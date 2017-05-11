一不小心會吃死的日常食物

Image copyright iStock

我們都會偶爾放縱自己的味蕾。我們的記憶裏或許都有吃了牡蠣或者生蚝以後鬧肚子的慘痛經歷。但是總體來說，我們現在吃得很健康。某些膽大的吃貨冒著失去性命的危險去吃充滿神經毒素的日本河豚，但我們大多數人只不過想吃得更健康更安全而已。然而，你所不知道的是，很多我們已經習以為常的食品實際上含有會引發疾病甚至死亡的毒素。

大黃餡餅和大黃果醬是受到人們喜愛的季節性美食。每個夏天，人們都用燉鍋燉煮口感酸甜的紅色大黃莖幹，然後和麵包一起食用。大黃有四處伸展的綠色葉片，曾經是在後院菜園中種植的觀賞植物。它的莖幹可食，但葉片卻有劇毒。

Image copyright iStock Image caption 大黃的莖幹可以製作甜食，但葉片卻不可食用（圖片來源: iStock）

1919年，蒙大拿州海倫娜（Helena, Montana）的一名醫生向《美國醫學會雜誌》投稿，講述了他遇到的一起病例：他出診時看到一位臉色蒼白、精疲力竭、嘔吐不已的少婦。很明顯這是一位孕婦，他發現"牀單上擺著一具早產的6周大胎兒屍體"，但是胎盤卻毫無血色，胎盤上的血液也沒有凝固。少婦幾小時後鼻孔流血而死亡。

前一晚，她晚餐吃了大黃的莖和葉，她一個人吃了大部分的大黃葉片。她的丈夫只吃了一點，就感到身體虛弱、頭暈目眩，但卻沒有生命危險。《美國醫學會雜誌》的編輯回信說，這位醫生的直覺，女病人死於大黃葉片中毒，毒性物質可能是草酸，有可能是正確的。

"已經有了一些食用大黃葉片造成死亡的報告，"編輯在回信中寫道。"一次大戰期間，英國建議食用大黃葉片作為替代食品；當大黃葉片的中毒致死風險得到證實（出現了幾個死亡病例）後，政府警告人們不要再食用大黃葉片。"大黃的莖和葉片中都含有草酸，但在葉片中的含量要高得多。草酸會導致腎衰竭，吃上一客數量的大黃葉片就會導致死亡，所以最好遠離它。（大黃甚至出現在諾森伯蘭郡安尼克花園中的有毒植物園裏。這座有毒植物園培育了很多危險甚至致命的植物以招徠吸引膽大的遊客。）

另一個例子是土豆，一般情況下，人們不會擔心土豆的安全問題。但是如果把土豆暴曬在日光下，土豆表皮就會出現化學反應生成葉綠素，從而讓表皮成為綠色，這是土豆凖備發芽的標誌。與此同時，土豆會生成一種稱為龍葵素的物質。這種物質因一種劇毒植物龍葵而得名。土豆、番茄、茄子和龍葵都屬於龍葵屬植物。

Image copyright iStock Image caption 土豆發芽並變成綠色後，表明內含有毒物質龍葵素的含量出現上升（圖片來源: iStock）

含有大量龍葵素的綠皮土豆將出現不同於普通土豆的性質，從而對食用者的健康產生危害。1978年秋季，倫敦南部有78名男學生在食用煮土豆後出現腹瀉、嘔吐和其他症狀。後來的調查發現，他們食用的土豆早在當年夏天就一直儲存在學校裏，對土豆皮進行分析後發現其中的龍葵素含量極高。

所有學生最後都獲得康復，"有些人在好幾天裏頭腦不清、產生幻覺，"事故發生後第二年，《英國醫學會期刊》發表的一篇簡短文章記錄說，這篇文章還強調了歷史上食用綠色土豆導致的死亡病例。死亡人群基本都是無法獲得醫療救治的、營養不良的人群。

龍葵素可作用於神經系統，破壞細胞內離子通道的正常運行。這或許能夠解釋某些中毒的學生為何會在恢復前出現抽搐症狀。（土豆葉片和莖也含有龍葵素，因此不得食用）。

接骨木酒（Elderberry wine）是一種可口而浪漫的飲品。你如果自己製作接骨木酒，一定不要用這種植物的葉片當原料。包括葉片和未成熟果實在內，接骨木樹幾乎每個部分都含有氫氰酸或其前體物質。而當把果實煮熟後，其中的有害物質分子都被破壞，做成的接骨木果醬則十分安全。要是製作過程中沒有煮熟，就會造成不良後果。

Image copyright iStock Image caption 接骨木必須煮熟才能去除其中的毒素（圖片來源: iStock）

1983年，美國疾控中心發佈的《發病率和死亡率周報》報道說，有8人被直升機運往位於加州蒙特利（Monterey, California）的一家醫院。他們剛剛和另外17人一起從偏遠地區由於"宗教/哲學"原因撤回。抵達後，有人拿出一瓶用附近採摘的野生接骨木製成的果汁。他們把接骨木果實壓碎，和蘋果汁、水和糖混合，但卻沒有加熱。飲用接骨木果汁15分鐘後，人們開始嘔吐。攝入果汁最多的人當晚住進了醫院。這些幸運的人最後都恢復了健康。

坐在餐桌旁，你應當感謝現代食品業者為我們提供了飲食安全警告，這些警告在很大程度上避免了食物中毒的發生。土豆、大黃餡餅和接骨木餡餅很好吃，如果正確儲存和烹調，也不會對健康產生什麼影響。

但是，要是想到這些日常食品內含致命毒素，你或許也會像勇於吃河豚的大膽吃貨們一樣感到心驚膽戰。

請訪問 BBC Future 閲讀 英文原文。