你洗手的方式是錯的嗎？

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洗手這件事看似簡單，其實不然。有很多證據證實，在如廁、吃飯或乘坐公交地鐵後洗手能夠降低感染疾病的機率。但是，能夠每天以正確方式洗手的人只有5%。

一項針對3,000多人的調查發現，有10%的人使用公共廁所後沒有洗手，而在那些洗了手的人中，則有多達33%的人沒用肥皂。我們每天都會用手接觸自己的臉，從而讓病菌從手上轉移到鼻子和嘴上並最終進入人體。巴西和美國的研究人員發現，在公共空間，我們平均每小時會接觸各類物體3.3次，而每小時我們會接觸自己的嘴或鼻子3.6次。

很顯然，我們應當以正確方式洗手。問題在於，坊間流傳的很多洗手小貼士都是錯的。

熱水洗手才乾淨嗎？

一項針對500名美國成年人士的調查發現，有69%的人認為水溫會對洗手效果產生影響。熱量能夠殺滅細菌，這是對的（這就是我們需要吃熱食的原因），然而要想達到能夠殺滅皮膚細菌的水平，水就必須滾燙才行。例如，沙門氏菌能夠在55攝氏度的環境下生存10分鐘以上。你要是用這麼熱的水洗手，用不了30秒，你的皮膚就會嚴重燙傷。

為了了解用4.4-50℃的水洗手後手上殘留的微生物數量，佛羅里達州的研究人員採用了一種名為"手套-果汁技術"的手段（這裏的果汁不是能喝的那種）。實驗中，先用生牛肉末擦志願者的手，然後用不同溫度的水洗手。志願者然後戴上乳膠手套，用一種特殊溶液灌到手套裏。志願者用一分鐘的時間摩擦手套，確保細菌完全進入溶液，然後用吸液管採集手套內溶液，在實驗室裏進行檢測。研究者發現，無論用冷水、熱水還是溫水洗手，手上殘留的細菌數量都沒有顯著差異。

Image copyright iStock Image caption 大多數研究建議，用一次性紙巾擦手是最有效地殺菌方法（圖片來源: iStock）

然而，要是我們由此而在公共廁所裏取消熱水龍頭，恐怕並非一個好主意。要知道，人類行為是很奇特的。在上述實驗中，受試者的洗手時間都是固定的。但在真實生活中，如果水溫很高或很低，我們就不會洗很長時間的手，而讓人感覺舒適的溫水則會讓我們在洗手池邊站更長時間。

抗菌洗手液比香皂更好？

關於此問題開展了很多研究。早在2007年，就有人總結了這些研究並得出結論說：與普通香皂相比，抗菌洗手液裏最常見的殺菌成分三氯生並不會讓手上殘留的細菌數量更少，同時三氯生防止感染的能力也並不強於香皂。2015年進行的一項研究得出了同樣的結論。

與此同時，多家實驗室研究表明，三氯生可能會提高細菌抗藥性，同時影響動物體內的激素水平，因此美國和歐盟都發佈了在洗手液中禁用三氯生的命令。

所以還是用香皂和水洗手吧，同時水溫高低也並不重要。

洗手後有必要幹手嗎？

你要是有急事，往往等不及讓手自然風幹。在離開衛生間時，雙手最好不去接觸任何物體。如果有接觸，濕手就會更容易沾染到細菌。

所以，洗手後盡量讓你的手變幹，這樣會減少殘留在手上的細菌數量。

用幹手機還是紙巾？

關於這個問題，人們仍然爭論不休。大多數論文傾向於認為一次性紙巾更好。它避免了用老式電動幹手機烘幹雙手所花費的時間。新西蘭開展的一項研究（必須指出，這項研究是由新西蘭紙巾協會贊助的）表明，人們需要45秒鐘才能烘幹手上的多餘水分。沒人願意站在幹手機前花那麼長時間。

當然，現在出現了烘幹速度更快的噴射式幹手機，這種幹手機的烘幹速度和效果和紙巾相差無幾——無論用噴射式幹手機還是紙巾，都只需10秒鐘就能達到同樣的幹手效果。

Image copyright iStock Image caption 老式幹手機的烘幹速度很慢-但是新型產品已經大大提高了幹手速度（圖片來源: iStock）

然而，有人批評噴射式幹手機說，這種幹手機的氣流功率太大，會把微生物向整個房間擴散。西敏寺大學（Westminster University）開展的一項研究發現，功率最大的幹手機會把病毒散佈到1.5米遠的位置，另一項研究則把這一數字提高到了3米。然而，這一說法卻並非定論。這些研究大多數都是由紙巾企業贊助的，這些企業靠賣紙巾生存，而不是電動幹手機。這些文章作者們對於這一問題都保持開放態度，相關論文也都發表在供同行閲讀的專業期刊上。

下一步，研究的場所應當離開實驗室，來到真實的公共廁所。

與什麼都不做，讓手濕淋淋相比，任何鼓勵人們幹手的方法都是一項進步。更加舒適宜人的廁所會帶來巨大的變化。美國一座大學城對3,000餘位學生進行了調查。調查發現，如果廁所很乾淨且管理完善，人們就更願意停下來認真洗手。但是如果洗手池很髒，他們就只想早點出去。

研究發現，無論你採用哪種方式洗手或者幹手，時間都是越長越好。打出大量肥皂沫，充分洗滌你的手掌、手背、指間、指甲縫和手腕至少需要15-30秒時間，這正好是把《祝你生日快樂》唱兩遍所需的時間（當然如果要是在公共廁所，請注意控制聲量）。

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