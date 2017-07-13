一個純素食的世界會是怎樣？

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如果到2050年所有人都吃素食，每年死亡人數將減少700萬人，但是如果完全素食將把這一數字增加到800萬。

牛津馬丁學院未來食品計劃研究人員馬可·斯普林曼（Marco Springmann）表示，屆時食品生產過程中的污染物排放量將減少大約60%，主要原因在於消除了食譜中的紅肉，而紅肉來自會產生大量甲烷氣體的家畜。

然而，發展中國家的農民將遭受慘重損失。諸如臨近非洲撒哈拉沙漠的薩赫勒（Sahel）地帶等乾旱和半乾旱草原地區只可用於畜牧；如果取締肉食，這些地區的遊牧部落將被迫定居於永久性居民點並失去其獨特的文化特徵。

將原來的牧場轉化為野生動物棲息地和森林有助於緩解氣候變化，促進生物多樣性，並增加野牛等食草動物，以及狼等食肉動物的種群數量。在過去，由於要優先保障畜牧業的發展，這些動物都遭受了被驅逐或捕殺的命運。

Image copyright iStock Image caption 一個全素食的世界會是怎樣？（圖片來源: iStock）

目前的畜牧業就業人口都必須另找出路——他們或許能投身於農業、林業或生物能產業。如果不能有效安置這些人口，就會導致嚴重的失業問題和社會動蕩，這些問題在農村地區將會尤為嚴重。

類似綿羊等牲畜千百年來一直是陸地生態環境的重要組成部分，因此這些牲畜消失後會對生物多樣性產生負面影響——因此，為了保護環境，可能要招募某些農民飼養動物。

不再有聖誕火雞大餐——沒有了肉食，很多傳統也就隨之消失。世界很多地區都有在婚禮或慶典上贈送牲畜作為禮物的習慣。劍橋大學的本·法蘭（Ben Phalan）說，這就是"為什麼很多致力於減少肉類消費的努力最終失敗的原因"。

素食將有助於降低心臟冠狀動脈疾病、糖尿病、中風和某些癌症的發病率，從而將節省佔全球GDP 2-3個百分點的醫療開支。

需要找到能夠取代肉類的替代營養物質，對於全球20多億營養不良的人口這一問題尤為重要。單位卡路里的肉類所含營養物質要多於穀物或大米等主食。

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