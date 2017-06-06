我們要如何開發大腦「超能力」？

Image copyright Carolyn Speranza

我們當中許多人都有處理自己感覺和情感的特殊方法。例如，當我們感到壓力很大時，我們可以將注意力集中在呼吸上，讓自己平靜下來。如果我們牙痛的厲害，那可以嘗試冥想法來緩解疼痛。當我們感到失望的時候，我們想像自己置身於"快樂的地方"，以此鼓勵自己。曾嘗試過類似策略的人知道這些方法常常都會奏效，只不過程度大小不同。

現在想像一下，如果你在經歷各種情緒和感覺的時候，例如痛苦、焦慮、抑鬱、恐懼和快樂，你可以實時看到腦部在發生什麼。突然間，你之所以會產生這樣的感覺對你來說可能不再是一個謎，而你用來應對日常生活的簡單心理技巧是否有效都將一目了然。

這是一種稱為"實時功能磁共振成像"（real-time fMRI）的新技術。通過在執行心理技巧和策略的同時接收關於大腦活動的特定視覺反饋，我們可以學會有意識地控制我們的情緒，感覺和渴望，就好像操控音響上的音量旋鈕一樣。通過練習，你可以學會加強對大腦的控制，類似於舉重運動員以特定的肌肉群為鍛煉的目標。很有可能我們將來可以訓練出遠遠超出我們目前水平的高級心理能力。

Image copyright iStock Image caption 通過專注於控制虛擬火焰，人們能夠減輕痛苦的感受（圖片來源：iStock）

2005年，實時功能磁共振成像第一次展示出它可能成為一種強大工具的潛力。在這項研究中，研究人員教會了人們如何控制疼痛。八個人躺在掃描儀上，他們的皮膚上感到疼痛的灼熱感。研究人員向他們展示了一個虛擬的火焰，這代表了大腦涉及痛覺處理的區域——前扣帶回皮層（ACC）。參與者通過各種各樣的認知策略，例如"接近或遠離痛苦的刺激"和"試圖觀察痛覺的強度高低"，迅速學會了如何控制火焰的大小，從而直接改變了疼痛反應區域的腦電激活水平。

重要的是，通過問卷和10分疼痛量表的測量發現，該神經信號的增強或減弱與對疼痛的主觀感覺相關。令人驚訝的是，在短短13分鐘的實驗過程中，參與者輕鬆學會了控制火焰的大小，並能夠將其痛苦減少50％以上。

此後，使用實時功能磁共振成像的研究呈爆炸式增長，幾乎每個月都會出現新的臨牀和實驗用途。向人們展示腦活動的方法現在還包括通過虛擬現實眼鏡提供一些反饋，比如音頻或"以溫度計的方式顯示"。

2017年發表在Appetite期刊上的一項研究顯示，培訓可以對抗肥胖。在為期四天的培訓中，超重的男性學會了促進與執行功能和獎勵處理相關的大腦區域之間的互動，從而改善了自我控制並帶來了更健康的食物選擇。

今年發表的另一項研究發現，通過學習對右前額葉皮層（多動症患者的該區域受損）的控制，青少年的多動症症狀可能會減少，長時注意力會有所提高。參與者在11個月後再次進行了測試，發現這些變化仍然存在，這表明培訓可以創造出變化，對大腦產生長期影響。

而2016年的研究發現，老年人使用這種技術可以改善其認知能力。年齡較小的人也可以通過這種方式提高大腦功能。事實上，2015年，對健康成年人進行的一項研究表明，神經反饋訓練可以幫助人集中注意力，減少注意力下降。

最近還有其他研究發現，這種培訓可用來治療退伍軍人的創傷後壓力心理障礙症（PTSD）、抑鬱症、焦慮甚至包括煙癮。德克薩斯州大學奧斯汀分校（University of Texas, Austin）的詹姆斯·敘爾澤（James Sulzer）的研究表明，參與者可以學會調節神經遞質多巴胺的水平，這一應用可治療帕金森病。

Image copyright Getty Images Image caption 如果每天都可以練習對大腦進行控制，那麼實時功能磁共振成像訓練的最大潛力是什麼？（圖片來源：Getty Images）

這項研究還清楚地表明，該技術存在大量的應用方法，但其長期效果以及這種做法是否具有可行性還有待觀察。由於實時功能磁共振成像需要昂貴的設備，因此如果直接用來治療嚴重的病症可能尚缺乏較為平價的療法。然而，與任何新技術一樣，隨著時間的推移，功能磁共振成像掃描儀將變得越來越便宜，越來越小，並且更容易獲得。

而這將開闢一個充滿可能性的全新的世界。要了解它尚未開發的潛力，不妨想像一下運動員或健美者如何在不能看到自己的身體或體重的情況下進行鍛煉。他們將無法確定哪些練習是有效的，哪些是無效的，以及效果的大小。想要有效訓練任何技能都需要視覺反饋。大腦的訓練也是同樣道理。

如果一個人可以輕鬆的知道大腦的情況並且可以每周一次甚至每天一次練習控制大腦，那麼實時功能磁共振成像培訓的最大潛力會是什麼？如果幾次10分鐘的訓練可以在統計上產生顯著的結果，那麼10000小時的訓練可以做到什麼？我們沒有答案，但是類似於"心理超能力"這樣的東西或許不再是毫無可能。

神經反饋訓練可以成為發展某些種類能力的捷徑，例如，僧侶可以不受極度痛苦的影響，他們還可以通過對生理的改變，在寒冷的房間裏讓披在背上的濕毛巾變幹。

因此，儘管技術的最大潛力還有待觀察，但是我們有理由相信，冥想家需要多年才能學會的用心理戰勝物質的能力有朝一日可能在一小段時間內被常人學會。

請訪問 BBC Future 閲讀 英文原文。