船是他最喜歡的拍攝地點之一，因為該地區多樣的海洋生物和美麗的珊瑚成為廣角鏡頭下豐富多彩的拍攝對象。

不過尼伯格最驚人的經歷並不是他用相機拍到的。

Image copyright Anders Nyberg Image caption 霍恩斯坦號（SS Hornstein）是德國貨運蒸汽船，它在1905年在波羅的海擱淺。

當時他和妻子正在潛水拍攝庫裏奇總統號（SS President Coolidge），該船在1942年在瓦努阿圖（Vanuatu）的埃斯帕托•桑托島（Esparto Santo）附近沉沒。他們拍攝時，貨艙裏被藍色的閃光照亮。

"慢慢地，我們完全被這種閃光包圍，我完全迷失了方向，"他說。

他們後來得知這種特別的藍光是一種魚發出的生物光。有人認為這是為了吸引或者照亮獵物，這種亮光只能在完全的黑暗中才能看到，所以打開手電筒將可以阻止藍光。

尼伯格對於完美水下攝影的建議是在入水之前熟練掌握潛水和相機設備。為了安全起見，需要用繩索來返回，以防出現能見度低的情況。

潛水到沉船上雖然激動人心，但是對身體和心理的要求很高，但這也可以是"一種冥想的形式，讓自己從日常生活和工作的壓力中解脫出來"。

Image copyright Jennifer Idol Image caption 大開曼島（Grand Cayman）的三趾鷗號（USS Kittiwake）曾經作為潛水艇救援船服役，後來沉沒變成了潛水地點

美國攝影師、設計師、作家詹妮弗•伊多爾（Jennifer Idol）是第一個在美國50個州完成潛水的女性。

"我特別喜歡有歷史感的大型完整的殘骸，而非人造礁石。每個殘骸都講述了一個故事，"伊多爾說。

她描述了在北卡羅來納州拍攝U-352的經歷。這是二戰時期被美國海岸警衛隊獨桅縱帆船伊卡洛斯號（Icarus）擊沉的德國潛艇，沉沒於海平面以下35米（115英尺）處。

"隨著下潛，感覺像是時光穿梭，最後你到達了一艘比你預期小得多的船。"

為了拍出好看的照片，伊多爾建議專注於殘骸上容易識別的特點。

她解釋說："殘骸經常看起來很抽像，不容易辨認。"

"船頭和船尾顯然是外部照片的拍攝對象，而一個隱藏的艦塔、駕駛艙或獨特之處可以通過內部拍照來表現。把模特放入圖像中有助於顯示出殘骸的規模。"

Image copyright Jennifer Idol Image caption "像三趾鷗號這樣的殘骸可能需要全景拍攝才能完整表現。"——詹妮弗•伊多爾。

拍攝一幅衝擊力強的照片需要做好規劃和凖備。伊多爾說，攝影師在拍攝之前要考慮"角度、條件和層次"。

"一艘船可能太大，一次潛水無法看全，特別是在調整拍攝時。通常會布置好下潛線，或者把船栓在一條繩上，你可以順著繩到達殘骸。

Image copyright Jennifer Idol Image caption 位於美國麥基那克海峽（Mackinac）的埃貝爾•沃德號（Eber Ward）是一艘木質散貨船，它於1909年撞上冰山沉沒。

"如果你在殘骸內部拍照，首先要熟悉殘骸，然後還要遵守必要的潛水規則進入船內。這可能包括布置引導線，用混合氣潛水和使用冗餘的潛水系統。"

即使是像伊多爾這樣經驗豐富的人，殘骸也會給她帶來驚喜。

她說："我有時候會在沉船的深處發現令人驚奇的魚類、無脊椎動物甚至鰻魚。殘骸裏面的生物令人驚訝，因為這裏十分遙遠，黑暗，遠離洋流。"

Image copyright Jordi Benitez Image caption 20世紀90年代在西班牙塔拉戈納（Tarragona）附近沉沒的德拉貢內拉號（Dragonera）現在成了一個水下旅遊景點。

"置身於一艘幾年前在海上巡遊的沉船是一種非常特別的體驗。我可以想像很多關於它的故事，"西班牙銀行家喬迪•貝尼特斯（Jordi Benitez）說。他在12年前開始水下攝影。

"看看大海如何把一塊巨大的鋼鐵變成魚的新房，以及新的生態系統如何在殘骸周圍形成，這也很不錯。

貝尼特斯的拍攝主題之一是塔拉戈納的德拉貢內拉號。這是一艘在20世紀90年代沉沒的大型輪船，現在它成了一個水下旅遊景點。另外，他也拍攝紅海的克里斯奧拉K號（Chrisoula K）和藍薊花號。前者是一艘貨船，它在20世紀80年代撞上珊瑚礁後沉沒，後者是一艘英國的戰艦，在1941年被擊沉，造成9人死亡。藍薊花號的殘骸是在20世紀50年代發現的。

Image copyright Jordi Benitez Image caption 紅海的克里斯奧拉K號貨船是在撞上珊瑚礁後沉沒的。

貝尼特斯說："我喜歡在藍薊花號中潛水，因為那裏有很多第二次世界大戰時的材料。你可以看到自行車、卡車、火車、飛機的機翼——你感覺彷彿穿越回到了70年前。"

他對水下攝影的建議是使用"非常大的廣角鏡頭"和"利用光線"。

"水下攝影很多時候要使用閃光燈和人造光，但是在沉船中，用自然光的效果很好，這也給照片帶來了特別的氣氛。"

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