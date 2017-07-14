不會編織蜘蛛網的「海盜蜘蛛」

Image copyright Stephen Dalton Image caption 海盜蜘蛛（秘突腹蛛，拉丁學名 Ero sp）（圖片來源: Stephen Dalton/naturepl.com）

織一個網，捕捉住一隻蒼蠅，用蛛絲將其包裹住，再從容不迫地吞食掉。這種捕食方法已經證明如此有效，以至於能織網的蜘蛛成了最成功的動物種群之一。它們出現在世界每一個角落，種類多達3,000餘種。

織網是一項技術相當複雜的活，除了需要不同形式的絲和膠，蜘蛛還需要完成一系列精密的動作。

然而，如果能夠入侵其它蜘蛛的領地並將其獵食，又何費力勞神自己去織網呢？

就有這麼一群名叫"海盜蜘蛛"的暗中盜賊採用這種不法手段捕獲食物。它們的捕食策略在動物世界中屬於最不尋常的其中之一。

Image copyright Christopher Johnson Image caption 一種未知名的海盜蜘蛛（圖片來源: Christopher Johnson, Insects Unlocked, CC by 1.0）

海盜蜘蛛和那些我們熟知的編織經典、圓形絲網的"織網者"蜘蛛一樣都屬於蜘蛛這一種群，但是自己卻不織網。

事實上，它們已經喪失了這一能力。雖然它們還吐絲以織造卵囊和包裹獵物，但在解剖學意義上，它們已經失去了編織絲網的能力。它們的嘖絲板上的絲結數量與其近屬相比數量顯著不足。

它們轉而入侵其它蜘蛛的絲網，引誘並獵殺那不幸的建築師。它們輕輕地扯動網上的絲線，誘騙蛛網的主人向其靠近。

一旦蛛網主人向其靠的足夠近，盜食者就採取行動了。

首先，它用自己的兩個巨大的前爪將受騙上當的犧牲者圍住。它的前爪上布滿大量的名叫macrosetae的刺，海盜蜘蛛用這些刺將蛛網主人圈在一個牢籠般的圈內。

接下來就是致命的最後一擊，海盜蜘蛛張口叮咬它的獵物，通過毒牙向其注射一種毒性強大的毒液，使其瞬間失去活動能力。

這是一種強大有效的捕食技巧。

"觀看海盜蜘蛛張開它長長的前爪、悄悄靠近其它蜘蛛，真是太有趣了"，新罕布什爾大學（University of New Hampshire）的馬克·湯利（Mark Townley）說，"為了研究噴絲板，我們花了很多時間餵養蜘蛛，但是，我從未厭倦觀察它們尋找和攻擊獵物。它總是那麼讓你著迷。它們能夠如此輕微地張開一雙前爪，輕輕地觸及被獵取的蜘蛛而不使其有任何反應，甚至沒有任何察覺。"

但是，我們還沒有完全明白海盜蜘蛛的策略是如何成功的。

Image copyright Nick Upton Image caption 絲網上的犁溝蜘蛛（拉丁學名 Larioniodes cornutus）（圖片來源: Nick Upton/naturepl.com）

尤其是，我們不明白為什麼海盜蜘蛛要扯動宿主蜘蛛的網線。

有一種假說認為扯動網線是模仿落網昆蟲被網捕獲時造成的震動。因此，海盜蜘蛛有了這樣的拉丁名字：Mimetidae，或模仿者。

然而，不是所有的昆蟲學家都贊同這一觀點。

"宿主蜘蛛面對海盜蜘蛛和自己的獵物時的行動很不一樣，而這兩種震源在蜘蛛網上造成的震動也很不一樣"，加利福尼亞州立大學貝克斯菲爾德分校（California State University Bakersfield.）的卡爾·克魯格（Carl Kloock）這樣表示。

他提出了一個不同的觀點。"在我看來，最有可能是海盜蜘蛛在模仿同種群入侵蛛網的蜘蛛造成的震動，也可能是在模仿其它種類的蜘蛛"克魯格說，"織網的蜘蛛需要保護自己的絲網，防止被別的蜘蛛佔用。這是它的重要資源。入侵者不願意自己費力建造自己的絲網，轉而強佔現有絲網，或從絲網上偷走獵物。"

"這類遭遇戰都遵循一個相當簡單的套路，入侵者與宿主打個照面，然後，慢慢地相互靠近。通常的結局都是小一點的不得不承認失敗，逃離蜘蛛網。"

"我想，海盜蜘蛛所做的只是發出一個欺騙性的信號，表示它們只是拒絶逃離的小個兒蜘蛛，吸引宿主蜘蛛靠近，越來越近，直至進入被攻擊範圍"，克魯格補充道。

另一個問題是海盜蜘蛛的毒液。它們進化出了一種對其它蜘蛛包括相同種類的蜘蛛都是巨毒的毒液，而對其它動物卻沒有那麼強的毒性。

"一旦其它蜘蛛被咬，馬上就動彈不得，而果蠅卻還可以掙扎著飛幾分鐘"德克薩斯農工國際大學（Texas A&M International University）的丹尼爾·莫特（Daniel Mott）說，"它們的毒液似乎對其它蜘蛛特別有效。"

為什麼會進化出如此怪異的捕食策略？它是如何進化的？

第一個問題是，捕食蜘蛛也是獵食者，擁有毒牙和毒液。也就是說，它們更危險，如和甲殼蟲或蒼蠅相比，而數量上也更少。

第二，海盜蜘蛛是專業捕食者。儘管有時候也捕食其它獵物，它們最主要的食物卻是蜘蛛。相比之下，絶大多數編織蛛網的蜘蛛則是普通的捕食者，任何落入絲網的東西都是它們的食物。

事實上，如果沒有絲網供其立足，海盜蜘蛛甚至也無法捕食其它蜘蛛。

"在實驗室，如果你將一隻會織網的蜘蛛放入罐子裏而不允許其編織絲網，海盜蜘蛛則不會攻擊它"，德國漢堡大學的丹尼洛·哈姆斯（Danilo Harms）說，"它需要一隻網才能夠捕獲別的蜘蛛。"

不知為何，海盜蜘蛛的先祖不僅喪失了自己織網的能力，還演化成為其它蜘蛛的捕食者。

Image copyright Stephen Dalton Image caption 一隻其它蜘蛛網上的海盜蜘蛛（秘突腹蛛）（圖片來源: Stephen Dalton/naturepl.com）

哈姆斯認為，最為可信的解釋是它源起於盜竊。海盜蜘蛛的先祖們一開始可能只是入侵其它蜘蛛的絲網，盜取宿主費力捕獲、毒殺和儲存的昆蟲。

這種盜竊行徑有一個有趣的名字：偷竊寄生現象。

有些原始海盜蜘蛛可能將這種策略發展到了下一步，即捕食這些宿主蜘蛛。日長月久，它們越來越擅長於捕食其它的蜘蛛，進化出了超長的前爪、精緻的扯動絲網的動作、以及專門針對蜘蛛的毒液。

這種學說被戲稱為"偷竊寄生源說"

且不論這種詭詐行為的產生原因，海盜蜘蛛卻是極其成功的。科學家已經發現了160多種海盜蜘蛛，遍布於除南極洲之外的所有大陸。

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