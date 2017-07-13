狗狗為什麼喜歡在屎上打滾？

Image copyright Ulrike Schanz

陽光明媚，蟲鳴鳥叫，多麼美好的一天。在公園的另一邊，你的寵物狗也在興奮地跑來跑去。他嗅了嗅地面，突然停了下來，在草地上興奮地打滾，然後向你飛奔而來。只有你在俯身歡迎它的時候才發現，聞到一股刺鼻的臭味。你的狗狗剛剛滾屎了。

多數狗主人出門遛狗時都碰到過這種情況。但狗狗為什麼這麼喜歡在糞便上打滾？

Image copyright Petra Wegner Image caption 狗狗喜歡打滾，尤其是在難聞的糞便上（圖片來源：Petra Wegner/naturepl.com）

"這些動物的嗅覺敏感度至少比我們高出一千倍。" 加拿大達爾豪斯大學犬科行為和嗅覺處理專家西蒙·嘉德鮑伊斯（Simon Gadbois）說，"可它們卻會故意沾染那些連我都難以忍受的臭味。這實在是不可思議。"

嘉德鮑伊斯曾經研究過加拿大的狼、土狼和狐狸，還使用家犬幫助其追蹤野外的動物。他最欣賞的嗅探犬是一條名叫齊拉（Zyla）的邊境牧羊犬，每當執行外勤任務時，她都會在海狸的糞便上蹭來蹭去。

"你可能從沒聞過海狸糞便，實在是太臭了，一旦沾上那種惡臭，好幾個星期都去不掉。"嘉德鮑伊斯說，"我總是不理解她為什麼這麼做。你會覺得這種行為會干擾她嗅探和追蹤其他動物的能力，但令人驚訝的是，她的表現絲毫不受影響。"

人類最早馴化狗大約是在1.5萬年前，自那之後，我們便與它們密切相處。針對狗的行為展開的研究可謂汗牛充棟，但令人意外的是，很少有資料對狗為什麼那麼喜歡接觸其他動物的糞便展開研究。

Image copyright Robin Chittenden Image caption 紅狐（Vulpes vulpes）的糞便（圖片來源：Robin Chittenden/naturepl.com）

我們向BBC Earth的讀者提出了這個問題，看看他們能否對犬科動物這種令人困惑而又厭惡的行為提供一些解釋。從狐狸和獾的糞便到鵝屎，再到死魚，狗狗們似乎會在任何有惡臭的東西上打滾。

最常見的解釋是：這些行為是一種進化遺跡，源自它們早期身為野外捕食者的年代。例如，維薩·瓦倫紐斯（Vesa Valenius）和詹姆斯·特納（James Turner）都認為這種行為是從狼那裏繼承來的，狼會通過在糞便上打滾來隱藏自己的氣味，避免在捕食時被獵物察覺。

狼的確會在其他動物的糞便上打滾，甚至會在動物屍體上打滾。但在針對狼的這種行為展開為數不多的研究中，有一篇1986年發表的論文闡述了一些令人困惑的觀察結果。

為了研究這種行為，生物學把捕獲的狼分成兩組，為它們提供散發不同氣味的物體。出人意料的是，狼最不喜歡在羊和馬這樣的食草動物的糞便上打滾：科學家發現，它們沒有在這些氣味的物體上打滾。食物對它們的吸引力也很低。相反，它們卻很喜歡香水和機油等人造氣味。

對於希望偽裝自己的氣味，避免被獵物察覺的動物來說，選擇一種與自己周圍的自然環境差異極大的氣味簡直令人不可思議。

Image copyright Angelo Gandolfi Image caption 蒼狼（Canis lupus）在獾的屍體上打滾（圖片來源：Angelo Gandolfi/naturepl.com）

然而，研究還發現，狼第二喜歡的氣味是美洲獅和黑熊等其他食肉動物的糞便。

"我很懷疑它們滾在身上的氣味能給捕食帶來多大幫助。"印第安納野狼公園（Wolf Park）高級動物飼養師派特·古德曼（Pat Goodmann）說，她曾經花了很多年的時間研究狼的滾屎行為，"在野狼公園（Wolf Park），狼都喜歡在其他犬科動物和家貓的糞便上打滾。因此野狼很有可能也會在捕食者的糞便上打滾。這不利於它們捕食獵物時偽裝自己。"

古德曼還指出，雖然狼可能偶爾還會通過埋伏來捕食，但更多的情況是主動追蹤獵物，所以不需要太多的隱藏。

事實上，狗在自己身上蹭上濃烈氣味的行為，可能繼承自另外一個野生親戚，而目的也與前文介紹的有些相似。它們不是為了在捕食的時候隱藏自己，而是為了避免年幼的犬科動物被其他捕食者發現。

Image copyright Patricio Robles Gil Image caption 灰狐（Urocyon cinereoargenteus）（圖片來源：Patricio Robles Gil/naturepl.com）

薩曼莎·哈里森（Samantha Harrison）就認為滾屎是某種形式的偽裝。

這種想法或許能夠得到麥克斯·艾倫（Max Allen）2016年9月發表的論文的支持。這位威斯康星大學麥迪遜分校的生態學家曾經利用設在加州聖克魯茲附近的遙控攝像頭觀察到灰狐的一種反常行為。長年隱居的灰狐經常前往雌性美洲獅用於標記氣味的地方。這段視頻顯示，灰狐用自己的面頰在美洲獅剛剛用氣味濃重的尿液標記過的地面上蹭來蹭去。

艾倫相信，狐狸把這些大型貓科捕食者留下的氣味當做一種偽裝，避免被土狼等其他大型捕食者發現。

"土狼比灰狐大得多，並且希望消滅它們，就好像它們之間在爭奪資源一樣。"艾倫說，"狐狸無法真的反擊，所以它們會尋找美洲獅的氣味來獲得某種保護。像美洲獅一樣的氣味或許可以為它們贏得逃跑的時間。"

這顯然是個有趣的想法。然而，這並不能解釋狼等大型犬科動物為什麼也會主動沾染其他捕食者的氣味。

Image copyright Jane Burton Image caption 狗為什麼喜歡這樣？（圖片來源：Jane Burton/naturepl.com）

英國布里斯托大學的史蒂芬·哈里斯（Stephen Harris）曾經研究過紅狐，他並不認為狐狸是在使用貓科動物的氣味做偽裝。相反，他猜想這些動物可能是為了釋放自己的氣味，而不是獲取其他動物的氣味。

"狐狸用唾液當做氣味，而且嘴唇附近還有腺體，名叫'圍口腺'（circumoral gland）。"哈里斯說，"我們不知道這些氣味腺的具體功能，但你會看到狐狸們用嘴和脖子的側面在各種物體上蹭來蹭去。它們經常通過這種方式來應對強烈的氣味。不同尋常的氣味似乎會對它們形成刺激。"

類似的，Facebook上的皮耶特拉·梅納徳（Pietr Maynard）對我們表示，他認為自己的狗試圖用自己的氣味掩蓋其他氣味，"讓其他狗明白它會保護自己的領地。"

然而，寵物狗很少會滿足於只是把它們找到的糞便蹭在臉和脖子上：相反，它們會弄滿全身。菲利帕·白尼斯（Philippa Baines）告訴我們，他的小狗霍利（Holly）會在牛糞堆裏來回打滾，就像要把糞便蹭進皮膚裏一樣。

古德曼則有另外一番解釋。她認為，狼或許是為了通過這種方式把自己的蹤跡告訴狼群裏的同伴。

Image copyright Roland Seitre Image caption 狼（Canis lupus）也會在惡臭的東西裏打滾（圖片來源：Roland Seitre/naturepl.com）

她已故的同事、野狼公園創始人艾麗希·克林哈莫（Erich Klinghammer）認為，在惡臭的東西裏打滾或許是為了告訴其他狼，它們在掉隊的時候找到了美味的食物。

古德曼在實驗中發現，狼不會在發現大塊肉之後直接吃掉。"發現半扇鹿的時候，它們會一邊打滾，一邊吃。"她說，"我懷疑狼的呼吸和皮毛上散發的食物氣味表明還剩下一些食物，讓其他狼可以順藤摸瓜找到氣味來源。"

Facebook上的蒂尼·霍維（Tine Howe）也認同這種想法。他對我們說，狗滾屎是為了把獵物的氣味帶回家給其他同伴。

土狼也會在腐肉上打滾，之後便會在狼群中獲得其他同伴的更多關注。類似地，針對埃塞俄比亞狼的一項研究表明，它們往往會在跟隨一塊肉的時候在地上打滾，但也會在人類排洩物或者人類最近去過的地面上打滾。

這似乎表明在惡臭的東西上打滾具有社會功能，但嘉德鮑伊斯認為，實際的目的或許沒有那麼複雜。他在加拿大研究的狼群中，狼王往往會第一個在濃烈的氣味裏打滾，其餘的狼則會相繼跟隨。

"這可能是為了給狼群賦予相同的氣味。"他說，"在我研究的狼裏面，如果一隻狼開始在死鹿這樣的東西上打滾，整個狼群都會效仿。我發現野生土狼和狐狸也都存在這種現象。這似乎成了它跟其他同伴共同的氣味。"

非洲野狗的行為似乎也驗證了這種通過共同的氣味來加強"團結"的想法：母狗如果想要加入一個狗群，就會在公狗的尿液裏打滾。類似地，同一群狗也會經常互蹭彼此的氣味腺，以便獲取彼此的氣味。

當然，還有一些更加古怪的想法。

Image copyright Christophe Courteau Image caption 一隻非洲野狗（Lycaon pictus）（圖片來源：Christophe Courteau/naturepl.com）

例如，有人認為狗和野生犬科動物把濃烈的氣味當成某種殺蟲劑，但使用糞便作為一種氣味似乎無法達成這種目的，還有人認為糞便中的油或許可以對皮毛起到防水作用。

羅伯特·裏皮（Robert Reppy）和克里斯托·帕克斯（Krystal Parks）認為，狗使用惡臭可能就像人使用香水一樣。動物行為專家邁克爾·福克斯（Michael Fox）也在他的《狗身體，狗思維》（Dog Body，Dog Mind）一書中推進了這種想法。福克斯認為，噴一點香水或許可以讓狗不再那麼熱衷於尋找令人不快的氣味。

與此同時，犬類心理學家斯坦利·考倫（Stanley Coren）認為，這或許是為了獲得某種極端感受。他認為，這是"一種拙劣的審美，就跟人類穿著過於誇張而濃艷的夏威夷襯衫一樣。"

像Facebook上的弗朗西斯·馬漢（Frances Mahan）那樣的讀者也提出了一種想法：狗之所以這麼做，只是為了獲得快感。

Image copyright Ulrike Schanz Image caption 滾屎可能只是一種進化遺跡（圖片來源：Ulrike Schanz/naturepl.com）

如果觀察過自己的狗在某種令人噁心的東西裏蹭來蹭去時的愉悅反應，肯定能夠明白這種理論。

"我估計它們因此分泌了很多多巴胺，這是一種讓人產生愉悅的神經遞質。"牛津動物行為中心的穆里爾·布拉瑟爾（Muriel Brasseur）說，"如果這種行為在它們的進化過程中與生存有關，就會因為極端的快感而得到強化。"

嘉德鮑伊斯表示，換言之，犬科動物之所以願意在惡臭的東西上蹭來蹭去，可能是它們進化過程中的某些祖先留下的遺跡。"這可能在很久之前是一項很重要的功能。"他說，"這項功能後來逐漸銷聲匿跡，但它們仍會這麼做。這又把我們帶入了自己一無所知的領域。氣味是它們世界中的重要部分，但我們卻並不理解。"

但對於那些剛好在重要客人到來之前，發現自己的寵物狗蹭了一身糞便的狗主人來說，這些解釋都無法帶來任何安慰。常規的寵物狗沐浴液很難去除那些味道，所以有的讀者採用了一些不太常見的做法。林恩·米（Lynn Mee）建議把番茄醬塗抹到有味道的地方，然後清洗乾淨。我們沒有測試過這種方法是否管用。

最後，我們會把這個話題的最後一句話留給凱特·杜蒙特（Kate Dumont）。她針對狗為什麼滾屎給出了一個簡單的解釋："因為它們是poo-ches（譯注：狗，前半部分的poo就是糞便的意思）"

難怪那麼臭！

請訪問 BBC Earth 閲讀 英文原文。