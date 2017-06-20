印度經濟增長面臨的潛在威脅

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拉維（Ravi）是上千名今年即將失業的印度信息技術行業從業者中的一個。一方面，此前蓬勃發展的印度信息技術行業陷入了不景氣，另一方面，新技術正威脅替代人類勞動力，因此拉維他們成了這兩股力量合流的犧牲品。

直到上個月，拉維還在高知特資訊技術公司（Cognizant Technology Solutions）工作。雖然總部位於美國，但高知特資訊技術公司的大部分員工則在印度。公司目前正面臨削減成本的壓力，計劃將於今年裁掉6,000至10,000名"表現欠佳的員工"。

印度的大部分信息技術外包工作都來自美國，而美國等國頻繁的市場波動及貿易保護主義的抬頭導致高知特資訊技術公司去年的營業收入增長跌至二十年裏最低水平，而其印度信息技術產業的同行們的境況也好不到哪兒去。

與此同時，進步迅速的自動化技術已經能夠讓軟件完成此前需要人力完成的一些日常工作，比如IT支持工作及重覆性較強的後台管理業務，而這些正是先前跨國公司外包給印度，利用當地廉價勞動力完成的工作內容。

今年二月，高知特資訊技術公司的首席財務官表示，該公司將"積極"引入自動化以"優化"其服務。同時，印度第三大信息技術公司 Infosys 表示，去年自動化使得該公司能夠將9,000名員工從低技能工作崗位上轉移至更高級的項目裏，比如機器學習和人工智能方面的項目。Infosys的競爭者Wipro於2016年調整了3,200名員工的工作內容，Wipro公司預計將於今年完成4,500名員工的換崗。

與此同時，新招聘員工人數正在大幅減少。印度軟件和服務業企業行業協會（Nasscom）發佈的年度報告顯示，未來三年內，印度信息技術行業將總共削減20％至25％的就業崗位。

"高知特尚未進行任何裁員，"一名高知特的發言人說。"新機器和技術的作用是幫助企業削減成本、提升效率、建立和推出更高水平的服務，並非整體替代人類勞動力，而是提升人力在工作中扮演的角色及他們工作內容帶來的價值。"

然而，要具體指明誰的工作被自動化替代了這件事非常難。例如，英國的研究人員就表示，今天全球經濟中的某些工作比其他工作面臨更大的風險。

在本文中我們隱去了拉維的真名。拉維之前的工作是軟件測試員，在自動化技術替代人類工種的現實面前，這一職業尤為脆弱。"自動化已經被引入軟件測試，而且部署的速度非常快，"拉維表示。"如果說一份任務需要四個測試員來完成，那麼自動化會將這一數字降低至'一'。"

Image copyright Alamy Image caption 跨國公司將信息技術任務外包至印度的呼叫中心來為他們節約成本——然而如今，這些由人力運作的技術中心可能被機器人替代掉（圖片來源: Alamy Stock Photo）

目前，拉維正在找工作。他表示，尋找類似於自己之前所做工作的機會非常有限，對於這一現實，他只能努力適應：學習自動化軟件測試課程然後試著找份相關工作。拉維擔心，這一失業－求職的過程將成為常態。

"或許五年後，更多新技術將出現，到那時，我們又需要學習那些技術了，"拉維表示。

印度信息技術業的軟肋？

20世紀90年代以來，印度公司就承擔了大量後台管理業務及信息技術服務工作，比如為外國公司做數據錄入、管理呼叫中心和軟件測試。印度的勞動力數量意味著該國可以向信息技術行業源源不斷輸送廉價勞動力。然而，隨著機器能夠越來越靈活地完成重覆性、基於規則的工作，低技能工作面臨著最大的流失風險，而印度信息技術從業者的大部分都是這些低技能勞動力。

"在過去的兩三年裏，這一情形愈演愈烈，"信息技術公司Mphasis創新部門負責人哥皮納森·帕德瑪納布汗（Gopinathan Padmanabhan）表示。"這是一個我們無法躲避的現實。"

這一變化也將伴隨著其他領域新機遇的出現——數據科學、人工智能和大數據，但這類工作要求人們學習新技能，其需要的勞動力數量也更少。

"人們必須為自己定義新的角色，並為自己提供培訓，以與這個新時代接軌，"帕德瑪納布汗表示。"我們說的可不是未來的事兒，我們說的就是三到五年內會發生的事。"

當然，發達國家也擔憂自動化導致工作流失的情況，然而印度的情形更特殊。

對許多印度人來說，在大型信息技術公司獲得一份穩定的工作是其最大的職業夢想，這也解釋了，為什麼最近幾個月裏，對技術行業失業率增加的擔憂佔據了報紙的重要版面。

根據印度軟件和服務業企業行業協會的數據，儘管信息技術行業對印度國內生產總值的貢獻率為9.3％，但該行業僅僱用了370萬勞動力，而印度在職成年勞動力的總數大約為五億。所以，自動化到底對印度的勞動力市場有多大威脅？

世界銀行發佈的數據估計，今天印度69％的工作都受到了自動化的威脅。然而印度並不是唯一一個受影響的國家：在中國，這一比例是77％，而其他發展中國家這一數字也非常高。

在此之前，印度已經面臨著既要保持經濟快速增長又要創造就業的挑戰。根據聯合國的數據，印度的勞動力人口在1991年至2013年期間增長了三億，但受僱人數僅僅增加了1.4億。

目前的情況是，從中期來看，發生機器人大規模替代人力勞動力的現象並不現實，不論是在印度還是其他國家和地區。但是目前人們已經開始嘗到機器人替代人類勞動力的滋味了。去年九月，印度紡織品行業巨頭雷蒙德（Raymond）表示，該公司將在未來三年裏用機器人替代10,000份工作。

工會領導人維諾德哈·庫瑪爾（Vinodh Kumar）在印度金奈（Chennai）的寶馬汽車廠工作。金奈是印度的自動化中心。庫瑪爾所在的工廠並未受到自動化的威脅，但他認識韓國現代汽車工廠的工會領導們，在現代汽車工廠，車身車間及大部分噴漆車間的工作已經自動化了。

"車身車間的大部分員工已經丟掉飯碗了，"庫瑪爾表示。"工廠試圖將那些有編製的員工調到其他崗位上，但合同工和學徒都丟掉了工作。"

其他受到自動化技術威脅的行業有製藥、食品飲料、物流和安全行業。

Image copyright Alamy Image caption 重覆性、勞動任務繁重的工作，如北方邦（Uttar Pradesh）的砌磚工作等尤其受到被智能機器替代的威脅（圖片來源: Alamy Stock Photo）

Infosys前首席財務官莫汗達斯·派依（Mohandas Pai）表示，自動化不大可能對建築師或高質量程序員等從事高技能工作的人產生影響，也不大可能影響餐館員工及理髮館的理髮師這些從事低端工作的服務業從業人員。

"而龐大的中產階層則面臨著威脅，因為他們的工作是基於規則的工作，比如銀行、辦公室和工廠工作，"派依說道。

勞動力"中空化"，中產階層要遭殃

世界銀行2016年發佈的世界發展報告顯示，在全球範圍內都出現了勞動力的"中空化"。這一現象指的是，當技術優化了日常的工作任務，辦公室文員和機器操作手等中等技能類工作將越來越少，而高技能及低技能工作將逐漸增加。

在印度等發展中國家，上述現象將成為一個巨大的問題。

"傳統上，這些中等技能工作是人們走出貧窮的希望之路。"世界銀行高級經濟學家因德希拉·桑托斯（Indhira Santos）表示。"因此勞動力市場的分化也可能演變成社會和收入的分化。"

這一趨勢不僅因技術的發展而起——全球化和城市化也是兩大原因。但正如世界發展報告所指出的，撤掉"通往中產階層的階梯"對印度這樣的發展中國家危害尤其大。

畢竟，公司尋求利用新技術是有原因的。"人們必須提升自動化來提高競爭力、質量和效率，"西門子印度公司首席執行官蘇尼爾·馬瑟（Sunil Mathur）表示。馬瑟認為，自動化能夠幫助公司對抗廉價進口產品，提升出口產品的競爭力，並提升國內需求，進而改善就業。

印度本土倉儲機器人公司Grey Orange聯合創始人薩梅·克利（Samay Kohli）同意以上看法。印度在勞動生產率上遠落後於發達國家，這一點是印度經濟增長的一大制約因素。

"你必須實現自動化，才能在全球市場具有競爭力，"克利說道。"如果我們不提升基礎設施和生產力，那麼在全球競爭中，我們便沒有一絲一毫的機會。"

Grey Orange製造了能夠抓取和儲存產品的"管家"機器人，以及能夠自動掃描並整理包裹的"整理"機器人，這些機器人被應用在Flipkart, Jabong and DTDC等電子商務和物流巨頭的倉庫裏。

克利表示，"管家"機器人能夠以每小時600件的速度抓取物品，相比之下，人類每小時100件的速度就相形見絀了。在印度這樣供應鏈成本是西方國家兩倍的國家，效率的提升至關重要。

雖然提升工人勞動生產率將遏制就業率，但是克利認為，其機器人產品只是填補了一些空白。克利表示，目前倉儲業的年員工流動率為300％。來自鄉村的印度人走出鄉村，為的是尋求更高的收入，但繁重的工作任務、低收入及城市的生活花銷都意味著這些員工不可能在這些崗位上待很久。而機器人卻不容易動搖。

克利表示，在配置他們設備的倉儲設施內，工人數量保持穩定，同時，員工流失率也下降了。

"倉儲行業的工作非常殘酷和辛苦，"克利說道。"雖然他們有份工作，但他們不可能脫離貧困的泥沼。當工人們在自己的工作中開始使用各種協作型機器人幫手時，他們幹活更利索了，效率更高了，同時對工作也更滿意了。"

IBM印度研究院負責人斯利拉姆·拉格哈萬（Sriram Raghavan）同意這一觀點，即在印度這樣的發展中國家，自動化通常只是填補了一些空白，而非替代掉人類勞動力。印度有33萬名醫生，遠低於世界衛生組織的最低建議標凖，但拉格哈萬表示，自動化能夠輔助解決此類醫療人才的短缺問題。智能機器結合互聯網使得醫生和教師能夠為更多人提供個性化服務。

拉維等信息技術產業從業者面臨的困境所凸顯的問題是，自動化已經開始覆蓋那些空白已經被填補了的領域。派依表示，與發達國家相比，印度的優勢是時間，因為在今後十年內，勞動力的價格都將低於自動化，而對基礎設施和各類服務的大量未被滿足的需求意味著，大量工作機會將隨之出現。

然而世界銀行發佈的報告也凸顯了人工技能和技術發展之間的加速比拼，而印度等國家需要立刻行動，提升勞動力素質，為充滿變化的未來做好凖備。

那些是未來機器人威脅下的鐵飯碗？

隨著自動化開始從事今天職場人士賴以謀生的繁瑣的工作內容後，未來工作技能的重心將是批判性思維、合作和創造力。

印度的教育以死記硬背而知名，印度理工學院工程學教授阿肖克·吉恩吉恩瓦拉（Ashok Jhunjhunwala）承認，印度的大部分教育機構都無法將年輕人培養成未來所需要的人才。

但是，情況也在變化。吉恩吉恩瓦拉領導了一項政府資助的試驗計劃，在這項計劃中，來自頂尖學府的教授們利用虛擬實驗室，為來自低水平工程大學的學生教授課程。同時，許多創業公司也推出了課外機器人課堂，培養學生們解決問題的能力，這一能力對未來的工作將是至關重要的。

Image copyright Alamy Image caption 為了應對將來可能出現的工作流失情況，印度正努力讓學生和就業者們了解並熟悉日益變化的科技：班加羅爾的自動化工廠裏已經出現工人們的身影了（圖片來源: Alamy Stock Photo）

吉恩吉恩瓦拉表示，最重要的一點是，印度的年輕人都非常聰明，且適應性強，他們所做的一切凖備也都以將來的發展為目標。

"如果自動化替代了一樣工作，那他們就會轉向另一項工作，"吉恩吉恩瓦拉說道。"他們已經意識到不斷升級技能的需要了。"

IBM的拉格哈萬表示，能夠自動分析學生們的表現及選擇傾向性的智能機器將結合學生們的技能評估數據及工作機會和可選課程，引導學生們掌握技術的飛速變化。

拉格哈萬認為："這與人類技能與技術發展的競技無關，重要的是讓大家都加入這一旅程。也許人們的技能簡介將五年更新一次，而非十年，但與此同時，技術將帶領大家穿越迷霧。"

這聽起來也許過於美好，但是在今年二月，微軟和領英已經宣佈啟動名為Sangam的一個項目。在該項目下，領英將為用戶提供一系列培訓課程，課程進度能夠自動添加至個人領英簡介中，這樣公司在篩選候選人的過程中就可以將這一點納入參考要素，個性化工作推薦功能同樣可以利用這些自動更新的信息。

抵抗無用

吉恩吉恩瓦拉認為，印度將面臨巨大的發展挑戰，因此該國需要獲得其能獲得的所有幫助，而抵抗自動化是沒有用的。

"包括自動化在內，當今世界的諸多變化並非由我們決定－－它們是注定會發生的，"吉恩吉恩瓦拉表示。"我們不願意消極面對，因為如果這樣，自動化將對我們產生衝擊。我們想要利用自動化，與自動化共同發展。"

至於技術和技能之間的競賽，印度正努力跟上技術發展的步伐，而正是技術發展曾幫助印度經濟走上世界舞台。吉恩吉恩瓦拉認為，印度有一個秘密武器：與西方相比，印度對教育賦予了更深的價值理念。畢竟，站在印度古老的種姓制度最頂端是婆羅門祭司，而非剎帝利戰士。

"這是印度文化傳承的一部分，"派依表示。"在圖騰柱上，印度將受過教育的大師置放於比國王還高的位置，在全世界的所有文明中，只有印度是這樣做的。在其他國家，武力和強權處於統治地位，知識屈尊於權力之下。但是在印度，知識高於國家權力。"

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